الخميس, مايو 11, 2023
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رياضة

ماذا قال غوارديولا عن عودة ميسي إلى برشلونة؟!

غوارديولا: ميسي سيفعل المستحيل من أجل العودة إلى برشلونة هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
حديث غوارديولا غن عودة ميسي إلى برشلونة watanserb.com
حديث غوارديولا غن عودة ميسي إلى برشلونة
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وطن- علق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن عودة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف نادي برشلونة هذا الصيف.

وقال مدرب مانشستر سيتي غوارديولا، في تصريح صحفي نشرته شبكة “ESPN” الإسبانية،ميسي سيفعل المستحيل من أجل العودة إلى برشلونة. أنا عضو في النادي ولديّ مقاعدي في الكامب نو، وآمل أن يتم توديع ليو بالشكل الذي يستحقه يوماً ما”.

حديث غواردويلا عن عودة ميسي

وأضاف المدرب غوارديولا، ” ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ، برشلونة حقق طفرة ولم يكن ذلك ممكناً بدونه، وأنا لا أتحدث هنا عن الأرقام. لكن عن تأثيره الكبير في اللعب والأناقة  والفعالية وبالنسبة لكل شيء”.

كما وأردف، ” لا أحد كان يتوقع أن ينتهي به المطاف للرحيل بهذه الطريقة، وأنا أعلم أن الرئيس خوان لابورتا يحترم ليو ميسي كثيراً. وقال إنه يستحق وداعاً يليق بشخصيته العظيمة”.

المدرب غوارديولا
المدرب غوارديولا

الوقوف بجانب برشلونة

وتابع، ” ساعد ميسي فريق برشلونة على أن يصبح أكبر بكثير مما كان عندما وصل، كما وتكون الشخصية كبير ة بهذا القرار. حيث أنه يستحق ودعاً جيداً”.

كما واستكمل المدرب غوارديولا، ” آمل أن يأتي اليوم الذي أجلس فيه في مكاني وأقف وأصفق وأودع ليو كما يستحق ..”.

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وختم حديثه، ” الرئيس لابورتا سيحاول فعل ذلك، كما ليو أيضاً. إنه وعائلته سيحصلان على الحب الذي يحظى به من جميع مشجعي برشلونة لما قدمه للنادي”.

وكان الإسباني غواردويلا قد تولى تدريب نادي برشلونة خلال الفترة ما بين 2008-2012، توج مع الفريق الكتالوني بالعديد من البطولات على المستوى المحلي والقاري.

بيب غوارديولا
بيب غوارديولا

يذكر بأن فريق برشلونة قريب من التتويج بلقب الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بعد اعتلاءه صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة. كما وبفارق كبير عن الوصيف أتلتيكو مدريد الذي جاء في المركز الثاني برصيد 69 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ESPN
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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