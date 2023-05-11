الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023 والهدافين

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وطن- يُواصل فريق الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بفارق 3 نقاط عن وصيفه فيوتشر، قبيل بدء منافسات الجولة ال28 الأسبوع القادم.

ويتصدر المارد الأحمر الأهلاوي جدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، رغم خوضه 21 مباراة من أصل 27 جولة، نظراً لمشاركاته في البطولات المحلية والأفريقية وتأجيل العديد من مبارياته.

وجاء فريق فيوتشر في المركز الثاني من الترتيب ، رغم خسارته أمام الداخلية في الجولة ال22 المؤجلة الماضية بهدف نظيف دون مقابل.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

كما وجاء نتائج جدول ترتيب الدوري المصري 2023، قبيل خوض منافسات الجولة ال28، على النحو الآتي:

الأهلي 53 نقطة.

فيوتشر 50 نقطة.

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بيراميدز (الأهرام) 49 نقطة.

الزمالك 43 نقطة.

الاتحاد السكندري 40 نقطة.

المقاولون 37 نقطة.

فاركو 36 نقطة.

المصري البورسعيدي 36 نقطة.

سموحة 34 نقطة.

إثارة دوري #رابطة_الأندية_المحترفة ما زالت مستمرة 👊🏻 إليكم جدول الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة الـ27 في انتظار المؤجلات 👇 pic.twitter.com/zE8QEh8Um8 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) May 4, 2023

إنبي 33 نقطة.

نادي أسوان 31 نقطة.

سيراميكا كليوباترا 30 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

الإسماعيلي 26 نقطة.

الداخلية 26 نقطة.

البنك الأهلي 25 نقطة.

طلائع الجيش 24 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

وجاء أبرز نتائج جدول ترتيب هدافين الدوري المصري 2022-2023، كما يلي:

باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 13 هدفاً.

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 10 أهداف.

المنافسة مشتعلة بين هدافي الدوري 🔥 الأنجولي مابولولو على القمة حتى الآن بتسجيله 13 هدفًا.. برأيك من الأقرب لحصد لقب الهداف؟ 🧐#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/BGO6fYD8kk — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) May 6, 2023

محمد حمدي زكي (أسوان) 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 9 أهداف.

رفيق كابو (إنبي) 8 أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال28 من الدوري المصري الممتاز، الأحد، بمواجهة سيراميكا كليو باترا وغزل المحلة في ال14 من شهر مايو/ أيار الجاري، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة الزمالك وأسوان، الخميس، في ال18 من الشهر ذاته.