مصر.. مطرب مهرجانات شهير يمارس الجنس مع فتاة ليل وضُبط متلبسا

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وطن – في أول تعليق لها على قضية ضبط مطرب مهرجانات شهير متلبساً بممارسة الرذيلة مع سيدة، أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، بيانا قالت فيه إن مطرب المهرجانات “سادات” ليس عضوًا بالنقابة، وبالتالي ليس للنقابة أي دخل بهذا الأمر.

وجاء ذلك بعد القبض عليه داخل إحدى فيلات مدينة السادس من أكتوبر، وبحوزته «مخدر الآيس»، وجارٍ التحقيق معه.

تفاصيل ضبط مطرب المهرجانات “سادات” متلبسا بممارسة الرذيلة

وقال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان، تداولته وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس، إن مطرب المهرجانات سادات ليس عضوًا بالنقابة، وبالتالي ليس للنقابة أي دخل بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن ما حدث واقعة تلبس تتعامل معها الأجهزة المختصة وفقا للقانون.

وأضاف: “لو كان عضو عامل أو منتسباً أو حامل تصريح من النقابة، فإن الوضع سيكون مختلفاً، ولكنه مواطن عادي وكونه يغني لا يعني أن تتدخل النقابة في الموضوع”.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من رئيس مباحث الشيخ زايد ثان يفيد بإلقاء القبض على “سادات العالمي” ـ كما يتم تلقيبه ـ رفقة فتاة ليل وشخص آخر، بحوزتهم مواد مخدرة، داخل فيلا في منطقة الشيخ زايد، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

وفي تفاصيل نشرها موقع “القاهرة24“وردت معلومات لرجال مباحث قطاع أكتوبر عن قيام شخصين وفتاة باستئجار شاليه سكني بالشيخ زايد وممارسة أعمال مشبوهة بداخله.

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وعلى الفور تم إخطار مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكلف فريق بحث تحت إشراف رئيس قطاع مباحث أكتوبر بالتأكد من المعلومات الواردة.

مخدرات وأوضاع مخلة

وتم تقنين الإجراءات وتم استهداف الشاليه وعثر بداخله على شخص وفتاة في وضع مخل، وآخر يجلس بصحبتهم.

وتبين أن الشاب هو السادات مطرب المهرجانات، والفتاة إحدى الساقطات يمارس معها الجنس والشخص الثالث تاجر مخدرات، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الأيس.

ودلّت التحقيقات إلى أن مؤدي المهرجانات وصديقه كانا يمارسان الرذيلة مع سيدة، وتبين أن المتهم الثاني يتاجر في المخدرات.

وبالكشف عن المطرب الشعبي تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بالقاهرة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة الذي أمر بتحرير محضر بالواقعة.

وبدأت نيابة ثان الشيخ زايد، بدأت الخميس، التحقيق مع «سادات» وصديقه والسيدة التي كانت برفقتهما بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب وحيازة مواد مخدرة.

وكان “محمد السادات” المعروف بلقب “مطرب المهرجانات” ومؤسس فريق ملوك السعادة، أعلن اعتزاله الغناء والخروج من مجال المهرجانات، وجاء بشكل مفاجئ للجميع، باتخاذه هذا القرار، خاصة أنه لم يكشف بعدها السبب الحقيقي وراء اتخاذه قرار الاعتزال.