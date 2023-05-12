بعد “فيديو العلاقات المحرمة”.. تفاصيل إحالة رهف القحطاني للنيابة العمومية السعودية

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وطن- كشفت وسائل إعلام سعودية أنه تمت إحالة مشهورة السناب شات “رهف القحطاني” على أنظار النيابة العامة، بعد أيام مشاركتها مقطع فيديو مثير للجدل مع متابعيها روجت خلاله لمعلومات مُضللة وغير صحيحة عن الهئية العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر.

إحالة رهف القحطاني للنيابة العامة السعودية.

وأفادت صحيفة “المرصد” المحلية، بعلمها أنه تمت إحالة مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، للنيابة العامة بعد نشرها معلومات غير صحيحة عن الهيئة على علاقة بشأن خاص بـ “إرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة سنتين أو دفع مهر ألف ريال”.

ومعلوم أن رهف القحطاني، كانت قد نشرت مقطع فيديو على حسابها في “سناب شات“ قالت خلاله “إذا مسكوا بنت مع رجل، الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.. ترى رجعت الهيئة”.

وتابعت المشهورة السعودية المثيرة للجدل حديثها قائلة :“طبعا يزوجونك البنت، وسنتين تقعد معك ما تطلقها.. وإذا طلقت البنت تسجن 10 سنوات وأيضاً 1000 جلدة شهرية”.

قبل أن تستدرك: “غير أن مهرها لا يزيد عن 1000 ريال، لأنها رخيصة ومن رخصت نفسها رخص مهرها.. ولا يسمح لها المطالبة بمسكن لأنها راح تسكن معاك بنفس الغرفة”.

هذه الشائعة تم تداولها قبل 10 سنوات، وأذكر تماما ان الصحف يومها نفت ذلك على لسان المتحدث الرسمي للهيئة .. ما الذي أعاد نبش هذه الشائعة؟

pic.twitter.com/hRru5HyRAK — نايفكو NAIF (@naifco) May 10, 2023

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كما أوضحت رهف القحطاني الحكم إذا كانت السيدة المتلبسة بقضية زنا متزوجة، وقالت: “المتزوجة يعلمون زوجها.. يمنع التستر عليها.. وإذا طلقها زوجها يزوجونها الرجل الذي اختلت معه”.

ولفتت في ختام حديثها: “رجع نظام الهيئة.. الحين راح تنظف البلد.. رجعت الهيئة”.

بعد ما انتشر المقطع وصل ترند

وصلت المشاهدات 3 مليون اسمعوا ايش قالت

#رهف_القحطاني pic.twitter.com/icRt5uCYl8 — تركي بن محمد (@turki1288) May 11, 2023

وفي محاولة منها لتدارك الموقف، تبرّأت رهف القحطاني من كل ما أكدته سابقاً، وقالت في مقطع فيديو ثانٍ: “أنا والله مالي شغل جاني الخبر قلت افزع”.

وتابعت ““ما عندي خبرة بأي شي.. أحاول أرقعها اعميها دايم.. والله اني ابسط مما أنتو تفكروني”.

السجن 5 سنوات لرهف القحطاني

تفاعلا مع تصريحات السعودية رهف القحطاني، شارك ناشطون توضيحات قانونية ساقها مواطنها المحامي “مروان الجابري”، تحدث خلالها عن العقوبة المتوقعة لرهف القحطاني بعد بثها شائعات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة.

وأوضح المحامي الشابّ خلال مقطع فيديو، أن رهف القحطاني “زعمت أن من يتم ضبطه مع فتاة في خلوة غير شرعية يتم تزويجهما، ويشترط ألا يطلقها الرجل لمدة عامين ولا يزيد مهر الفتاة عن 1000 ريال”.

وأكد الجابري أن “ما قالته غير صحيح ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية”. وأردف قائلا: “العقوبة قد تكون السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إحداهما أو كليهما.”

جدير بالذكر أن رهف القحطاني، هي مشهورة سعودية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُقدم محتوى كوميدي وتجميلي لمتابعيها. كما تشتهر، وهي المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بمواقفها وإطلالاتها الجريئة المثيرة للجدل بين عموم السعوديين.