الخميس, مايو 11, 2023
الرئيسيةرياضةالأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023 والهدافين
رياضة

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023 والهدافين

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الوصيف فيوتشر

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري 2023 watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري 2023
- Advertisement -

وطن- يُواصل فريق الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بفارق 3 نقاط عن وصيفه فيوتشر، قبيل بدء منافسات الجولة ال28 الأسبوع القادم.

ويتصدر المارد الأحمر الأهلاوي جدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، رغم خوضه 21 مباراة من أصل 27 جولة، نظراً لمشاركاته في البطولات المحلية والأفريقية وتأجيل العديد من مبارياته.

وجاء فريق فيوتشر في المركز الثاني من الترتيب ، رغم خسارته أمام الداخلية في الجولة ال22 المؤجلة الماضية بهدف نظيف دون مقابل.

الأهلي
الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

 كما وجاء نتائج جدول ترتيب الدوري المصري 2023، قبيل خوض منافسات الجولة ال28، على النحو الآتي:

الأهلي 53 نقطة.

فيوتشر 50 نقطة.

- Advertisement -

بيراميدز (الأهرام) 49 نقطة.

الزمالك 43 نقطة.

الاتحاد السكندري 40 نقطة.

المقاولون 37 نقطة.

فاركو 36 نقطة.

المصري البورسعيدي 36 نقطة.

سموحة 34 نقطة.

إنبي 33 نقطة.

نادي أسوان 31 نقطة.

سيراميكا كليوباترا 30 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

الإسماعيلي 26 نقطة.

الداخلية 26 نقطة.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

البنك الأهلي 25 نقطة.

طلائع الجيش 24 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

وجاء أبرز نتائج جدول ترتيب هدافين الدوري المصري 2022-2023، كما يلي:

باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 13 هدفاً.

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 10 أهداف.

محمد حمدي زكي (أسوان) 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 9 أهداف.

رفيق كابو (إنبي) 8 أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال28 من الدوري المصري الممتاز، الأحد، بمواجهة سيراميكا كليو باترا وغزل المحلة في ال14 من شهر مايو/ أيار الجاري، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة الزمالك وأسوان، الخميس، في ال18 من الشهر ذاته.

المصدروطن + الأهلي تويتر + الدوري المصري تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

بهدف معلول.. الأهلي بطلاً للسوبر المصري للمرة ال13 في تاريخه (شاهد)

رياضة

موعد الأهلي وبيراميدز والتشكيلة في نهائي كأس السوبر المصري 2023

رياضة

السبب وراء انسحاب الزمالك من نهائي السوبر المصري 2023

رياضة

بسبب شكوى الزمالك.. كهربا محرومٌ من السوبر المصري والأهلي يطعن على القرار

رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد الفوز الصعب للزمالك على سيراميكا

رياضة

رمضان صبحي وثنائي الأهلي المصري مطلوبون في الدوري السعودي

رياضة

دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يفوز على الرجاء والبطل الوداد يسقط أمام سيمبا (شاهد)

رياضة

بعد طرده بالبطاقة الحمراء.. الأهلي يفرض عقوبة قاسية على الحارس محمد الشناوي

رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي وتعادل غريمه الزمالك

رياضة

بعد الشتائم المتبادلة مع رئيس الزمالك.. إيقاف محمود كهربا بقرار من الاتحاد المصري

رياضة

تشكيلة الأهلي أمام سموحة والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قائد الدعم السريع “حميدتي” يصارع الموت في المستشفى.. صورة تشعل مواقع التواصل (شاهد)

اتهمت بوجودها مع أشرف حكيمي في ملهى ليلي.. هكذا ردت جونا سانز زوجة داني ألفيس (شاهد)

دنيا بطمة “كاسية عارية” في أحدث صورة والجمهور مصدوم! (شاهد)

هدفين في 4 دقائق فقط.. الإنتر يضع قدماً في نهائي الأبطال بعد فوزه على ميلان بالثنائية (فيديو)

أكسيوس: لماذا صدم محمد بن زايد من طلب قدمته الولايات المتحدة إلى الإمارات العام الماضي؟!

إصابات على متن طائرة قطرية وبيان رسمي كشف تفاصيل حادث مفاجئ

حفل جنس جماعي ومخدرات في السعودية شمل سيدات أعمال وطالبات

قبل الدخلة.. عادة غريبة مُحرجة يفعلها العريس في موريتانيا على الملأ (فيديو)

4 سيارات فاخرة يمتلكها هالاند .. تعرّفوا على أسعارها (صور)

“ثأر الأحرار”.. إطلاق صاروخي “جنوني” من غزة والقبة الحديدية “في إجازة”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC