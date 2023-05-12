تعرف معنا على أكثر العائلات غرابة في العالم (صور)

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وطن- نشر موقع “brainberries” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن أغرب العائلات حول العالم.

عائلة ألبينو

تعيش هذه العائلة في الهند، ويدعي الأب روزيتوري وزوجته ماني وأطفالهم وأحفادهم جميعًا أنهم فخورون جدًا بلون بشرتهم.

ومع ذلك، في نفس الوقت، تواجه هذه العائلة العديد من المشاكل عندما يذهبون إلى طبيب الأسنان أو يقومون ببعض التسوق في المركز التجاري.

تتعرض هذه العائلة في الواقع للسخرية بسبب لون بشرتهم. بالإضافة إلى ذلك، كونهم مصابين بالمهق، فإن بشرتهم لا تتمتع بحماية من الأشعة فوق البنفسجية والحروق، لذلك يجب ألا يخرجوا في أيام الصيف الحارة.

نتيجة لذلك، تصبح الحياة في الهند مشكلة لهذه العائلة، حيث يكون الجو حارًا ومشمسًا طوال العام. وبالرغم مما تواجه من مصاعب، تقول هذه العائلة إن حالتها “هدية من الله”.



عائلة جونستون

تعد عائلة جونستون أكبر عائلة مكونة من الأقزام في العالم، وهي مؤلفة من 7 أشخاص، آمبر وترينت و5 أطفال.

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أنجبت آمبر طفلها الأول جونا الذي تبين لاحقاً أنه قزم أيضاً، لكن هذا الأمر لم يزعج الأبوين لأنهما أرادا أن يكون طفلهما مثلهما، أما طفلتهما الثانية، إليزابيث، فولادتها كانت مؤلمة، فقررا التوقف عن إنجاب الأطفال.



لكن ترينت وآمبر قررا تكوين عائلة كبيرة، وذلك من خلال تبنيهما 3 أطفال أقزام، من مختلف أنحاء العام، وهم آنا (14 عاماً) من سيبيريا، أليكس (9 سنوات) من كوريا الجنوبية، وإيما (9 سنوات) من الصين.

تم تشخيص إصابة جميع أفراد الأسرة بالودانة، وهو مرض يسبب تقصير الأطراف، لكنهم يتمتعون بشعبية كبيرة في أمريكا، حيث تشارك العائلة في برنامج تلفزيوني يتم تصويره في منزلهم.



عائلة أسيفيس

تعاني هذه العائلة من مرض نادر وهو فرط الشعر الخلقي، الذي يجعل من الوجه مكسوا بشعر غزير.

كان أول فرد من هذه العائلة يعاني من هذه الحالة هو الجدة الكبرى منذ أكثر من 80 عامًا.

ثم انتقل هذا المرض النادر إلى ابنها وأولاده وأبناء عمومته. نتيجة لذلك، يعيش الآن أكثر من 30 فردًا من عائلة أسيفيس مع هذا المرض النادر.

عائلة زيونا غاكا تشانا

تعتبر هذه العائلة الهندية من ولاية ميزورام الأكبر على كوكبنا. أنجب رب هذه الأسرة الضخمة، صهيون تشان، 94 طفلًا من 39 زوجة.

يعيش هذا رجل مع جميع زوجاته الـ 39 في منزل ضخم مكون من 4 طوابق. على الرغم من حقيقة أن صهيون هو بالفعل جد ولديه 33 حفيدًا، إلا أنه لا يزال يشعر بأنه صغير في العمر.

عائلة تراب

أصبحت عائلة تراب التي تعيش في مينيسوتا رسميًا أطول عائلة في العالم.

من المدهش أن أصغر أفراد الأسرة آدم تراب البالغ من العمر 22 عامًا، أطول أفراد الأسرة قامة ، بارتفاع مذهل يبلغ 221.71 سم (7 قدم 3 بوصات).

وفقًا لممثلي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تم قياس ارتفاعهم المتوسط عند 6 أقدام و 8.03 بوصات.

عائلة لوهان



في عام 2008، أصبحت راجو ديفي لوهان، إحدى سكان الهند، أماً وهي تبلغ من العمر 70 عامًا.



وهي تعد حالة فريدة من نوعها، حيث أنجبت الأم دون أي مضاعفات، وخرجت ابنتها إلى هذا العالم بصحة جيدة.