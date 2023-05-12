أسامة الأزهري.. غضب واسع من مستشار السيسي بسبب صورة التبرك بحذائه في إندونيسيا

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وطن- وشوهد الأزهري وهو محمول على الأعناق، فيما حرص بعض المواطنين وهم يحاولون التبرُّك بحذائه، في مشهدٍ قيل إنه يعود لمكانته الأزهرية باعتباره أحد المنتسبين لأكبر مؤسسة دينية إسلامية.

وأجرى الأزهري، زيارة مدينة لومبوك مع الوفد المرافق له، وسط استقبال وصفته وسائل إعلام محلية بأنه جماهيري وحافل، كما توجّه إلى معهد سعادة الدارين لإلقاء المحاضرة في ضيافة شيخ (دار سعادة الدارين) محمد عزي بن محسن، وألقى الأزهري كلمة للحاضرين، جالساً على مقعد ومحمولاً فوق الأعناق.

غضب واسع من صورة أسامة الأزهري

وفي الوقت الذي كانت تتباهى فيه وسائل الإعلام المصرية بأجواء استقبال الأزهري، فإنّ حالة غضب عارمة أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي من جراء ذلك.

وكتب ناشط مصري: “مستشار السيسي، أسامة الأزهري ينشر صور له وهو محمولا على الأكتاف وأهلنا الطيبين في إندونيسيا يتبركون بحذائه.. ليس كل من لبس عمامة الأزهر شيخا لكن هناك من يأكل بدينه .. ليس كل من درس في الأزهر يمثله شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب“.

وغرد الداعية الشيخ الدكتور عبدالعزيز آل عيسى: “عندما دخل الاعرابي على النبى صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه ثم قال: أيكم محمد ؟انتهى”.

عندما دخل الاعرابي على النبى صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه ثم قال : "أيكم محمد" ؟انتهى#أسامة_الأزهري pic.twitter.com/9dkTfjjMLK — الشيخ الدكتور عبدالعزيز آل عيسى الأزهري (@fv4fGYYhiydw5iL) May 11, 2023

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وكتب المدون أحمد آل حله الغامدي: “العوطلي الصوفي الباطني المشرك أسامة الأزهري عابد القبور بعد أن أضلوا خلق كثير في آسيا.. معنى أن الصوفية يرفعوك هكذا على عرش ثم يضعونك فوق الأكتاف معناه أنك ولي قطب: الأولياء عندهم هم الأقطاب ويسمون القطب بـ الغوث” لكونه ملجأ الملهوفين.. لذلك يرفعون له الأيادي بالمدد والغوث”.

العوطلي الصوفي الباطني المشرك #أسامة_الأزهري عابد القبور بعد أن أضلوا خلق كثير في أسيا..

معنى أن الصوفية يرفعوك هكذا على عرش ثم يضعونك فوق الأكتاف معناه أنك ولي قطب: الأولياء عندهم هم "الأقطاب" ويسمون القطب بـ "الغوث" لكونه ملجأ الملهوفين.

لذلك يرفعون له الأيادي بالمدد والغوث pic.twitter.com/NsQKgVMT8F — أحمد آل حله الغامدي المصري (@manhgelcalf) May 12, 2023

وقال أحمد الراصد: “يا حبيبي إنت كده مش شيخ أزهر.. إنت كده كاهن بوزي”.

يا حبيبي انت كده مش شيخ ازهر

انت كده كاهن بوزي#اسامه_الازهرى

#احمد_طنطاوي pic.twitter.com/pwKH3fuJ5B — Ahmed Elrasad (@ahmedrasad00) May 12, 2023

وكتبت الناشطة راندا أحمد: “قال الإمام الأوزاعي إذا جهر أهل البدع ببدعهم وكثرت دعوتهم ودُعاتهم إليها فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله ﷺ رحمة يُعتَصمُ بها علىٰ كلّ مُصِرٍ مُلحد [ البدع لإبن وضّاح \ 524 ].. عندما دخل الأعرابي على النبى صلى وهو بين أصحابه ثم قال “أيكم محمد”؟ انتهى”.

وسخر ناشط قائلاً: “مدد يا عريان مدد مبروك الطهور يا شيخ أسامة”.

مدد يا عريان مدد

مبروك الطهور ياشيخ أسامة

😂😂😂😂😂😂😂😂#اسامه_الازهرى pic.twitter.com/3wHnvI2duE — السلم وسخ لية اه (@WskhAh) May 12, 2023

وكتب آخر: “في زمن الرويبضة الشيخ المأجور أسامة الأزهري يُحمل على الأعماق، بينما علماء الأمة أمثال عبدالرحمن البر وصلاح سلطان المعصراوي ما بين شهيد ومعتقل وطريد”.

يشار إلى أن عدد سكان إندونيسيا يتجاوز 279 مليون نسمة، وغالبية السكان من المسلمين بالرغم من أنَّها غير عربية، حيثُ يُشكّل المسلمون فيها نسبةً تزيد عن 87% من عدد السكان الإجمالي.

وبيّنت مراكز الإحصاءات السكانية في لعام 2022، أن عدد المسلمين في إندونيسيا يبلغ 227 مليون نسمة.

دعوة إندونيسية معتادة

يُشار إلى أن كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية في إندونيسيا كانت قد وجّهت الدعوة إلى الأزهري للتحدث في الندوة الدولية تحت عنوان “إستراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث”، التي نظّمتها بالتعاون مع اتحاد خريجي الشرق الأوسط، علماً بأن مثل هذه الدعوات يتم توجيهها بانتظام.

وأسامة الأزهري أصبح منذ أكتوبر 2014 مستشارًا للرئيس المصري للشؤون الدينية، وفي عام 2015 عُيّن عضواً بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ووكيلاً للجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس.