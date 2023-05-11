الخميس, مايو 11, 2023
الرئيسيةحياتناهذا ما يجب عليك القيام به قبل شرب فنجان القهوة الصباحي..
حياتنا

هذا ما يجب عليك القيام به قبل شرب فنجان القهوة الصباحي..

"يُنصح بالسير أو الخروج في نزهة، قبل شرب أول فنجان للقهوة..."

كتب معالي بن عمر
أشياء يجب أن تقوم بها قبل شرب القهوة watanserb.com
أشياء يجب أن تقوم بها قبل شرب القهوة
- Advertisement -

وطن-تُعتبر القهوة المشروب المفضل لأولئك الذين يجدون صعوبة في النهوض من الفراش في الساعات الأولى من الصباح، إذ تعزز القهوة القدرات الجسدية والعقلية عندما ننهض من السرير. ومع ذلك، لا ينصح بشربها فور الاستيقاظ.

إذًا، بماذا نستبدل الكافيين به لبدء اليوم بشكل صحيح؟

يبدأ الكثير من الناس يومهم بشرب قهوتهم المفضّلة، بحيث أصبح فنجان القهوة من الطقوس الصباحية المريحة والمنشطة. ومع ذلك، هل هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله عندما تنهض من السرير؟ ليس بالضرورة، بحسب خبراء التغذية والصحة.

القهوة والكافيين
القهوة والكافيين

يؤدي الكافيين إلى إفراز هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، إذ قالت أبيجيل هوبر، خبيرة صحة الجهاز الهضمي في Well and Good: “جرعة الكافيين من القهوة التي يتم تناولها على معدة فارغة يمكن أن تؤدي إلى إفراز مفرط للكورتيزول وتؤدي إلى تفاعل إجهاد غير ضروري يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الأمعاء وهرموناتنا، والغدد الكظرية لدينا وطاقتنا”.،

وأضافت: “لكن لحسن الحظ، يمكن أن يغير مرافقة قهوتك الصباحية مع بعض الممارسات الاستراتيجية، قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالهضم والضغط والتوازن الهرموني والطاقة وغير ذلك الكثير”.

إذًا، فيما يلي سبعة أشياء يجب عليك فعلها كل صباح قبل شرب مشروبك المفضل الذي يحتوي على كميّة عالية من الكافيين.

- Advertisement -
شرب القهوة في الصباح
شرب القهوة في الصباح

شرب الماء وتناول الطعام

أولاً، يجب عليك ترطيب نفسك عند الاستيقاظ من النوم، لا سيما بعد أن أمضى جسمك ليلة كاملة دون ماء، لهذا، يجب بالضرورة أن يتم تجديده بالإلكتروليتات. وأوضحت أبيجيل هيبر: “أفكر بشكل خاص في البوتاسيوم والصوديوم، اللذين يساعدان في توجيه الماء عبر الجسم للوصول على الترطيب الأمثل، واللذين يلعبان دورًا رئيسيًا في دعم الغدة الكظرية، وسكر الدم  وحتى التوازن الهرموني لدينا”. كما تقترح خلط 200 غرام من الجريب فروت (الطازج) أو عصير البرتقال مع 200 غرام من الماء.

وأوردت أبجيل: “عيب آخر في تناول قهوة الصباح: بالإضافة إلى تحفيز الكورتيزول؛ فإنه يرفع نسبة السكر في الدم مع تقليل طاقتنا. لكن لحسن الحظ، فإن الألياف التي تعتبر ذات مصدر غذائي كامل، تساعد في موازنة نسبة السكر في الدم. من ناحية أخرى، تساعد البروتينات أيضًا في موازنة ارتفاع نسبة السكر في الدم. لذا فإن تناول هذه العناصر الغذائية قبل تناول القهوة سيكون له تأثير كبير على توازن السكر في الدم وتأثير إيجابي على توازن التوتر والالتهابات في جسمك”.

ممارسة الرياضة

هل تستمتع بالتمرين في الصباح الباكر؟ في حين أنه من المستحسن تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون قبل الجلسة، والتي يمكن أن تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي – لا ينصح أيضًا بشرب القهوة. في الواقع، شرحت خبيرة التغذية فرانسيس لارجمان-روث لصحيفة Well and Good أن الكافيين قبل التمرين يمكن أن يجعلك تشعر بالقلق والتوتر أثناء جلستك.

ممارسة الرياضة قبل شرب القهوة
ممارسة الرياضة قبل شرب القهوة

وأضافت فرانسيس لارجمان روث: “نظرًا لأن القهوة وممارسة الرياضة من منبهات الجهاز الهضمي، فإن تناول قهوتك قبل جلسة التعرق قد يجعلك تركض إلى الحمام. بالإضافة إلى ذلك، عند ممارسة الرياضة يقوم جسمك بإعادة توجيه الدم إلى مجموعات العضلات النشطة وبعيدًا عن الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم. كما انه بالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب في المعدة”.

