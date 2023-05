شتمها.. رد فعل عنيف لـ ترامب ضد مذيعة cnn بعدما سألته هذا السؤال

- Advertisement -

وطن – شتم الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” مذيعة شبكة سي إن إن “كايتلان كولينز”، واصفاً إياها بـ “القذرة” بعد أن حاصرته بأسئلة محرجة حول المستندات السرية وقضايا الإجهاض.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري لترامب بولاية نيو هامبشاير، وعندما سألته مذيعة cnn، عن سبب عدم قيامه بإعادة المستندات السرية، رغم طلبها من مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمحكمة رد ترامب: “هل أنتي مستعدة للإجابة”، لترد عليه: “نعم جاهزة”.

وعلى غير المتوقع جاء رد ترامب صادماً إذ قال للمذيعة دون مقدمات: “أنتي إنسانة قذرة”.

وهو ما تسبب في حدوث موجة من التصفيق الحار للرئيس السابق من أنصاره، بينما لم ترد المذيعة بعدما سبها ترامب.

وقالت شبكة cnbc إن الرئيس السابق “دونالد ترامب” شارك بلقاء في قاعة بلدية على الهواء مباشرة مع شبكة “سي إن إن”، وهو أول ظهور له على الشبكة منذ سنوات.

وأدار الحدث “كايتلان كولينز” مذيعة برنامج “CNN This Morning” وضم جمهورًا مباشرًا صفق في كثير من الأحيان على مزاعم ترامب وضحك على استهزائه بالكاتبة إي جين كارول أيضاً.

