نادين الراسي في حضن شاب وسيم أمام حمام سباحة.. هل تخطت مجد عبدول؟ (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شكوكاً حول ارتباطها مجدداً بعد ظهورها في أحضان شاب وسيم.

علاقة جديدة!

ونشرت نادين الراسي صورة عبر خاصية الستوري، في حسابها على “انستجرام“، وهي في أحضان شاب وسيم أمام حمام السباحة دون أن تُعلق عليها.

وتبين أن نادين أعادت نشر الصورة من حساب الشاب الذي يدعى غارو هالادجيان.

ومنذ انفصالها عن خطيبها الشاب مجد عبدول، تتجدد الشكوك حول دخول نادين الراسي في علاقة جديدة، آخرها مع طبيب التجميل الشهير ميشيل حلو.

حبيت أتغنج

حيث نشرت نادين صورة برفقة ميشيل حلو، وكانت أيضاً تجلس في أحضانه.

وكتبت الفنانة اللبنانية في تعليقها على الصورة: “حبيت إتغنج شوي”.

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وسبق أن نشرَ ميشيل حلو، فيديوهاتٍ وصوراً في أثناء حقنه لشفاه نادين الراسي، ووضع مساحيق التجميل لها.

“اخضر جسمي”

وكانت نادين الراسي قد كشفت في وقت سابق، كيف تلقت خبر وفاة شقيقها جورج الراسي.

وقالت نادين أثناء استضافتها في برنامج “المجهول” مع الإعلامي رودولف هلال، إنها تلقت اتصالًا من الإعلامية هلا المر في الساعة السادسة صباحًا.. إلَّا أنها لم ترد على الاتصال لكنها شعرت بوقوع خطب ما لشقيقها جورج.

وأشارت نادين الراسي إلى أنها توجهت على الفور إلى حساب جورج الراسي، لكنها لم تر سوى مشاهد مبهجة من حفله الغنائي الذي أقامه في سوريا.

وأردفت: “بعدها توجهت لحساب هلا المر في تويتر، لكن لم تنشر فيه أي شيء عن جورج”.

ثم توجهت نادين للموقع الإلكتروني الذي تديره هلا المر، لتتفاجأ بخبر وفاة شقيقها جورج، قائلة: “اخضر جسمي”.

لا قيمة للموت

وأوضحت نادين أنها رفضت التوجه للمشفى رفقة شقيقتها ساندرين ووالدتها، لأنها لن تستطيع تحمل رؤيتهما.

وقالت: “أكثر ما آلمني الصورة المنتشرة لجورج بعد وفاته.. الموت لم يعد له قيمة”.

وتعرض رودولف هلال للانتقادات بعدما قام بتشغيل أغنية جورج الراسي “قلبي مات”، لتنهار نادين بالبكاء.

خاصة أن الفنانة اللبنانية أوضحت قبلها أنها لا تستطيع سماع صوت شقيقها الفنان الراحل وتسجيلاته الصوتية.

وأكدت نادين: “حين أشاهد فيديو له، تلقائياً أقوم بإلغاء خاصية الصوت”.