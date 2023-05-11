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حياتنا

مفاجأة مدوية عن زوجة حسن شاكوش قبل زواجهما ووالدها أخفى السرّ!

ريم طارق "لم تكن آنسة ووالدها أخفى أنها مطلقة" بحسب محامي حسن شاكوش!

كتب أنس السالم
زوجة حسن شاكوش لم تكن آنسة ووالدها أخفى أنها مطلقة watanserb.com
حسن شاكوش وريم طارق
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وطن – فجّر أحمد أبو العلا، محامي مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، مفاجأة مدوية، متعلقة بريم طارق زوجة المطرب الشعبي، قائلاً إنها “لم تكن آنسة ووالدها أخفى أنها مطلقة”.

ريم طارق “لم تكن آنسة ووالدها أخفى أنها مطلقة”!

وقال “أبو العلا”، في مقابلة تلفزيوني إن “قسيمة الزواج اللي اتقدمت للمحكمة الخاصة بزوجة موكلي مكتوب فيها الآنسة ريم البكر الرشيد”، مبيناً أنه لم يذكر في القسيمة أنها مطلقة.

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حسن شاكوش وريم طارق

وأضاف: “والد ريم زوجة حسن شاكوش أقر وراء المأذون أن ابنته الآنسة البنت الرشيد. وهذا عكس الحقيقة لأنها كانت متزوجة… حسن شاكوش مكنش يعرف إنها متجوزة، وتم إخفاء معلومة أنها مطلّقة على المأذون وموكلي”.

محامية ريم طارق: موكلتي تريد إنهاء الطلاق ودّيا بدون قضايا 

من جانبها، علّقت هايدي الفضالي محامية ريم طارق زوجة حسن شاكوش، على الموضوع قائلة: “حتى اللحظة مشوفناش القسيمة الأولى وطلبناها من محكمة الأسرة في 6 أكتوبر ولسه مش متوفّرة. ومنعرفش اللي مكتوب فيها إيه، ولكن بكل تأكيد القسيمة مكتوب فيها إنها مطلّقة”.كما نقلت “العربية

وأضافت: “موكلتي ريم عايزة تخلّص موضوع الطلاق بشكل ودّي من غير قضايا لكن بشرط الاعتذار عن كل الأزمات اللي اتعرضت لها، ومش هتتنازل عن حقوقها الشرعية”.

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ريم طارق

في المقابل، علّق محامي حسن شاكوش بالقول: “موكلي عنده استعداد لإنهاء الأمر والطلاق الودّي بعيداً عن المحاكم ولكنه لن يعتذر. ومعندناش أي مشكلة في الطلاق الودّي ولكن يكون الاتفاق بالمنطق والموضوعية”.

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حسن شاكوش اكتشف أن زوجته كانت متزوجة من شخص غيره!

كان الإعلامي محمد الباز خلال برنامجه “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار“ قال “وفقاً لمصادر مقربة من حسن شاكوش.. فإن سبب المشكلة هو اكتشاف حسن شاكوش أن زوجته كانت متزوجة من شخص غيره”.

وأضاف قائلاً: “بعد 40 يوماً حسن شاكوش اكتشف أن ريم طارق كانت متزوجة من شخص غيره قبل زواجهم ولم تخبره”.

وأشار الباز إلى أنه توقف عنده تصريح لزوجة حسن شاكوش، عندما قالت إن الأخير هو من طلب منها السجود في الفرح حتى يصبح ترند.

ريم طارق ترد .. 

من جهتها، ردّت ريم طارق على صورة زواجها السابق، بإعادة نشر صورة عبر خاصية الستوري كُتب عليها: “ريم كانت متجوزة من سنتين وانفصلت بعد سنة. واتجوزت حسن بعدها بسنة وشهور ودا مش عيب”.

رد ريم طارق
رد ريم طارق

أما والد ريم طارق، فقد نفى أن يكون الخلاف بين ابنته وزوجها، بسبب زواجها قبله دون علمه.

المصدرمتابعات وطن - العربية - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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