دنيا بطمة “كاسية عارية” في أحدث صورة والجمهور مصدوم! (شاهد)

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وطن– تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لهجوم حاد من متابعيها، إثر نشرها صورة جريئة لها عبر “انستجرام”، أقرب إلى الكاش مايوه.

كاسيات عاريات

وارتدت دنيا بطمة تنورة سوداء قصيرة فوق الركبة، مع توب أسود بأكمام، يلتصق بجسدها ويحدد شكل صدرها بوضوح، كما يكشف بطنها.

وتركت دنيا بطمة الصورة دون تعليق سوى من إيموجي النار وقلب أسود، في إِشارة للإثارة بلون ملابسها.

وتكررت عبارة “كاسيات عاريات” في التعليقات المهاجمة لدنيا، فكتب أحدهم: “كاسيات عاريات الله يعفو عليك”.

وعلق آخر: “الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنة ولا يشمنا ريحها”.

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جرأة بعد الطلاق

ونصحتها متابعة مردفة: “توبي إلى الله راه تبعاك الموت.. فكري فيها ملك الموت ينظر إلينا 365 نظرة في اليوم”.

وقالت أخرى إن جرأة دنيا بطمة زادت بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك، وكتبت: “سمحي ليا ولكن وليتي كتكتري فهاد اللباس الغير محترم. واش وليدبك معتدهم سوق فيك والو ؟؟ نتي ام خاصك تحتارمي شوية . انا ديما غنقوليك غير طلقتي بحالا نفاجرتي خرجتي ليها نيشان”.

ووافقها ناشط الرأي قائلا: “وليتي كتعراي بزاف خصوصا منين طلقتي..ايمان اختك صغر منك اكتلبس محتارم حشومة هدا اللبس قدام باباك راجل ختك عمامك البطماويين بناتك.. راه عيب قدام الله اقدام اقدام العبد اخرتها حساب وعقاب”.

فيلم “بوز”

على الصعيد الفني، أعلنت دنيا بطمة أخيراً عن اسم الفيلم الذي تلعب بطولته في أول تجربة تمثيل لها.

وقالت دنيا بطمة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنها بدأت بالفعل بتصوير فيلم “البوز” في مدينة أكادير.

ويشاركها البطولة كل من بطلا المسلسل التركي “سامحيني” مرت آلتنشك، ومراد داناجي وتخرجه ديمنة بونعيلات.

ويتحدث فيلم “البوز” عن شابة فقيرة طموحة تمتلك صوتاً ذهبياً، لم يكن الحظ إلى جانبها.

فتضطر الفتاة للعمل مع مدير معهد الموسيقى الموجود في الحي.

استغلال

ويقوم ذلك المدير بمهام مدير أعمال الشابة، ويصطحبها للغناء في أعراس الأسر الفقيرة.

تتعرف الشابة بالصدفة على مؤثرة وصانعة محتوى معروفة في السوشيال ميديا ستقوم باستغلال صوتها مقابل المال، لكن الأمر سينفضح في نهاية الفيلم.. وستنال المطربة الشهرة والنجاح بعد رحلة عذاب.

يشارك في التمثيل عبد الله فركوس، فضيلة بنموسى، نعيمة بوحمالة، بشرى أهريش، مراد العشابي، خديجة سكارين، إمام مشرافي وآخرين.