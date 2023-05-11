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شتمها.. رد فعل عنيف لـ ترامب ضد مذيعة cnn بعدما سألته هذا السؤال

عندما سألته "كايتلان كولينز"عن سبب عدم قيامه بإعادة المستندات السرية، رغم طلبها من مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمحكمة رد ترامب: "أنت إنسانة قذرة"

كتب خالد الأحمد
دونالد ترامب يشتم مذيعة watanserb.com
الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب
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وطن – شتم الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” مذيعة شبكة سي إن إن “كايتلان كولينز”، واصفاً إياها بـ “القذرة” بعد أن حاصرته بأسئلة محرجة حول المستندات السرية وقضايا الإجهاض.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري لترامب بولاية نيو هامبشاير، وعندما سألته مذيعة cnn، عن سبب عدم قيامه بإعادة المستندات السرية، رغم طلبها من مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمحكمة رد ترامب: “هل أنتي مستعدة للإجابة”، لترد عليه: “نعم جاهزة”.

ترامب يشتم مذيعة “سي إن إن” على الهواء

وعلى غير المتوقع جاء رد ترامب صادماً إذ قال للمذيعة دون مقدمات: “أنتي إنسانة قذرة”.

وهو ما تسبب في حدوث موجة من التصفيق الحار للرئيس السابق من أنصاره، بينما لم ترد المذيعة بعدما سبها ترامب.

وقالت شبكة cnbc إن الرئيس السابق “دونالد ترامب” شارك بلقاء في قاعة بلدية على الهواء مباشرة مع شبكة “سي إن إن”، وهو أول ظهور له على الشبكة منذ سنوات.

وأدار الحدث “كايتلان كولينز” مذيعة برنامج “CNN This Morning” وضم جمهورًا مباشرًا صفق في كثير من الأحيان على مزاعم ترامب وضحك على استهزائه بالكاتبة إي جين كارول أيضاً.

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وقدم الرئيس السابق “دونالد ترامب” يوم، الأربعاء، مرة أخرى مزاعم كاذبة بأن خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس “جو بايدن” كانت “مزورة” واشتبك مع مذيعة “سي إن إن” في قاعة البلدية على الهواء مباشرة.

ويمثل الحدث الذي استمر 70 دقيقة في “نيو هامبشاير”، أول ظهور لترامب على الشبكة منذ الحملة الرئاسية لعام 2016.

ووفقًا لشبكة CNN كان في القاعة الكثير من الحشد المؤيدين لترامب، الذين شوهدوا وهم يصفقون ويضحكون لتصريحاته.

وادعى ترامب أنه تغلب على بايدن في عام 2020 ، وأخبر كولينز أنه “ما لم تكن شخصًا غبيًا جدًا ، سترى ما حدث”.

وعندما سئل عما إذا كان سيعترف علنًا بخسارته، أشار ترامب إلى مزاعم من مجموعة تروج لنظريات المؤامرة الانتخابية.

ودافع ترامب أيضًا عن مؤيديه الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 ، عندما سئل عما إذا كان نادمًا على أفعاله في ذلك اليوم.

وقال ترامب إن الأشخاص الذين جاءوا لسماعه يلقي خطابًا بالقرب من مبنى الكابيتول – وبعضهم اقتحم مبنى الكابيتول وعطلوا انتقال السلطة من ترامب إلى بايدن فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

وقال ترامب: “لقد كان يومًا جميلًا” ، مشيرًا إلى أن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي تتحمل اللوم في أعمال الشغب.

وقال أيضًا إنه من المرجح أن يعفو عن أنصاره المعتقلين إذا استعاد البيت الأبيض في عام 2024.

السفاح الأسود

وأشاد ترامب أيضًا بآشلي بابيت، أحد مؤيديه الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير. وأطلق الملازم مايكل بيرد في شرطة الكابيتول النار عليها وقتلها عندما حاولت هي وحشد من أنصار ترامب اقتحام أحد الأبواب. ووصف ترامب بيرد بالسفاح الأسود.

وعندما سأله ناخب غير معلن عن ديون البلاد والصراع المستمر في الكونجرس بشأن سقف الديون ، قال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تتخلف عن السداد إذا لم يوافق الديمقراطيون على تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وضغطت كولينز على ترامب مرارًا وتكرارًا بشأن قضية الإجهاض، التي من المرجح أن تكون قضية رئيسية في دورة عام 2024، ورفض ترامب الذي كان أكثر غموضًا من بعض منافسيه الجمهوريين إعطاء إجابة حازمة حول ما إذا كان سيوقع حظرًا فيدراليًا للإجهاض إذا تم انتخابه مرة أخرى.

واستمرت المحادثة أيضًا حول الحرب الروسية في أوكرانيا ، حيث تجنب ترامب الأسئلة حول ما إذا كان يريد فوز أوكرانيا، لكنه قال إنه يعتقد أن غزو الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” كان “خطأ فادحًا”.

وبدت قاعة المدينة في بعض الأحيان وكأنها ساحة حرب، حيث كانت كولينز تتدخل في كثير من الأحيان لدحض مزاعم ترامب، وكان الرئيس السابق يرد بقوة.

وقال ترامب لكولينز أثناء النقاش الحاد: “أنت إنسانة قذرة”، وهي تستجوبه حول سبب نقله لوثائق سرية إلى منزله في “مار إيه لاغو” بعد مغادرته الرئاسة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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