الشهيد إياد العبد الحسنى.. “سرايا القدس” تنعى سادس قادتها وتؤكد وحدة الساحات

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وطن- نعت “سرايا القدس” شهيدها القائد إياد العبد الحسني “أبو أنس”، عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى مساء اليوم، الجمعة، في غزة.

سرايا القدس تنعى قائدها إياد العبد الحسني

نعت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مساء اليوم، الجمعة، شهيدها القائد إياد العبد الحسني، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية على قطاع غزة، في القصف الذي استهدف شقة سكنية بحي النصر.

الشهيد القائد إياد العبد الحسني، عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية في غزة، مساء اليوم. pic.twitter.com/beCo6P8NAy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2023

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية تصريحات صحفية لـ “سرايا القدس” قالت خلالها: “سرايا القدس تنعي شهيدها القائد الكبير/ إياد العبد الحسني “أبو أنس”- عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم في غزة”.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا خطيرا بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي منذ أيام ارتقى على إثرها عدد من القيادات في سرايا القدس وعشرات المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وصول شهيدين، و5 إصابات الى مجمع الشفاء الطبي جراء القصف الأخير في حي النصر، مما يرفع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي إلى 33 شهيدًا منهم (6 أطفال و 3 سيدات ) 111 إصابة.

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ويُعتبر ارتقاء الشهيد إياد العبد الحسني، هو السادس لقياديين في “سرايا القدس” منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

تغطية صحفية: آثار قصف الاحتلال شقة سكنية بحي النصر في مدينة غزة. pic.twitter.com/HNMnvTUOWg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2023

وفي تعقيبه على عملية الاغتيال الغادرة، أعلن جيش الاحتلال في بيان صادر عنه اليوم، الجمعة، عن عملية مشتركة للجيش والشاباك تم على إثرها اغتيال مسؤول ملف العمليات في الجهاد إياد الحسني خليفة خليل البهتيني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن القيادي العسكري بالجهاد إياد الحسني هو السادس الذي تغتاله إسرائيل في الجولة، وهو من القدامى في التنظيم، ويُعادل رئيس شعبة عمليات بالنسبة لإسرائيل.

وأشارت أن إياد الحسني قد حلّ مكان الشهيد “خليل البهتيني” في قيادة المنطقة الشمالية بعد أن تم اغتياله في الضربة الأولى في التصعيد.

نتنياهو يؤكد تواصل العدوان على القطاع

في مُواصلة لعدوانها الغاشم، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر الأجهزة الأمنية بمواصلة ضرب حركة الجهاد الإسلامي.

بدوره، أكد مسؤول أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن “عمليات الاغتيال ستتواصل عمليات كلما استمر إطلاق النار”.

وعلى صعيد متصل، توقع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “إطلاق مزيد من الصواريخ بعيدة المدى” من قطاع غزة نحو العمق الإسرائيلي.

الناطق باسم حركة الجهاد يُوجه رسالة إلى الاحتلال

صرّح الناطق باسم “سرايا القدس” (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) أبو حمزة -مساء اليوم الجمعة- في حديثه للجزيرة مباشر أن “صواريخ المقاومة تؤكد وحدة الساحات وتبعث برسالة إلى الاحتلال بأن القدس ليست بمعزل عن غزة”.

وتابع بقوله “سنفاجئ العدو بالرد على اغتيال القيادات في الزمان والمكان المناسبين”.

عاجل | الناطق باسم حركة الجهاد للجزيرة مباشر: صواريخ المقاومة تؤكد وحدة الساحات وتبعث برسالة إلى الاحتلال بأن #القدس ليست بمعزل عن #غزة

• سنفاجئ العدو بالرد على اغتيال القيادات في الزمان والمكان المناسبين#الجهاد_الإسلامي — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 12, 2023

وأضاف: “ننعى عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات إياد الحسني الذي استشهد في غارة إسرائيلية في غزة”.