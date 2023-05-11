مقرب من ابن زايد يكتوي بنار الانتقادات بسبب تغريدة الخيانة عن حركة الجهاد الإسلامي

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وطن – تعرّض الأكاديمي الإماراتي البارز عبدالخالق عبدالله المقرب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لانتقادات حادة بعد تغريدة تحدث فيه عما اعتبره “اختراقا وخيانة” تشهده حركة الجهاد الإسلامي بعد تمكّن جيش الاحتلال من اغتيال عدد كبير من قيادات سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة.

وقال عبدالله في تغريدته على موقع “تويتر“: “اغتيال هذا العدد الكبير من قادة الجهاد الإسلامي في 3 أيام فقط يدل ان هذا التنظيم الفلسطيني مخترق من الداخل وان المعلومات الدقيقة عن أماكن تواجدهم تم الكشف عنها بواسطة عميل / عملاء لإسرائيل باعوا الوطن والقضية وارواح الشهداء بثمن مالي بخس”.

اغتيال هذا العدد الكبير من قادة #الجهاد_الاسلامي في 3 أيام فقط يدل ان هذا التنظيم الفلسطيني مخترق من الداخل وان المعلومات الدقيقة عن أماكن تواجدهم تم الكشف عنها بواسطة عميل/عملاء لاسرائيل باعوا الوطن والقضية وارواح الشهداء بثمن مالي بخس. pic.twitter.com/t2gsOHEl85 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 11, 2023

تغريدة الأكاديمي الإماراتي أثارت جدلا حادا، لا سيما في العلاقات التي تجمع بين الإمارات وإسرائيل، والتي يُنظر إليها بأنها واحدة من عوامل القوة في لدى دولة الاحتلال.

وقال السياسي اليمني حزام الأسد: “طيب انتم ما موقفكم مما يحدث اليوم على الاخوة في غزة ؟!”.

طيب انتم ما موقفكم مما يحدث اليوم على الاخوة في غزة ؟! — حزام الأسد (@hezamalasad) May 11, 2023

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وغرد الناشط محمود الحلواني: “طالما في أمثال قيادتكم، فأكيد رح يكون في كتير عملاء”.

طالما في أمثال قيادتكم، فأكيد رح يكون في كتير عملاء. — mahmoud halwani (@halwani987) May 11, 2023

وكتب السياسي كمال البعداني: “المهم طمنونا يا استاذ عبد الخالق على السفير الاماراتي في تل أبيب ؟”.

المهم طمنونا يا استاذ عبد الخالق على السفير الاماراتي في تل ابيب ؟ — د.كمال البعداني (@KamalAlbadani) May 11, 2023

وتفاعل السياسي عبدالكريم قطران: “ليس هذا بغريب فخونة الأوطان موجودين في كل زمان ومكان ليس في فلسطين فقط انما في كل المنطقة العربية فهناك دول أيضا من باعت الأمة الإسلامية والعربية بثمن بخس تهدم كل مصالح الأمة وقيمها وأخلاقها”.

ليس هذا بغريب فخونة الأوطان موجودين في كل زمان ومكان ليس في فلسطين فقط انما في كل المنطقة العربية فهناك دول أيضا من باعت الأمة الإسلامية والعربية بثمن بخس تهدم كل مصالح الأمة وقيمها واخلاقها . — عبدالكريم قطران (@abdqatran) May 11, 2023

وغرد الناشط خالد حسن: “أو تم تزويد المخابرات الصهيونية بمعلومات عبر مخابرات دولة عربية، مثلا الإمارات”.

او تم تزويد المخابرات الصهيونية بمعلومات عبر مخابرات دولة عربية، مثلا الإمارات. — خالد حسن حمران (ابو محمد)🇾🇪 (@khaledhumran) May 11, 2023

وكتب حمدين: “لا أستبعد أن العملاء لهم علاقة بكم”.

لا أستبعد أن العملاء لهم علاقة بكم ، — حمدين (@wu7QRb) May 11, 2023

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 30 فلسطينيا بينهم خمسة قيادات عسكرية من سرايا القدس، هم قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس وأمين السر في مجلسها العسكري، جهاد غنّام، والناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين، وعضو المجلس العسكري في سرايا القدس وقائد المنطقة الشمالية في قطاع غزة، خليل البهتيني، ومحمد غالي قائد الوحدة الصاروخية، ونائبه أحمد أبو دقة.

مقتل إسرائيلي بصاروخ للمقاومة

وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، بمقتل إسرائيلي وإصابة 7 أشخاص آخرين بجروح جراء سقوط صاروخ على رحوفوت جنوبي تل أبيب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إطلاق 866 صواريخ من قطاع غزة اجتازت 672 منها الحدود باتجاه إسرائيل.

المقاومة تتوعد الاحتلال

وظهر الناطق باسم “سرايا القدس” أبو حمزة، في مقطع مصور، قال فيه إن المقاومة مصممة على صد العدوان وجاهزة لتوسيع دائرة النار مهما كلف الثمن، وذلك بعد 3 أيام من القصف المتواصل الذي بدأته إسرائيل على غزة.

وأضاف أن مسيرة المقاومة لن تتوقف بأي عملية اغتيال كانت، موضحا أن المقاومة خالفت كل التوقعات وجعلت العدو يرتعب خوفا لـ35 ساعة.

في غضون ذلك، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان، أن سياسة الاغتيالات لن تزيد المقاومة إلا قوة، وحذرت الاحتلال من قصف المنازل الآمنة، مؤكدة أن يد المقاومة الثقيلة قادرة على إيلامه.