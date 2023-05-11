تضامنا مع غزة.. أنونيموس السودان يعطلون القبة الحديدية مرتين ويتوعدون الاحتلال (شاهد)

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وطن- بالتزمن مع الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ”أنونيموس السودان” عبروا فيه عن تضامنهم في غزة، مؤكدين مسؤوليتهم عن عمليات اختراق كبيرة استهدفت البنية التحتية الإسرائيلية.

ووجه “أنونيموس السودان” رسالة لدولة الاحتلال معلنين أقوى الهجمات التي تستهدف “كل شيء” لمعاقبة الكيان المحتل، موضحين أنهم سيستهدفون البنية التحتية لإسرائيل من الالف للياء.

وأكدوا في كلمتهم بأن إسرائيل ستشهد خلال الأيام القادمة أقوى هجوم إلكتروني في تاريخها، معلنين تأييهم لغزة ومتعهدين بمواصلة هذ التأييد والدعم.

غزة خط أحمر

وقال “أنونيموس السودان” بأن غزة خط أحمر، متوعدين دولة الكيان الإسرائيلي، مشددين أن عليها الاستعداد لتحمل العواقب.

وخلال الفيديو، أعلنت مجموعة “أنونيموس السودان” عن انطلاق حملة سايبر ضد دولة الاحتلال، مؤكدين تمكنهم من تعطيل القبة الحديدية مرتين حتى نشر الفيديو، مؤكدين توصلهم للنظام الخاص بها.

وتعهدوا بإعادة إسرائيل إلى العصر الحجري، معبرين عن أملهم بحظ سعيد لغزة.

🔴🔥..سبب فشل القبة الكرتونية والغاء صافرات الانذار

انيموس 🕵️ السودان يقرأونكم السلام

الفيديو الان ينشر بمنصاتهم… pic.twitter.com/xE4023P4VI — علي بن غذاهم (@RevoltAli) May 10, 2023

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وتعتبر مجموعة “أنونيموس السودان” حديثة عهد وتنشط ضد أهداف إسرائيلية منذ بداية عام 2023، إذ صعدت من هجماتها السيبرانية خلال أبريل/نيسان الماضي بتمكنها من اختراق وقرصنة عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية الحيوية والإستراتيجية والأمنية.

وحسب شركة “تشيك بوينت” الإسرائيلية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، فإن مجموعة “أنونيموس سودان”، التي تعمل ضد أهداف إسرائيلية، هي جزء من مجموعات هجوم أيديولوجية مناهضة لإسرائيل ومناصرة للقضية الفلسطينية.

اعتراف إسرائيلي بتمكن “أنو نيموس السودان باختراق وتشويش القبة الحديدية

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “أنونيموس سودان” نجحت في اختراق أنظمة الإنذار، وعطلت التطبيقات الذكية التي تشغل صافرات الإنذار، وكذلك تعطيل وتشويش عمل منظومة القبة الحديدية التي تتلقى التنبيهات والإنذارات عند إطلاق القذائف الصاروخية، الأمر الذي منعها من اعتراض جميع القذائف.

الاحتلال يلجأ لاستخدام نظام مقلاع داوود بعد فشل القبة الحديدية

ويعزز ما زعمته مجموعة “أنونيموس السودان”، ما أفادت به قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن قوات الاحتلال نشرت، الأربعاء، نظام الدفاع الجوي الصاروخي الجديد المتوسط المدى “مقلاع داود” في العمليات الميدانية لأول مرة عبر الحدود، لاعتراض صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية القادمة من أحراش قطاع غزة، بعد فشل القبة الحديدة في التصدي لعدد كبير من الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.

يشار إلى أن نظام “مقلاع داوود” هو نظام الدفاعي مصمم لاعتراض الصواريخ وإسقاطها التي يتم إطلاقها من مسافة تصل من 100 إلى 200 كيلومتر، هو جزء من الدرع الإسرائيلي الذي يتضمن القبة الحديدية القصيرة المدى وصواريخ سهم واحد وسهم 2 طويلة المدى.