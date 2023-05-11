الخميس, مايو 11, 2023
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شاكيرا تكشف عن رأيها في الارتباط بـ توم كروز!

مصدر مقرب منها أكد أنها سخرت من الشائعات

كتب خالد السعدي
شاكيرا و توم كروز watanserb.com
شاكيرا و توم كروز
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وطن- انتشرت عبر وسائل الإعلام أخبار ارتباط توم كروز والمغنية الكولومبية شاكيرا، بعد أن تم تصويرما سباق ميامي جراند بريكس 2023 ، حيثمصدر مقرب من الممثل لـ Page Six أنه يعتقد أن هناك كيمياء ويريد متابعة علاقة رومانسية معها.

ومع انتشار هذه الأخبار، أكد مصدر مقرب من المغنية الكولومبية لصحيفة US Weekly أنها غير مهتمة بكروز الذي يكبره بـ 14 عامًا، وفقا لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقال المصدر: “قضت شاكيرا وقتًا رائعًا في التسكع مع توم في الفورمولا ون لكنها ليست مهتمة بمواعدته”.

وتابع المصدر قائلا:”لقد كان لطيفًا حقًا وقد استمتعت برفقته ، لكنها لا تركز على مواعدته أو مواعدة أي شخص آخر في الوقت الحالي . لديها الكثير من المهام وتركز على أطفالها وحياتها المهنية في الوقت الحالي.”

يشار إلى أن بطل المهمة المستحيلة توم كروز البالغ من العمر 60 عامًا ، قام سابقا بمواعدة صوفيا فيرغارا وبينيلوبي كروز ، مما زاد من تكهنات الرومانسية مع شاكيرا ، التي سخرت من الشائعات.

شاكيرا و توم كروز
شاكيرا و توم كروز

شاكيرا تسخر

وقال المصدر: “شاهدت شاكيرا الشائعات على الإنترنت التي تفيد بأن توم كان يغازلها – وكيف يتناغم المعجبون مع آرائهم – لكنها تعتقد أن هذا مضحك لأنه ليس صحيحًا “. “لقد استمتعت بوقت ممتع عندما تجاذبوا أطراف الحديث ، ولكن هذا أبعد ما يكون عن الأشياء.”

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شاكيرا و توم كروز
شاكيرا و توم كروز

شاكيرا عازبة وغير مستعدة للارتباط

خلال سباق ميامي GP ، شوهدت شاكيرا أيضًا مع مشاهير مثل سيرينا ويليامز ، مالوما ، لويس هاميلتون ، هنري كافيل ، جوليان إيدلمان وجيسون موموا ، حيث أكد المصدر بأن جميع العلاقات أفلاطونية .

وشاكيرا البالغة من العمر 46 عامًا ، انفصلت عن جيرارد بيكيه ، وقد تم ربطها عاطفياً بالعديد من الأشخاص.

ويقال إنها تركز على أطفالها في الوقت الحالي ولا تريد علاقة جدية ، بالإضافة إلى أن عشاق شاكيرا لا يريدونها في أي مكان بالقرب من توم كروز .

المصدرتويتر، Page Six، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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