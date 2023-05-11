كيف تحمي نفسك إذا هاجمك كلب ضال في الشارع؟!..إليك 5 خطوات

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وطن- تشكل الكلاب الضالة تهديداََ كبيراََ على سلامة البشر في أنحاء العالم.

غالبًا ما تكون الكلاب الضالة ودودة ولا تشكل تهديدًا كبيرًا للبشر. ومع ذلك، هناك حالات نادرة حيث قد تصبح عدوانية وتهاجم البشر.

وقد يتعرض بعض الأشخاص إلى هجوم من هذه الكلاب في الشوارع، ما قد يتسبب بجروح بليغة في الجسم.

ولتجنب مثل هذه المواقف، نشرت صحيفة hindustantimes بعض النصائح المهمة لتعرف كيف تتصرف في حال تعرضت لهجوم من كلب ضال.

لا تنظر في عين الكلب

إذا واجهت كلبًا ضالًا، فتجنب النظر إليه، لأنه يمكن اعتباره تهديدًا. بدلًا من ذلك، حافظ على هدوئك وحاول الحفاظ على وضعية جسد مستقيمة.

لا تقترب من الكلاب الضالة

حافظ على مسافة بينك وبين الكلاب الضالة، خاصة إذا بدت خائفة أو عدوانية.

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إذا كنت بحاجة إلى المرور بجانب كلب ضال، فحاول السير بخطوات هادئة ومراقبته دون النظر إليه.



لا تركض

أول رد فعل يصدر عن أي شخص في مثل هذه المواقف هو الركض.

لكن في الواقع، إذا ركضت، فهناك احتمال كبير أن يطاردك الكلب ويهاجمك. بدلًا من ذلك، حاول الابتعاد ببطء وبهدوء مع إبقاء عينك على الكلب.

استخدم حجارة أو عصا

اذا واجهك كلب بنباح عالي لا تحاول الهرب، فإذا كان لديك شيء قريب منك مثل أو عصا أو حجارة، فاستخدمها كحاجز وقائي بينك وبين الكلب. يمكن أن يساعد ذلك في إبعاد الكلب أثناء تحركك بعيدًا بأمان.

التبليغ عن الكلاب الضالة

إذا رأيت مثل هذا الكلب الضال في منطقتك، فأبلغ عن ذلك إلى مراقبة الحيوانات المحلية أو أقرب منظمة رعاية للحيوانات.