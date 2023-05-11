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حياتنا

محمد رمضان في أزمة بسبب “هارلي” رغم تصدره شباك التذاكر.. ما القصة؟

فيلم هارلي أثار الكثير من الجدل، منذ إصداره في قاعات السينما المصرية قبل أيام، بسبب تكرار نفس الشخصية التي يقدمها محمد رمضان في أعماله الفنية، والتي تعتمد على القوة والشجاعة والغرور، دون تقديم جديد أو تنوع في التمثيل.

كتب فهمي الورغمي
محمد رمضان فيلم هارلي watanserb.com
أثار فيلم هارلي بطولة محمد رمضان جدلا واسعا في مصر
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وطن – فيلم «هارلي» هو أحدث أعمال النجم محمد رمضان، الذي يقدم فيه دور مهندس ميكانيكا ينضم إلى عصابة إجرامية ويخوض العديد من المغامرات والمواجهات.

حقق الفيلم نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وتصدر قائمة الأكثر بحثا على محرك جوجل في مصر. إلا أنه أثار جدلا واسعا بسبب بعض الأزمات التي رافقت تصويره وعرضه.

محمد رمضان وجدل متواصل منذ إصدار فيلم “هارلي”

هارلي هو فيلم مصري من بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش ومي كساب، ومن إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي.

يحكي الفيلم قصة مهندس ميكانيكا يعود من الخليج إلى مصر لاستكمال دراسته، ولكنه ينجذب إلى عالم الجريمة والسباقات بسبب مهارته في قيادة الدراجات النارية. يواجه هارلي، العديد من المشاكل والتحديات في حياته الشخصية والعملية، ويحاول الخروج من دائرة العنف والانتقام.

أثار فيلم هارلي الكثير من الجدل، منذ إصداره في قاعات السينما المصرية قبل أيام، بسبب تكرار نفس الشخصية التي يقدمها محمد رمضان في أعماله الفنية، والتي تعتمد على القوة والشجاعة والغرور، دون تقديم جديد أو تنوع في التمثيل.

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كما ينتقد الكثيرون الفيلم بسبب ضعف السيناريو والإخراج، وعدم التوازن بين فصول القصة، والإفراط في استخدام المؤثرات البصرية والصوتية.

وفي الأثناء، فقد حقق الفيلم حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وتصدر قائمة الأكثر بحثا على محرك جوجل في مصر.

محمود حميدة يتقدم بشكوى ضد صناع فيلم هارلي

في خطوة غير مسبوقة، قام الفنان القدير محمود حميدة بتقديم شكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية ضد صناع فيلم “هارلي” الذي شارك في بطولته مع النجم محمد رمضان. وذلك بسبب عدم احترام الشركة المنتجة لبنود العقد الموقع بينهما، والتي تتعلق بوضع اسمه على التتر بشكل يليق بمكانته الفنية والتاريخية.

وأعرب حميدة عن استيائه الشديد من هذا التصرف، مؤكدا أنه لن يتعامل مع هؤلاء الأشخاص مرة أخرى، وأنه يثق في دور النقابة في حماية حقوقه.

وقال إن الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي لا علاقة لهما بالأمر، وأنهما اعتذرا له شخصيا. وأضاف أنه لم يحضر العرض الخاص للفيلم، لأنه لم يتلق دعوة من الشركة المنتجة.

فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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