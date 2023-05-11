رضيع “بلحية بيضاء” لافتة.. حقيقة صور ضجت بها السوشيال ميديا (شاهد)

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وطن – ضجت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة لطفل رضيع بدا بلحية بيضاء، وأضيفت إلى صورة الطفل، الذي تكسو وجهه لحية شقراء اللون تلاوة للآية 11 من سورة لقمان: “هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه”.

حقيقة صورة “الطفل الملتحي”

ما أثار حالة من الجدل بين النشطاء الذين حاولوا الوصول لحقيقتها، ليتبين أنها غير حقيقية بل مركبة بواسطة برنامج يضيف علامات التقدم في السن إلى الصور، وفق خدمة تقصي صحة الأخبار العربية في وكالة فرانس برس.

وتبين بحسب المصدر ذاته أن الصورة الأصلية منشورة في مدونة إلى جانب صور لأطفال آخرين، ولا يظهر على الطفل أثر لأي لحية أو شيب.

وحظي المنشور بأكثر من 20 ألف مشاركة من صفحة واحدة فقط وآلاف التعليقات التي صدّقت ما جاء فيه، إلا أنّ معلّقين آخرين نددوا باستخدام آيات من القرآن مع صورة مزيّفة.

وأرشد البحث إلى النسخة الأصليّة من الصورة منشورة في مدوّنة إلى جانب صورٍ لأطفال آخرين.

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ولا يظهر على الطفل حديث الولادة أثرٌ لأيّ لحية أو شيبٍ، ما يثير الشكّ في أن تكون الصورة معدّلة باستخدام تطبيقات تضيف ملامح التقدّم بالسنّ إلى الوجوه وأشهرها Face App.

تطبيق Face App والصور المعدلة

إثر ذلك حمّل صحافيّو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة “فرانس برس” الصورة على تطبيق Face App مع إضافة تأثيرات التقدّم في السنّ، فجاءت النتيجة مطابقة تماماً للصورة المستخدمة في المنشورات المضلّلة.

وسبق لخدمة نقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس أن نشرت تقارير عن صورٍ معدّلة باستخدام التطبيق نفسه.

FaceApp هو واحد من أفضل تطبيقات المحمول لتحرير الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي.

يحوّل صور السيلفي إلى صور شخصية نموذجية باستخدام واحد من أشهر التطبيقات باستخدام فلاتر وخلفيات ومؤثرات الذكاء الاصطناعي.

ويتيح تطبيق FaceApp لمستخدميه العديد من الخيارات الأخرى كتحويل صورة الشخص إلى شاب أو فتاة صغيرة السن أو إضافة اللحية أو الشارب لوجهه , أو تغيير لون أو شكل الشعر كما في الصورة المضللة .