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بن أفليك يعامل جينيفر لوبيز بحقارة من وراء ظهرها فيديو يكشف عن استيائه منها بشكل كبير ()

بن أفليك أغلق باب السيرة بحزم أظهرت إيماءة يده تذمرا

كتب محمد ساقالله
بن أفليك يعامل جينيفر لوبيز بحقارة من وراء ظهرها.. فيديو يكشف عن استيائه منها بشكل كبير (شاهد) watanserb.com
بن أفليك وجينيفر لوبيز
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وطن- تسبب بن أفليك بموجة غضب ضده من قبل معجبي زوجته، بعد تداول مقطع فيديو بدا فيه مستاء وهو يغلق باب السيارة بعد أن جلست جينيفر لوبيز في مقعد الراكب.

الفيديو ، الذي انتشر على نطاق واسع ، يُظهر بن أفليك يسير أمام جينيفر لوبيز متجهان إلى سيارته المرسيدس أثناء تناول القهوة المثلجة صباح الاثنين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويظهر الممثل البالغ من العمر 50 عاما، وهو يفتح الباب لجنيفر لوبيز البالغة من العمر 53 عاما حتى ركبت في المقعد الامامي المتواجد بجانب السائق.

وبحسب الفيديو، فقد أغلق بن أفليك الباب بحزم ، حتى أنه أضاف إيماءة يد للتأكيد على إغلاقه – مع اقتناع المعجبين بأن ذلك كان بسبب “التوتر”.

تعليقات المغردين على تويتر تعليقا على الفيديو

ولجأ المعجبون إلى تويتر للتعليق على المقطع الفيروسي ، مشيرين إلى أنه بدا “بائسًا”.

وكتب شخص على تويتر متسائلا: “هل هذا هو إعلان دونكينغ دوناتس الجديد؟”، في حين كتب آخر: “يبدو أنه ضاق ذرعاً ومتضايق جدا”.

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وقال أحدهم في تغريدة: “يمكنك الحصول على كل شيء” وستظل بائسًا.

وقام شخص آخر بالتغريد: “ لقد نظر بعيدًا عنها عن قصد أثناء ركوبها للسيارة. إنهم بالتأكيد يتقاتلون”.

تبادلا الابتسامات قبل إغلاق باب السيارة

وقبل إغلاق الباب، شوهدت جينيفر لوبيز وبن أفليك يبتسمان ويمسكان بأيديهما أثناء مسكهما أكواب القهوة.

وابتسم بن أفليك من الأذن إلى الأذن وهو يحمل قهوته الكبيرة المثلجة بينما ابتسمت جينيفر لوبيز وتحدثت معه ، وهي تحمل مشروبًا ساخنًا صغيرًا.

بن أفليك وجينيفر لوبيز ظهرا بزي غير رسمي

وظهر بن أفليك بشخصية غير رسمية مرتديا بنطلا من الجينز مع سترة بقلنسوة وسترة ، بينما اختارت جينيفر سترة سوداء ذات ياقة عالية ودينيم عالي الخصر.

وحملت جينيفر لوبيز حقيبة يد كريستيان ديور كبيرة مع نظارة شمسية بإطار دائري وشعرها في عقدة علوية لإكمال مظهرها غير الرسمي والرائع.

المصدررصد ومتابعة وطن
محمد ساقالله
محمد ساقالله

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