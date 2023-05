شاكيرا تكشف عن رأيها في الارتباط بـ توم كروز!

- Advertisement -

وطن- انتشرت عبر وسائل الإعلام أخبار ارتباط توم كروز والمغنية الكولومبية شاكيرا، بعد أن تم تصويرما سباق ميامي جراند بريكس 2023 ، حيثمصدر مقرب من الممثل لـ Page Six أنه يعتقد أن هناك كيمياء ويريد متابعة علاقة رومانسية معها.

ومع انتشار هذه الأخبار، أكد مصدر مقرب من المغنية الكولومبية لصحيفة US Weekly أنها غير مهتمة بكروز الذي يكبره بـ 14 عامًا، وفقا لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقال المصدر: “قضت شاكيرا وقتًا رائعًا في التسكع مع توم في الفورمولا ون لكنها ليست مهتمة بمواعدته”.

وتابع المصدر قائلا:”لقد كان لطيفًا حقًا وقد استمتعت برفقته ، لكنها لا تركز على مواعدته أو مواعدة أي شخص آخر في الوقت الحالي . لديها الكثير من المهام وتركز على أطفالها وحياتها المهنية في الوقت الحالي.”

يشار إلى أن بطل المهمة المستحيلة توم كروز البالغ من العمر 60 عامًا ، قام سابقا بمواعدة صوفيا فيرغارا وبينيلوبي كروز ، مما زاد من تكهنات الرومانسية مع شاكيرا ، التي سخرت من الشائعات.

وقال المصدر: “شاهدت شاكيرا الشائعات على الإنترنت التي تفيد بأن توم كان يغازلها – وكيف يتناغم المعجبون مع آرائهم – لكنها تعتقد أن هذا مضحك لأنه ليس صحيحًا “. “لقد استمتعت بوقت ممتع عندما تجاذبوا أطراف الحديث ، ولكن هذا أبعد ما يكون عن الأشياء.”

Tom Cruise is reportedly “extremely interested in Shakira” and sent her flowers after they hung out together at the F1 in Miami. pic.twitter.com/zaUNv4hP9t

— Pop Tingz (@ThePopTingz) May 9, 2023