5 طرق لإزالة الروائح العالقة في العلب البلاستيكية

- Advertisement -

وطن- تعتبر العلب البلاستيكية أهم وسيلة للاحتفاظ بالأطعمة فى الثلاجة، وقد يتسبب تكرار استخدامها بين مختلف أنواع الأطعمة فى تراكم الروائح وتداخلها.

وكلنا لدينا علب بلاستيكية نستخدمها لتخزين بقايا الطعام أو لوضع الساندويتشات للأطفال للمدرسة.

وفي هذه المقالة التي نشرها موقع “timesofindia“، سوف نستعرض أفضل الحلول للتخلص من الروائح المزعجة العالقة بالعلب البلاستيكية.

الحرص على إبقائها مفتوحة

للتخلص من الروائح العالقة في العلب البلاستيكية، يجب عليك وضعها في مكان مقلوب وإبقائها مفتوحة بعد غسلها.

والتزم بهذه العادة لتجنب تطور البكتيريا في داخلها.

البطاطا النيئة

البطاطس ليست مفيدة فقط للأكل، ولكنها مفيدة بنفس القدر في التنظيف. على وجه الخصوص، يمكن أيضًا استخدام البطاطس للتخلص من الروائح الموجودة في العلب البلاستيكية.

- Advertisement -

لاستخدامها، من الضروري فقط أن تغلف قطع البطاطس بالملح ثم قم بفركها داخل الصندوق واتركها لمدة 15-20 دقيقة. بعد ذلك قم بتنظيف صندوق الطعام.

القرفة

يمكن أيضًا إزالة الرائحة الكريهة المنبعثة من العلب بسهولة باستخدام القرفة، التي لها خصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد على تقليل الروائح الكريهة.

كل ما عليك فعله هو وضع بعض الماء وعيدان القرفة في إناء واترك هذه المكونات تغلي. صب هذا الماء في العلبة أو في الزجاجة، واتركه على هذا النحو لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

بعد ذلك، اغسل الزجاجة بالماء الساخن واشطفها جيدًا.

قشور الليمون

في كثير من الأحيان نقوم بعصر الليمون لاستخراج عصيره والتخلص من القشر. بينما، في الواقع، يمكن أن تكون قشور الليمون مفيدة في التنظيف. حمض الستريك الموجود في قشور الليمون لا ينظف فقط بل يزيل الرائحة الكريهة القادمة من العلب.

اغلي قشر الليمون الطازج في الماء وضعه بعد ذلك في العلبة واتركه على هذا النحو لمدة نصف ساعة تقريبًا. بعد ذلك، قم بتنظيف الصندوق بالماء.



محلول الخل

اخلط أجزاء متساوية من الخل الأبيض والماء، وصب المحلول في علبة الغداء أو الزجاجة.

اتركه لبضع ساعات أو طوال الليل، ثم اشطفه جيدًا بالماء. الخل هو مزيل روائح طبيعي آخر يمكن أن يساعد في القضاء على الروائح الكريهة.