شتمها.. رد فعل عنيف لـ ترامب ضد مذيعة cnn بعدما سألته هذا السؤال

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وطن – شتم الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” مذيعة شبكة سي إن إن “كايتلان كولينز”، واصفاً إياها بـ “القذرة” بعد أن حاصرته بأسئلة محرجة حول المستندات السرية وقضايا الإجهاض.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري لترامب بولاية نيو هامبشاير، وعندما سألته مذيعة cnn، عن سبب عدم قيامه بإعادة المستندات السرية، رغم طلبها من مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمحكمة رد ترامب: “هل أنتي مستعدة للإجابة”، لترد عليه: “نعم جاهزة”.

ترامب يشتم مذيعة “سي إن إن” على الهواء

وعلى غير المتوقع جاء رد ترامب صادماً إذ قال للمذيعة دون مقدمات: “أنتي إنسانة قذرة”.

وهو ما تسبب في حدوث موجة من التصفيق الحار للرئيس السابق من أنصاره، بينما لم ترد المذيعة بعدما سبها ترامب.

وقالت شبكة cnbc إن الرئيس السابق “دونالد ترامب” شارك بلقاء في قاعة بلدية على الهواء مباشرة مع شبكة “سي إن إن”، وهو أول ظهور له على الشبكة منذ سنوات.

وأدار الحدث “كايتلان كولينز” مذيعة برنامج “CNN This Morning” وضم جمهورًا مباشرًا صفق في كثير من الأحيان على مزاعم ترامب وضحك على استهزائه بالكاتبة إي جين كارول أيضاً.

I would be surprised if @CNN doesn’t fire you. You must be one of the most unintelligent juvenile , tantrum throwing reporters I have seen. And CNN certainly has several. I have lived through an 8 year war and when people are dying, the most important thing is to stop it,… pic.twitter.com/OZXsUzndo1 — 𝒮𝓀𝓎 آسمان 🇺🇸 (@SKYRIDER4538) May 11, 2023

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وقدم الرئيس السابق “دونالد ترامب” يوم، الأربعاء، مرة أخرى مزاعم كاذبة بأن خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس “جو بايدن” كانت “مزورة” واشتبك مع مذيعة “سي إن إن” في قاعة البلدية على الهواء مباشرة.

ويمثل الحدث الذي استمر 70 دقيقة في “نيو هامبشاير”، أول ظهور لترامب على الشبكة منذ الحملة الرئاسية لعام 2016.

ووفقًا لشبكة CNN كان في القاعة الكثير من الحشد المؤيدين لترامب، الذين شوهدوا وهم يصفقون ويضحكون لتصريحاته.

وادعى ترامب أنه تغلب على بايدن في عام 2020 ، وأخبر كولينز أنه “ما لم تكن شخصًا غبيًا جدًا ، سترى ما حدث”.

وعندما سئل عما إذا كان سيعترف علنًا بخسارته، أشار ترامب إلى مزاعم من مجموعة تروج لنظريات المؤامرة الانتخابية.

ودافع ترامب أيضًا عن مؤيديه الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 ، عندما سئل عما إذا كان نادمًا على أفعاله في ذلك اليوم.

وقال ترامب إن الأشخاص الذين جاءوا لسماعه يلقي خطابًا بالقرب من مبنى الكابيتول – وبعضهم اقتحم مبنى الكابيتول وعطلوا انتقال السلطة من ترامب إلى بايدن فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

وقال ترامب: “لقد كان يومًا جميلًا” ، مشيرًا إلى أن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي تتحمل اللوم في أعمال الشغب.

وقال أيضًا إنه من المرجح أن يعفو عن أنصاره المعتقلين إذا استعاد البيت الأبيض في عام 2024.

السفاح الأسود

وأشاد ترامب أيضًا بآشلي بابيت، أحد مؤيديه الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير. وأطلق الملازم مايكل بيرد في شرطة الكابيتول النار عليها وقتلها عندما حاولت هي وحشد من أنصار ترامب اقتحام أحد الأبواب. ووصف ترامب بيرد بالسفاح الأسود.

وعندما سأله ناخب غير معلن عن ديون البلاد والصراع المستمر في الكونجرس بشأن سقف الديون ، قال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تتخلف عن السداد إذا لم يوافق الديمقراطيون على تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وضغطت كولينز على ترامب مرارًا وتكرارًا بشأن قضية الإجهاض، التي من المرجح أن تكون قضية رئيسية في دورة عام 2024، ورفض ترامب الذي كان أكثر غموضًا من بعض منافسيه الجمهوريين إعطاء إجابة حازمة حول ما إذا كان سيوقع حظرًا فيدراليًا للإجهاض إذا تم انتخابه مرة أخرى.

واستمرت المحادثة أيضًا حول الحرب الروسية في أوكرانيا ، حيث تجنب ترامب الأسئلة حول ما إذا كان يريد فوز أوكرانيا، لكنه قال إنه يعتقد أن غزو الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” كان “خطأ فادحًا”.

وبدت قاعة المدينة في بعض الأحيان وكأنها ساحة حرب، حيث كانت كولينز تتدخل في كثير من الأحيان لدحض مزاعم ترامب، وكان الرئيس السابق يرد بقوة.

وقال ترامب لكولينز أثناء النقاش الحاد: “أنت إنسانة قذرة”، وهي تستجوبه حول سبب نقله لوثائق سرية إلى منزله في “مار إيه لاغو” بعد مغادرته الرئاسة.