محمد رمضان في أزمة بسبب “هارلي” رغم تصدره شباك التذاكر.. ما القصة؟

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وطن – فيلم «هارلي» هو أحدث أعمال النجم محمد رمضان، الذي يقدم فيه دور مهندس ميكانيكا ينضم إلى عصابة إجرامية ويخوض العديد من المغامرات والمواجهات.

حقق الفيلم نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وتصدر قائمة الأكثر بحثا على محرك جوجل في مصر. إلا أنه أثار جدلا واسعا بسبب بعض الأزمات التي رافقت تصويره وعرضه.

محمد رمضان وجدل متواصل منذ إصدار فيلم “هارلي”

هارلي هو فيلم مصري من بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش ومي كساب، ومن إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي.

يحكي الفيلم قصة مهندس ميكانيكا يعود من الخليج إلى مصر لاستكمال دراسته، ولكنه ينجذب إلى عالم الجريمة والسباقات بسبب مهارته في قيادة الدراجات النارية. يواجه هارلي، العديد من المشاكل والتحديات في حياته الشخصية والعملية، ويحاول الخروج من دائرة العنف والانتقام.

أثار فيلم هارلي الكثير من الجدل، منذ إصداره في قاعات السينما المصرية قبل أيام، بسبب تكرار نفس الشخصية التي يقدمها محمد رمضان في أعماله الفنية، والتي تعتمد على القوة والشجاعة والغرور، دون تقديم جديد أو تنوع في التمثيل.

فيلم محمد رمضان الجديد هل يستاهل ولا لا اللي شافوا الفيلم رأيكم …؟؟🤔#هارلي pic.twitter.com/F3axC9l4iQ — ♛Abady ~ (@abady_ahli) May 2, 2023

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كما ينتقد الكثيرون الفيلم بسبب ضعف السيناريو والإخراج، وعدم التوازن بين فصول القصة، والإفراط في استخدام المؤثرات البصرية والصوتية.

وفي الأثناء، فقد حقق الفيلم حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وتصدر قائمة الأكثر بحثا على محرك جوجل في مصر.

محمود حميدة يتقدم بشكوى ضد صناع فيلم هارلي

في خطوة غير مسبوقة، قام الفنان القدير محمود حميدة بتقديم شكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية ضد صناع فيلم “هارلي” الذي شارك في بطولته مع النجم محمد رمضان. وذلك بسبب عدم احترام الشركة المنتجة لبنود العقد الموقع بينهما، والتي تتعلق بوضع اسمه على التتر بشكل يليق بمكانته الفنية والتاريخية.

وأعرب حميدة عن استيائه الشديد من هذا التصرف، مؤكدا أنه لن يتعامل مع هؤلاء الأشخاص مرة أخرى، وأنه يثق في دور النقابة في حماية حقوقه.

وقال إن الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي لا علاقة لهما بالأمر، وأنهما اعتذرا له شخصيا. وأضاف أنه لم يحضر العرض الخاص للفيلم، لأنه لم يتلق دعوة من الشركة المنتجة.