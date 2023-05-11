هذا ما يجب عليك القيام به قبل شرب فنجان القهوة الصباحي..

- Advertisement -

وطن-تُعتبر القهوة المشروب المفضل لأولئك الذين يجدون صعوبة في النهوض من الفراش في الساعات الأولى من الصباح، إذ تعزز القهوة القدرات الجسدية والعقلية عندما ننهض من السرير. ومع ذلك، لا ينصح بشربها فور الاستيقاظ.

إذًا، بماذا نستبدل الكافيين به لبدء اليوم بشكل صحيح؟

يبدأ الكثير من الناس يومهم بشرب قهوتهم المفضّلة، بحيث أصبح فنجان القهوة من الطقوس الصباحية المريحة والمنشطة. ومع ذلك، هل هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله عندما تنهض من السرير؟ ليس بالضرورة، بحسب خبراء التغذية والصحة.

يؤدي الكافيين إلى إفراز هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، إذ قالت أبيجيل هوبر، خبيرة صحة الجهاز الهضمي في Well and Good: “جرعة الكافيين من القهوة التي يتم تناولها على معدة فارغة يمكن أن تؤدي إلى إفراز مفرط للكورتيزول وتؤدي إلى تفاعل إجهاد غير ضروري يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الأمعاء وهرموناتنا، والغدد الكظرية لدينا وطاقتنا”.،

وأضافت: “لكن لحسن الحظ، يمكن أن يغير مرافقة قهوتك الصباحية مع بعض الممارسات الاستراتيجية، قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالهضم والضغط والتوازن الهرموني والطاقة وغير ذلك الكثير”.

إذًا، فيما يلي سبعة أشياء يجب عليك فعلها كل صباح قبل شرب مشروبك المفضل الذي يحتوي على كميّة عالية من الكافيين.

- Advertisement -

شرب الماء وتناول الطعام

أولاً، يجب عليك ترطيب نفسك عند الاستيقاظ من النوم، لا سيما بعد أن أمضى جسمك ليلة كاملة دون ماء، لهذا، يجب بالضرورة أن يتم تجديده بالإلكتروليتات. وأوضحت أبيجيل هيبر: “أفكر بشكل خاص في البوتاسيوم والصوديوم، اللذين يساعدان في توجيه الماء عبر الجسم للوصول على الترطيب الأمثل، واللذين يلعبان دورًا رئيسيًا في دعم الغدة الكظرية، وسكر الدم وحتى التوازن الهرموني لدينا”. كما تقترح خلط 200 غرام من الجريب فروت (الطازج) أو عصير البرتقال مع 200 غرام من الماء.

وأوردت أبجيل: “عيب آخر في تناول قهوة الصباح: بالإضافة إلى تحفيز الكورتيزول؛ فإنه يرفع نسبة السكر في الدم مع تقليل طاقتنا. لكن لحسن الحظ، فإن الألياف التي تعتبر ذات مصدر غذائي كامل، تساعد في موازنة نسبة السكر في الدم. من ناحية أخرى، تساعد البروتينات أيضًا في موازنة ارتفاع نسبة السكر في الدم. لذا فإن تناول هذه العناصر الغذائية قبل تناول القهوة سيكون له تأثير كبير على توازن السكر في الدم وتأثير إيجابي على توازن التوتر والالتهابات في جسمك”.

ممارسة الرياضة

هل تستمتع بالتمرين في الصباح الباكر؟ في حين أنه من المستحسن تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون قبل الجلسة، والتي يمكن أن تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي – لا ينصح أيضًا بشرب القهوة. في الواقع، شرحت خبيرة التغذية فرانسيس لارجمان-روث لصحيفة Well and Good أن الكافيين قبل التمرين يمكن أن يجعلك تشعر بالقلق والتوتر أثناء جلستك.

وأضافت فرانسيس لارجمان روث: “نظرًا لأن القهوة وممارسة الرياضة من منبهات الجهاز الهضمي، فإن تناول قهوتك قبل جلسة التعرق قد يجعلك تركض إلى الحمام. بالإضافة إلى ذلك، عند ممارسة الرياضة يقوم جسمك بإعادة توجيه الدم إلى مجموعات العضلات النشطة وبعيدًا عن الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم. كما انه بالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب في المعدة”.

اغسل أسنانك بالفرشاة وتبول

هل تغسل أسنانك دائمًا بعد الاستمتاع بمشروب يحتوي على الكافيين؟ ومع ذلك، ليس هذا هو أفضل شيء يمكن القيام به وفقًا للخبراء. تشرح فرانسيس لارجمان روث أن “الأحماض الموجودة في القهوة تضعف مينا أسناننا وتنظيف أسنانك مباشرة بعد شرب القهوة يمكن أن يضر بها. لذا اغسل أسنانك بالفرشاة قبل شرب قهوتك أو “انتظر حوالي 30 دقيقة ونظّف أسنانك بالفرشاة”.

بالإضافة إلى مينا أسنانك، من الضروري أن تعتني ببقية جسمك عندما تنهض من السرير. اعتنِ بمثانتك ووظائف الجسم الأخرى واذهب إلى الحمام فور استقاظك من النوم، قبل صب هذا الكوب الأول من القهوة.

القيام بنزهة

من الناحية المثالية، تنصح الأخصائية Abigail Hueber أيضًا بالانتظار لمدة ساعة ونصف تقريبًا قبل شرب فنجان القهوة الأول في الصباح. و لكن لماذا ؟ أوضحت أبيجيل هيبير: “في غضون ساعة من الاستيقاظ، ترتفع مستويات الكورتيزول لدينا وتنخفض بشكل حاد، وهو ما يسمى استجابة الكورتيزول للاستثارة (REC)، فالامتناع عن تناول الكافيين خلال أول 90 دقيقة يعزز استجابة الاستيقاظ الأكثر توازناً للكورتيزول ويمكن أن يحسن مستويات الطاقة”.

لذا، يُنصح بالسير أو الخروج في نزهة، لأن المشي سوف يوقظك ويضعك في حالة تأهب مثل القهوة، إذ يعد التعرض للضوء الطبيعي في غضون ساعة من الاستيقاظ طريقة رائعة لدعم التوازن الهرموني الأمثل، ناهيك بأن أن هذه الطريقة، تعدّ منظمًا مهمًا لإيقاع الساعة البيولوجية ويؤدي إلى إطلاق الكورتيزول الصحي في الصباح لدعم الإيقاع الطبيعي للجسم”.