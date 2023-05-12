بعد دعوته لتحرير الحرم المكي طارق سويدان يهاجم “شيطان العرب” ماعلاقة محمد بن زايد؟

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وطن- هاجم الداعية الإسلامي الكويتي طارق سويدان، شخصا وصفه بـ “شيطان العرب”، متهما إياه بالتآمر على الأمة الإسلامية من خلال “استعمال ملياراته للتدخل في كل دولة لدعم الطغاة والمجرمين وقمع الشعوب والعلماء”.

طارق سويدان يهاجم “شيطان العرب”

وغرد السويدان عبر حسابه الرسمي على توتر قائلا: “اللهم عليك بشيطان العرب وأعوانه.. اللهم إنه همزة لمزة جمع مالا وعدده.. واستعمل ملياراته للتدخل في كل دولة لدعم الطغاة والمجرمين وقمع الشعوب والعلماء”.

وأضاف :”اللهم أرنا به وبأعوانه عجائب قدرتك يا قوي يا جبار، والرجاء من الذباب الإلكتروني أن يقولوا آمين”.

اللهم عليك بشيطان العرب وأعوانه

اللهم إنه همزة لمزة جمع مالاً وعدده

واستعمل ملياراته للتدخل في كل دولة لدعم الطغاة والمجرمين وقمع الشعوب والعلماء اللهم أرنا به وبأعوانه عجائب قدرتك يا قوي يا جبار والرجاء من الذباب الإلكتروني أن يقولوا آمين — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) May 12, 2023

وعلى غرار هذه التغريدة، هاجم سويدان، في السنوات الماضية، دولة خليجية لم يسمها، واتهمها بإنفاق الأموال لمحاربة الإسلاميين.

وقال سويدان قبل أعوام إن “هناك حكومة في الخليج أخذت على عاتقها التدخل في كل الدول من أجل الحرب ضد الإسلاميين ، ينفقون أموالهم لتكون عليهم حسرة ثم يغلبون.. من هي؟”.

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وأوضح أن “هناك حكاما يخترعون معركة مع الدعاة ويخوضونها بحماس كما لو كانت حقيقية”.

وتابع بقوله: “هناك حكام يكرهون الدعاة من أجل الكرسي، وهناك دعاة يكرهون الدعاة من أجل الحكام”.

من هو “شيطان العرب”؟

يشار أن وصف “شيطان العرب” قد أطلقه صحفيون وحقوقيون عرب على حاكم دولة الإمارات “محمد بن زايد” لدوره الكبير في قيادة الثورات المضادة في الدول التي شهدت انتفاضات شعبية عارمية انتهت بسقوط أنظمتها الديكتاتورية مثل تونس وليبيا ومصر واليمن وغيرها.

وترسخ توصيف “شيطان العرب” بـ “محمد بن زايد” بعد انتشار لوحة فنية للرسام الإيطالي جيوفاني براغولين، يظهر خلالها رسم “الشيطان” أشبه بمحمد بن زايد.

View this post on Instagram A post shared by Giovanni Gasparro (@giovanni.gasparro)



وتداول كتاب وناشطون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في 2020، صورة تمثل “الشيطان” تشبه تماما ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد.

وذكر كُتاب وناشطون أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعترضت لدى إيطاليا على الصورة.

وكانت الإمارات، قد احتجت على نشر اللوحة الفنية للرسام الإيطالي برونو اماديو (1911-1981)والمشهور باسم جيوفاني براغولين (Giovanni Bragolin) وعنوانها : القديس ميخائيل يهزم الشيطان، وعللت الإمارات اعتراضها بوجود شبه بين الصورة وصورة محمد بن زايد (ولي عهد الإمارات في ذلك الوقت وحاكمها اليوم).

احتجت #الإمارات على نشر لوحة فنية للرسام الإيطالي برونو اماديو (1911-1981)والمشهور باسم جيوفاني براغولين (Giovanni Bragolin) وعنوانها : القديس ميخائيل يهزم الشيطان، وعللت الإمارات اعتراضها بوجود شبه بين الصورة وصورة ولي عهد #أبوظبي ! #الامارات_بيت_الجاسوسيه pic.twitter.com/7BrfLzyu2D — د. محمد الصغير (@drassagheer) July 22, 2021

جدير بالذكر أنه لطالما كان محمد بن زايد ولا يزال، مثار انتقادات حادة في الداخل الإماراتي نفسه وخارجه بسبب سياساته القمعية ومخططاته التخريبية لتمتد إقليميا ودوليا؛ إثر سياسات منبوذة اتبعتها السلطات هناك.