لحظة فرار فرقة روسية للنجاة بحياتها مع اقتحام الدبابات الأوكرانية تاركة خلقها 500 جثة (شاهد)

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وطن- قالت وحدة عسكرية أوكرانية إنها هزمت كتيبة مشاة روسية من منطقة الجبهة بالقرب من باخموت ، مدعية تأكيد رواية قائد جيش فاجنر الروسي الخاص بأن القوات الروسية فرت.

وفي وقت لاحق من لأربعاء، ، قال الكولونيل الجنرال أولكسندر سيرسكي ، الذي يقود القوات البرية الأوكرانية ، إن الوحدات الروسية في بعض أجزاء باخموت تراجعت لمسافة تصل إلى كيلومترين (1.2 ميل) نتيجة لهجمات مضادة. ولم يذكر تفاصيل.

وقادت وحدات فاجنر هجومًا روسيًا استمر شهورًا على المدينة الشرقية ، لكن القوات الأوكرانية تقول إن الهجوم توقف.

ووفقا لـ”رويترز” لم تعلق موسكو على التقارير التي تفيد بأن لواء البنادق الآلية المنفصل 72 التابع لها قد تخلى عن مواقعه في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة باخموت.

ويتكون اللواء الروسي عادة من عدة آلاف من القوات، فما تعد باخموت الهدف الأساسي للهجوم الشتوي الضخم الذي شنته موسكو ، كما أنه مسرح لأشد المعارك البرية دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

الوحدات الموالية لأوكرانيا لم تفقد موقع في باخموت

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار على تلغرام إن الوحدات الموالية لكييف لم تفقد أي موقع في باخموت يوم الأربعاء.

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من جانبه، قال رئيس فاجنر يفغيني بريغوزين ، الذي اتهم مرارا القوات المسلحة النظامية في موسكو بالفشل في دعم رجاله بشكل كاف ، يوم الثلاثاء إن اللواء الروسي تخلى عن مواقعه.

وقال بريغوزين “جيشنا يفر. اللواء 72 فقد مساحة ثلاثة كيلومترات مربعة هذا الصباح حيث فقدت حوالي 500 رجل.”

“الحالة لا تزال صعبة”

وفي بيان ، قال اللواء الثالث الهجومي الأوكراني إن ” تقرير بريغوجين حول فرار لواء البندقية الآلية 72 الروسي المستقل من بالقرب من باخموت و” 500 جثة “من الروس المتخلفين ، صحيح”.

وقالت القيادة العسكرية في شرق أوكرانيا إن اللواء الروسي أصيب بأضرار بالغة ، رغم أنها قالت إن روسيا ما زالت تحاول السيطرة على باقي المدينة.

وقال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية في تصريحات متلفزة “لسوء الحظ لم يدمروا اللواء (الروسي) بأكمله بعد.”

واضاف ان “الوضع (في باخموت) مازال صعبا لان العدو رغم كل الضجيج الابيض الذي يحاول بريغوجين خلقه فان (باخموت) (لا يزال) الاتجاه الرئيسي للهجوم”.

كتيبة آزوف تعلن هزيمة اللواء الروسي

وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء ، أعاد اللواء الثالث المنفصل ، الذي تم تشكيله العام الماضي من كتيبة آزوف القومية ، نشر مقطع فيديو لأحد مؤسسي آزوف ، أندريه بيلتسكي ، الذي قال إن قواته “هزمت” اللواء الروسي.

وأضاف أن “الهجمات نفذت في منطقة عرضها 3 كيلومترات وعمقها 2.6 كيلومتر وهذه المنطقة بأكملها محررة بالكامل من قوات الاحتلال الروسية”.

يشار إلى انه منذ الأسبوع الماضي ، هدد بريغوجين مرارًا وتكرارًا بسحب فاجنر من باخموت ما لم ترسل القوات المسلحة النظامية الروسية مزيدًا من الذخيرة.

وقال في تصريحاته الأخيرة يوم الأربعاء إن قواته لا تتلقى سوى 10٪ من القذائف التي يحتاجونها.