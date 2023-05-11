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حياتنا

رضيع “بلحية بيضاء” لافتة.. حقيقة صور ضجت بها السوشيال ميديا (شاهد)

تبين بحسب "فرانس برس" أن الصورة الأصلية منشورة في مدونة إلى جانب صور لأطفال آخرين، ولا يظهر على الطفل أثر لأي لحية أو شيب

كتب خالد الأحمد
رضيع بلحية بيضاء watanserb.com
خدمة تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس تكشف بأن الصورة معدلة باستخدام برنامج تعديل الصور
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وطن – ضجت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة لطفل رضيع بدا بلحية بيضاء، وأضيفت إلى صورة الطفل، الذي تكسو وجهه لحية شقراء اللون تلاوة للآية 11 من سورة لقمان: “هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه”.

حقيقة صورة “الطفل الملتحي”

ما أثار حالة من الجدل بين النشطاء الذين حاولوا الوصول لحقيقتها، ليتبين أنها غير حقيقية بل مركبة بواسطة برنامج يضيف علامات التقدم في السن إلى الصور، وفق خدمة تقصي صحة الأخبار العربية في وكالة فرانس برس.

وتبين بحسب المصدر ذاته أن الصورة الأصلية منشورة في مدونة إلى جانب صور لأطفال آخرين، ولا يظهر على الطفل أثر لأي لحية أو شيب.

 

رضيع بلحية بيضاء watanserb.com
رضيع بلحية بيضاء يغزو مواقع التواصل الاجتماعي

وحظي المنشور بأكثر من 20 ألف مشاركة من صفحة واحدة فقط وآلاف التعليقات التي صدّقت ما جاء فيه، إلا أنّ معلّقين آخرين نددوا باستخدام آيات من القرآن مع صورة مزيّفة.

وأرشد البحث إلى النسخة الأصليّة من الصورة منشورة في مدوّنة إلى جانب صورٍ لأطفال آخرين.

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ولا يظهر على الطفل حديث الولادة أثرٌ لأيّ لحية أو شيبٍ، ما يثير الشكّ في أن تكون الصورة معدّلة باستخدام تطبيقات تضيف ملامح التقدّم بالسنّ إلى الوجوه وأشهرها Face App.

تطبيق Face App والصور المعدلة

إثر ذلك حمّل صحافيّو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة “فرانس برس” الصورة على تطبيق Face App مع إضافة تأثيرات التقدّم في السنّ، فجاءت النتيجة مطابقة تماماً للصورة المستخدمة في المنشورات المضلّلة.

وسبق لخدمة نقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس أن نشرت تقارير عن صورٍ معدّلة باستخدام التطبيق نفسه.

رضيع بلحية بيضاء
خدمة تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس تكشف بأن الصورة معدلة باستخدام برنامج تعديل الصور

FaceApp هو واحد من أفضل تطبيقات المحمول لتحرير الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي.

يحوّل صور السيلفي إلى صور شخصية نموذجية باستخدام واحد من أشهر التطبيقات باستخدام فلاتر وخلفيات ومؤثرات الذكاء الاصطناعي.

ويتيح تطبيق FaceApp لمستخدميه العديد من الخيارات الأخرى كتحويل صورة الشخص إلى شاب أو فتاة صغيرة السن أو إضافة اللحية أو الشارب لوجهه , أو تغيير لون أو شكل الشعر كما في الصورة المضللة .

المصدرفرانس برس - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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