الجمعة, مايو 12, 2023
الرئيسيةحياتنابعد “فيديو العلاقات المحرمة”.. تفاصيل إحالة رهف القحطاني للنيابة العمومية السعودية
حياتنا

بعد “فيديو العلاقات المحرمة”.. تفاصيل إحالة رهف القحطاني للنيابة العمومية السعودية

رهف القحطاني من المُرجح أن تُواجه عقوبة بالسحن لـ 5 سنوات بعد نشرها معلومات مضللة عن الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كتب فهمي الورغمي
بعد “فيديو العلاقات المحرمة”.. تفاصيل إحالة رهف القحطاني للنيابة العمومية السعودية watanserb.com
رهف القحطاني
- Advertisement -

وطن- كشفت وسائل إعلام سعودية أنه تمت إحالة مشهورة السناب شات “رهف القحطاني” على أنظار النيابة العامة، بعد أيام مشاركتها مقطع فيديو مثير للجدل مع متابعيها روجت خلاله لمعلومات مُضللة وغير صحيحة عن الهئية العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر.

إحالة رهف القحطاني للنيابة العامة السعودية.

وأفادت صحيفة “المرصد” المحلية، بعلمها أنه تمت إحالة مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، للنيابة العامة بعد نشرها معلومات غير صحيحة عن الهيئة على علاقة بشأن خاص بـ “إرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة سنتين أو دفع مهر ألف ريال”.

ومعلوم أن رهف القحطاني، كانت قد نشرت مقطع فيديو على حسابها في “سناب شات“ قالت خلاله “إذا مسكوا بنت مع رجل، الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.. ترى رجعت الهيئة”.

وتابعت المشهورة السعودية المثيرة للجدل حديثها قائلة :“طبعا يزوجونك البنت، وسنتين تقعد معك ما تطلقها.. وإذا طلقت البنت تسجن 10 سنوات وأيضاً 1000 جلدة شهرية”.

قبل أن تستدرك: “غير أن مهرها لا يزيد عن 1000 ريال، لأنها رخيصة ومن رخصت نفسها رخص مهرها.. ولا يسمح لها المطالبة بمسكن لأنها راح تسكن معاك بنفس الغرفة”.

- Advertisement -

كما أوضحت رهف القحطاني الحكم إذا كانت السيدة المتلبسة بقضية زنا متزوجة، وقالت: “المتزوجة يعلمون زوجها.. يمنع التستر عليها.. وإذا طلقها زوجها يزوجونها الرجل الذي اختلت معه”.

ولفتت في ختام حديثها: “رجع نظام الهيئة.. الحين راح تنظف البلد.. رجعت الهيئة”.

وفي محاولة منها لتدارك الموقف، تبرّأت رهف القحطاني من كل ما أكدته سابقاً، وقالت في مقطع فيديو ثانٍ: “أنا والله مالي شغل جاني الخبر قلت افزع”.

وتابعت ““ما عندي خبرة بأي شي.. أحاول أرقعها اعميها دايم.. والله اني ابسط مما أنتو تفكروني”.

 

السجن 5 سنوات لرهف القحطاني

تفاعلا مع تصريحات السعودية رهف القحطاني، شارك ناشطون توضيحات قانونية ساقها مواطنها المحامي “مروان الجابري”، تحدث خلالها عن العقوبة المتوقعة لرهف القحطاني بعد بثها شائعات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة.

وأوضح المحامي الشابّ خلال مقطع فيديو، أن رهف القحطاني “زعمت أن من يتم ضبطه مع فتاة في خلوة غير شرعية يتم تزويجهما، ويشترط ألا يطلقها الرجل لمدة عامين ولا يزيد مهر الفتاة عن 1000 ريال”.

وأكد الجابري أن “ما قالته غير صحيح ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية”. وأردف قائلا: “العقوبة قد تكون السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إحداهما أو كليهما.”

جدير بالذكر أن رهف القحطاني، هي مشهورة سعودية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُقدم محتوى كوميدي وتجميلي لمتابعيها. كما تشتهر، وهي المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بمواقفها وإطلالاتها الجريئة المثيرة للجدل بين عموم السعوديين.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

بعد 3 عقود من الفُراق.. لقاء مؤثر بين شاب سعودي وأمه المصرية في القاهرة (شاهد)

الهدهد

مع تكالب الأنظمة العربية على احتضانه.. الكشف عن مجرزة شنيعة ارتكبها “الأسد” في بانياس (شاهد)

الهدهد

فورين بوليسي: السعودية قايضت سيادة دول عربية مع إيران مُقابل مصلحتها الخاصّة

حياتنا

السجن 5 سنوات لـ رهف القحطاني عقوبة محتملة بعد “فيديو العلاقات المحرمة”

حياتنا

“بيكيني في بلاد الحرمين”.. “DW” ترصد غضب السعوديين تجاه جورجينا

حياتنا

رهف القحطاني ترعب السعوديين بما كشفته عن هيئة الأمر بالمعروف و”الزناة”! (فيديو)

حياتنا

حفل جنس جماعي ومخدرات في السعودية شمل سيدات أعمال وطالبات

تقارير

لمنافسة “الجزيرة”.. السعودية تستعد لإطلاق قناة دولية بميزانية ضخمة

حياتنا

مثيرة وغريبة.. كاريس بشار في إطلالة صادمة لصالح مجلة “فوغ” (شاهد)

الهدهد

فيديو مذهل وثق تدريبات خاصة لـ ريانة برناوي قبل صعودها إلى الفضاء

الهدهد

ابن سلمان نجح في “إعادة تدوير الأسد”.. حجز مقعده في قمة جدة رسميا

الهدهد

صحيفة إماراتية تكشف عن مباحثات سرية لعقد قمة بين “السيسي” و”رئيسي”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الشهيد إياد العبد الحسنى.. “سرايا القدس” تنعى سادس قادتها وتؤكد وحدة الساحات

عين الجاسوس.. وهم بصري محير للعقل يعزز صحتك.. اكتشف الأمر في 30 ثانية!

“دجال وليس عالمًا”.. التشكيك في توقعات فرانك هوغربيتس يتصاعد والأخير يرد “إنه العار”

معاقة وعمرها 43 عاماً.. لن تصدق ما فعلته لفض عذريتها وكم دفعت مقابل ذلك!

بعد دعوته لتحرير الحرم المكي.. طارق سويدان يهاجم “شيطان العرب”.. ماعلاقة محمد بن زايد؟

بن أفليك يعامل جينيفر لوبيز بحقارة من وراء ظهرها.. فيديو يكشف عن استيائه منها بشكل كبير (شاهد)

خطة سرية.. جيروزاليم بوست تشير لتورط إسرائيل بالهجوم على الكنيس اليهودي بجربة التونسية

كاتب قطري بارز: صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل أكثر من صواريخ أنظمة عربية (تغريدة)

بعد 3 عقود من الفُراق.. لقاء مؤثر بين شاب سعودي وأمه المصرية في القاهرة (شاهد)

شاكيرا تطلق أغنيتها الجديدة.. عمّن تتحدث وما هي رسالتها خلالها؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC