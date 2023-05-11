فيديو مروع.. “الإحباط” يدفع جنديا روسيا لإنهاء حياته بطريقة بشعة

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وطن – رصدت كاميرات طائرة مسيرة أوكرانية لحظة مؤلمة لجندي روسي شعر بالإحباط، فقرر قتل نفسه على الفور داخل أحد الخنادق فيما كانت طائرة مسيرة تحوم فوقه.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار النار في الهشيم، وقال ناشروه إنه لجندي روسي حاول لفترة طويلة إسقاط طائرة بدون طيار كانت تطارده. دون أي تأكيد رسمي أو نفي لصحة هذا المقطع.

جندي روسي يقتل نفسه بطريقة بشعة

وأظهر الفيديو الجندي مرتدياً بدلة بيضاء اللون داخل حفرة كبيرة، ويقوم بإطلاق النار عالياً متتبعاً مكان الطائرة المسيرة، ثم يرى دخان أبيض كثيف وهو ينبعث من الحفرة.

وبعد انقشاع الدخان يرى الجندي لا زال حياً ثم يقوم بتسديد فوهة البندقية إلى ذقنه من مسافة الصفر ليموت في الحال.

WARNING: GRAPHIC CONTENT This purports to be a clip of a Russian soldier who tried for a long time to shoot down a drone that was hunting him, but he couldn’t escape and, perhaps due to being wounded, shot himself instead. God rest his soul. pic.twitter.com/uFnCy0XYKR — Mike (@Doranimated) May 10, 2023

وكانت وحدة عسكرية أوكرانية أفادت أن “اللواء الروسي المنفصل 72” ذي البنادق الآلية المتمركز على الخطوط الأمامية للقتال بالقرب من باخموت أصيب بأضرار جسيمة وفر من المنطقة، حسب موقع “cnbc“.

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وقال أندري بيلتسكي، قائد لواء الهجوم الثالث المنفصل الأوكراني، ”تم تدمير السربان السادس والسابع من هذا اللواء بالكامل تقريبًا ، وتم تدمير استخبارات اللواء ، وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية، كما تم أسر عدد كبير من الجنود -بحسب وسائل إعلام غربية-.

وأفاد رئيس المرتزقة الروسي يفغيني بريغوزين ، الثلاثاء ، أن اللواء الروسي 72 ”ابتعد عن ثلاثة كيلومترات مربعة” ، وأن قواته فقدت 500 رجل ، حسبما أفاد السلك الإخباري.

وبحسب المصدر لم تعلق روسيا على تحركات اللواء 72. وقال قائد عسكري أوكراني إن روسيا ما زالت تحاول السيطرة على باخموت وإن الوضع ”لا يزال صعبًا”.

خسائر روسيا في أوكرانيا

وتكبدت روسيا حوالي 200 ألف ضحية وفقًا لبعض التقديرات خلال الحرب التي استمرت 14 شهرًا ولا تزال تخسر العشرات يوميًا في مدينة باخموت الأوكرانية ، بؤرة الحرب الساخنة. تحاصر روسيا مدينة باخموت بمنطقة دونيتسك منذ الصيف الماضي ولم تستولي على المدينة بعد.

يذكر أن واشنطن زوَّدت أوكرانيا بطائرة بلا طيار تكتيكية يُطلَق عليها اسم «Phoenix Ghost» أو «شبح العنقاء»، عام 2022 وهي تُعَدّ سلاحًا يمكن استخدمه مرةً واحدة، ويمكن إطلاقها بشكل عمودي، وتستطيع العمل خلال الليل باستخدام أجهزة استشعار الحركة بالأشعة تحت الحمراء. هذه الطائرة المسيَّرة كانت فعّالة في استهداف الأهداف الأرضية المتوسطة الحجم.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بحسب وسائل إعلام أمريكية أنها سلَّمت أكثر من 120 طائرة بلا طيار من «شبح العنقاء»، التي صممتها القوّات الجوية الأمريكية خصيصًا للاحتياجات الأوكرانية مع تصاعُد الحرب مع روسيا.

وحققت هذه الطائرات أيضًا فوزًا دعائيًّا كبيرًا لأوكرانيا، إذ ساعدت في توفير ونشر صور ومقاطع فيديو للضربات الأوكرانية. ويُنظَر إلى الطائرات بلا طيار على أنها جزء مهمّ من النجاح الأوكراني ومن الدعاية المؤثرة لأوكرانيا، حتى إنه جرت كتابة أغنية للاحتفال بـ«TB-2».