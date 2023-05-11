السجن 5 سنوات لـ رهف القحطاني عقوبة محتملة بعد “فيديو العلاقات المحرمة”

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وطن – أطلقت مشهورة السناب شات في السعودية، رهف القحطاني، موجة جديدة من الجدل بعد حديثها عن عودة قوانين “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، فيما يخص العلاقات المحرمة في المملكة.

إلا أن تصريحات القحطاني (وقد تراجعت عنها لاحقاً)، لم تمرّ هذه المرة مرور الكرام كما سابقاتها، حيث أنها من المُرجح أن تُعرضها لعقوبات قد تصل السجن لخمس سنوات.

رهف القحطاني تواجه عقوبة السجن بعد تصريحات مُضللة

تناقلت حسابات وصفحات سعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توضيحات للمحامي السعودي “مروان الجابري”، تحدث خلالها عن العقوبة المتوقعة لرهف القحطاني بعد بثها شائعات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة.

وأوضح المحامي الشابّ خلال مقطع فيديو، أن رهف القحطاني “زعمت أن من يتم ضبطه مع فتاة في خلوة غير شرعية يتم تزويجهما، ويشترط ألا يطلقها الرجل لمدة عامين ولا يزيد مهر الفتاة عن 1000 ريال”.

وتعقيباً على كلام القحطاني، أكد الجابري أن “ما قالته غير صحيح ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية”.

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وأردف قائلا: “العقوبة قد تكون السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إحداهما أو كليهما.”

رهف القحطاني تُغضب السعوديين بادعاءاتها

شاركت رهف القحطاني مقطع فيديو على حسابها في “سناب شات“ قالت خلاله “إذا مسكوا بنت مع رجل، الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.. ترى رجعت الهيئة”.

وأضافت المشهورة السعودية المثيرة للجدل :“طبعا يزوجونك البنت، وسنتين تقعد معك ما تطلقها.. وإذا طلقت البنت تسجن 10 سنوات وأيضاً 1000 جلدة شهرية”.

قبل أن تستدرك قائلة: “غير أن مهرها لا يزيد عن 1000 ريال، لأنها رخيصة ومن رخصت نفسها رخص مهرها.. ولا يسمح لها المطالبة بمسكن لأنها راح تسكن معاك بنفس الغرفة”.

هذه الشائعة تم تداولها قبل 10 سنوات، وأذكر تماما ان الصحف يومها نفت ذلك على لسان المتحدث الرسمي للهيئة .. ما الذي أعاد نبش هذه الشائعة؟

pic.twitter.com/hRru5HyRAK — نايفكو NAIF (@naifco) May 10, 2023

وفي ذات المقطع، الذي حظي بتفاعل واسع، أوضحت رهف القحطاني الحكم إذا كانت السيدة المتلبسة بقضية زنا متزوجة، وقالت: “المتزوجة يعلمون زوجها.. يمنع التستر عليها.. وإذا طلقها زوجها يزوجونها الرجل الذي اختلت معه”.

وقالت في ختام حديثها: “رجع نظام الهيئة.. الحين راح تنظف البلد.. رجعت الهيئة”.

إلى ذلك ومع تفاعل الكثير من النشطاء مع المقطع المصور الذي نشرته رهف القحطاني، توالت التوضيحات والتأكيدات أن ما صرحت به لا يمت للواقع بصلة وتبين أن الخبر الذي روجت له “غير صحيح”.

وفي محاولة منها لتدارك الموقف، تبرّأت رهف القحطاني من كل ما أكدته سابقاً، وقالت في مقطع فيديو ثانٍ: “أنا والله مالي شغل جاني الخبر قلت افزع”.

بعد ما انتشر المقطع وصل ترند

وصلت المشاهدات 3 مليون اسمعوا ايش قالت

#رهف_القحطاني pic.twitter.com/icRt5uCYl8 — تركي بن محمد (@turki1288) May 11, 2023

وأقرّت القحطاني في منشور آخر، بعوز الفهم الذي يشوب تفكيرها في مثل تلك المواضيع البعيدة عن عالم الموضة والترند (الذي تتقن التعامل معه) قائلة: “ما عندي خبرة بأي شي.. أحاول أرقعها اعميها دايم.. والله اني ابسط مما أنتو تفكروني”.