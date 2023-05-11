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“المقاومة تثأر” .. قتيل وإصابات ودمار جنوب تل أبيب بضربة صاروخية كبيرة (شاهد)

بعد قصف "روحوفت" تم تجميد كافة الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار التي تقودها مصر

كتب أنس السالم
قصف رحوفوت جنوب تل أبيب watanserb.com
قصف رحوفوت جنوب تل أبيب
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وطن – وجّهت المقاومة الفلسطينية، مساء الخميس، ضربة صاروخية كبيرة، باتجاه المدن الإسرائيلية في عمق فلسطين المحتلة، ما أدى لمقتل مستوطن وإصابة 9 آخرين بينهم 4 بحالة متوسطة في مستوطنة “رحوفوت” جنوب “تل أبيب”.

قصف رحوفوت جنوب تل أبيب

وتسبب القصف في دمار كبير بالمبنى الذي سقط عليه الصاروخ في “رحوفوت”، بينما أصاب صاروخ آخر مبنى في سديروت، كما اعلن عن إصابة عامل أجنبي في مستوطنة أشكول جراء سقوط قذيفة صاروخية.

وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت عن إطلاق معركة “ثأر الأحرار“، رداً على الاغتيالات واستمرار العدوان على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

جاء قصف “روحوفوت”، بعد اغتيال طائرات الاحتلال الاسرائيلي عصر الخميس عضو المجلس العسكري في سرايا القدس أحمد ابو دقة إثر قصف منزله في خان يونس، وهو نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي علي غالي الذي اغتالته طارات الاحتلال فجراً بقصف شقة في مدينة حمد بخانيونس جنوب القطاع.

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وقالت سرايا القدس إنها وألوية الناصر صلاح الدين قصفتا أسدود وعسقلان بدفعة صاروخية مكثفة ردا على الاغتيالات.

وبعد الضربة المباشرة في “رحوفوت”، ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يؤآف غالانت سيعقد تقييما للوضع الساعة 9:00 مساء.

بينما قال مسؤول إسرائيلي إنه “من الواضح أنه سيكون هناك رد فعل وأن إسرائيل لن تكون راضية عما حدث”.

تجميد كافة الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار

وبعد قصف “روحوفت” نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر دبلوماسية، قولها إنّه تم تجميد كافة الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، قال عصر الخميس ، إن “المصريين يمارسون ضغوطا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار”.

وأضاف : “نحن مصرون على الاستمرار في استهداف البنية التحتية للجهاد الإسلامي طالما يتم إطلاق قذائف باتجاه إسرائيل”، وفق ما نقلت عنه الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” بحسب ما نقل “عرب48

بينما قال مصدر إسرائيلي آخر، إن وزير المخابرات المصري، عباس كامل، يقود جهود الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين الفصائل في قطاع غزة وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار، وأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضالع “بشكل مباشر” في هذه المحادثات. حسبما نقلت عنه القناة 14 الإسرائيلية

المصدرمتابعات وطن - مواقع عبرية - عرب48 - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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