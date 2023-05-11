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رهف القحطاني ترعب السعوديين بما كشفته عن هيئة الأمر بالمعروف و”الزناة”! (فيديو)

بعدما تبين أن الخبر غير صحيح تبرأت رهف القحطاني من الأمر وسط مطالبات بمحاسبتها

كتب رفيف عبدالله
رهف القحطاني ترعب السعوديين بما كشفته عن هيئة الأمر بالمعروف! (فيديو) watanserb.com
رهف القحطاني
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وطن– أثارت المشهورة السعودية رهف القحطاني، موجة جدل بين الناشطين، بعد حديثها عن عودة قوانين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يخص العلاقات المحرمة في السعودية.

الخبيثون للخبيثات

وقالت رهف القحطاني عبر فيديو على “سناب شات“: “إذا مسكوا بنت مع رجل، الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.. ترى رجعت الهيئة”.

وتابعت المشهورة بـ”رهف وذ نكهة”: “طبعا يزوجونك البنت، وسنتين تقعد معك ما تطلقها.. وإذا طلقت البنت تسجن 10 سنوات وأيضاً 1000 جلدة شهرية”.

وأردفت: “غير إن مهرها لا يزيد عن 1000 ريال، لأنها رخيصة ومن رخصت نفسها رخص مهرها.. ولا يسمح لها المطالبة بمسكن لأنها راح تسكن معاك بنفس الغرفة”.

رجعت الهيئة

وأوضحت رهف القحطاني الحكم إذا كانت السيدة المتلبسة بقضية زنا متزوجة، وقالت: “المتزوجة يعلمون زوجها.. يمنع التستر عليها.. وإذا طلقها زوجها يزوجونها الرجل الذي اختلت معه”.

وختمت: “رجع نظام الهيئة.. الحين راح تنظف البلد.. رجعت الهيئة”.

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وفجر حديث رهف القحطاني موجة جدل حول صحته، فكتب الناشط السعودي الشهير “نايفكو”: “هذه الشائعة تم تداولها قبل 10 سنوات، وأذكر تماما ان الصحف يومها نفت ذلك على لسان المتحدث الرسمي للهيئة .. ما الذي أعاد نبش هذه الشائعة؟”.

وأعاد نايفكو نشر نفي الهيئة الذي نشر عام 2012، على صحيفة المدينة.

مطالبات بالمحاسبة

وطالب آخر بمحاسبتها قائلا: “هل انتي يا #رهف_القحطاني المتحدثه الرسميه عن الدوله ماتدرين ان عقوبة نشر الإشاعات خمس سنوات سجن وغرامه ثلاث ملايين ريال.. وانه سيتم منعك من الظهور نهائيا.. ننتظر ونشوف الجهات المختصه وش بتسوي معك حسب القانون حتى لو اعتذرتي المقطع انتشر”.

وتساءلت الناشطة نورة الحسيني: “امس هالسفور كانت زعلانة على طرحة صديقتها اللي شالتها.. و اليوم هذي الانسانة المترصرصة بهالضيق هي نفسها تقول تبي البلد ينظف ويرجعون الهيئة ! نظام ” أحب الصالحين ولستُ منهم” متى بتبطلينة ؟”.

وبعدما تبين أن الخبر غير صحيح، تبرأت رهف القحطاني من الأمر، قائلة بمقطع جديد: “”أنا والله مالي شغل جاني الخبر قلت افزع”.

وكتبت رهف في منشور آخر: “ماعندي خبرة بأي شي.. أحاول أرقعها اعميها دايم.. والله اني ابسط مما أنتو تفكروني”.

رهف حاولت التراجع عن تصريحها بعد تخويفها بالحساب

لكن ذلك لم يمنع النشطاء من المطالبة بمحاسبتها بتهمة نشر الأخبار الكاذبة، وخاصه في المواضيع التي تمس الراي العام.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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