اغسل أسنانك بالفرشاة وتبول

هل تغسل أسنانك دائمًا بعد الاستمتاع بمشروب يحتوي على الكافيين؟ ومع ذلك، ليس هذا هو أفضل شيء يمكن القيام به وفقًا للخبراء. تشرح فرانسيس لارجمان روث أن “الأحماض الموجودة في القهوة تضعف مينا أسناننا وتنظيف أسنانك مباشرة بعد شرب القهوة يمكن أن يضر بها. لذا اغسل أسنانك بالفرشاة قبل شرب قهوتك أو “انتظر حوالي 30 دقيقة ونظّف أسنانك بالفرشاة”.

بالإضافة إلى مينا أسنانك، من الضروري أن تعتني ببقية جسمك عندما تنهض من السرير. اعتنِ بمثانتك ووظائف الجسم الأخرى واذهب إلى الحمام فور استقاظك من النوم، قبل صب هذا الكوب الأول من القهوة.

القيام بنزهة

من الناحية المثالية، تنصح الأخصائية Abigail Hueber أيضًا بالانتظار لمدة ساعة ونصف تقريبًا قبل شرب فنجان القهوة الأول في الصباح. و لكن لماذا ؟ أوضحت أبيجيل هيبير: “في غضون ساعة من الاستيقاظ، ترتفع مستويات الكورتيزول لدينا وتنخفض بشكل حاد، وهو ما يسمى استجابة الكورتيزول للاستثارة (REC)، فالامتناع عن تناول الكافيين خلال أول 90 دقيقة يعزز استجابة الاستيقاظ الأكثر توازناً للكورتيزول ويمكن أن يحسن مستويات الطاقة”.

لذا، يُنصح بالسير أو الخروج في نزهة، لأن المشي سوف يوقظك ويضعك في حالة تأهب مثل القهوة، إذ يعد التعرض للضوء الطبيعي في غضون ساعة من الاستيقاظ طريقة رائعة لدعم التوازن الهرموني الأمثل، ناهيك بأن أن هذه الطريقة، تعدّ منظمًا مهمًا لإيقاع الساعة البيولوجية ويؤدي إلى إطلاق الكورتيزول الصحي في الصباح لدعم الإيقاع الطبيعي للجسم”.

لا تشرب القهوة فور الاستيقاظ من النوم
لا تشرب القهوة فور الاستيقاظ من النوم
المصدرماري كلار-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

5 أشياء يجب أن تفعلها دائمًا قبل أن تشرب القهوة في الصباح!

حياتنا

لما يجب عليك التوقف عن شرب القهوة لمدة أسبوع كل شهر؟

حياتنا

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي كنت تعتقد أنها خالية من الكافيين ولكن يتركّز فيها بكميات كبيرة

حياتنا

الجلوكوما في العين: 7 أطعمة يجب تجنبها

حياتنا

دراسة أميركية حديثة: هذا هو الوقت المحدد من اليوم لشرب القهوة لتبقى نشطًا طوال اليوم

حياتنا

لماذا يضع العديد من الأشخاص مشروب العصير في القهوة؟

حياتنا

هل يمكن لرائحة القهوة أن تجعلك أكثر إنتاجية؟

حياتنا

هذا هو الوقت المناسب للرياضة في شهر رمضان

حياتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الإفطار؟

حياتنا

هذه هي أفضل رياضة للبقاء بصحة جيدة

حياتنا

للتخلص من الصداع.. عليك بهذه الأطعمة والمشروبات

حياتنا

لماذا ينصح الخبراء بتجنب القهوة في وقت متأخر من الليل؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف تحمي نفسك إذا هاجمك كلب ضال في الشارع؟!..إليك 5 خطوات

لحظة فرار فرقة روسية للنجاة بحياتها مع اقتحام الدبابات الأوكرانية تاركة خلقها 500 جثة (شاهد)

ماذا قال غوارديولا عن عودة ميسي إلى برشلونة؟!

كاتب كويتي يطالب بإعادة صياغة سورة “التوبة” أو حذفها من القرآن!

احتراق الأعضاء الأنثوية لسيدة أثناء ممارسة الجنس والسبب يصدم الأطباء! (شاهد)

هكذا يمكنك أن تعيش مثل الأثرياء بميزانية متواضعة؟!

مفاجأة مدوية عن زوجة حسن شاكوش قبل زواجهما ووالدها أخفى السرّ!

شاكيرا تكشف عن رأيها في الارتباط بـ توم كروز!

موعد مباراة الأهلي والترجي والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا 2023

رهف القحطاني ترعب السعوديين بما كشفته عن هيئة الأمر بالمعروف و”الزناة”! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC