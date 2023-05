فيديو مروع.. “الإحباط” يدفع جنديا روسيا لإنهاء حياته بطريقة بشعة

- Advertisement -

وطن – رصدت كاميرات طائرة مسيرة أوكرانية لحظة مؤلمة لجندي روسي شعر بالإحباط، فقرر قتل نفسه على الفور داخل أحد الخنادق فيما كانت طائرة مسيرة تحوم فوقه.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار النار في الهشيم، وقال ناشروه إنه لجندي روسي حاول لفترة طويلة إسقاط طائرة بدون طيار كانت تطارده. دون أي تأكيد رسمي أو نفي لصحة هذا المقطع.

وأظهر الفيديو الجندي مرتدياً بدلة بيضاء اللون داخل حفرة كبيرة، ويقوم بإطلاق النار عالياً متتبعاً مكان الطائرة المسيرة، ثم يرى دخان أبيض كثيف وهو ينبعث من الحفرة.

وبعد انقشاع الدخان يرى الجندي لا زال حياً ثم يقوم بتسديد فوهة البندقية إلى ذقنه من مسافة الصفر ليموت في الحال.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

This purports to be a clip of a Russian soldier who tried for a long time to shoot down a drone that was hunting him, but he couldn’t escape and, perhaps due to being wounded, shot himself instead. God rest his soul. pic.twitter.com/uFnCy0XYKR

— Mike (@Doranimated) May 10, 2023