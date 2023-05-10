هل وقع توم كروز في غرام شاكيرا من أول لقاء!؟ .. تفاصيل مثيرة عن قصة حب تتبلور

- Advertisement -

وطن – يبدو أنّنا سنكون أمام قصة حب وغرام جديدة، بطلاها النجمة الكولومبية شاكيرا ذات الـ46 عاماً، والنجم الأمريكي توم كروز البالغ من العمر 61 عاماً.

“توم كروز مهتم للغاية بشاكيرا وهناك كيمياء بينهما”

بعدما تم رصد شاكيرا وتوم كروز معًا في سباق Formula 1 Grand Prix في ميامي، قبل أيام، أخبر مصدر موقع “page six” أن النجم الأمريكي “مهتم للغاية” بشاكيرا، مضيفاً أنّ “هناك كيمياء” بينهما. حسب تعبيره

شاكيرا، التي انفصلت عن جيرارد بيكيه العام الماضي، يمكن أن تلجأ لـ”توم كروز” كي تملأ الفراغ العاطفي الذي تركه بيكيه، وفقًا لما ذكرته المصادر.

وبحسب تعبير المصادر: “تحتاج شاكيرا إلى وسادة ناعمة لتستلقي عليها، ويمكن أن يكون ذلك توم”، مشيرين إلى أن كروز يتمثل في كونه “رجلًا لطيف المظهر، وهو موهوب”.

ميزة أخرى يتمتع بها كروز عن بيكيه شريك شاكيرا السابق وهو طوله. حيث قال المصدر مازحا “وهي ليست أطول منه”.

شاكيرا وتوم كروز .. كلاهما منفصلان ومشهوران

شاكيرا وبيكيه كانا معًا لمدة 12 عامًا ولديهما طفلان (ساشا وميلان)، علماً أن النجمة الكولومبية انتقلت إلى ميامي في الولايات المتحدة مؤخراً، للعيش والإستقرار فيها مع ابنيها.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

- Advertisement -

كان الإنفصال صعبًا على شاكيرا، التي سبق وأن صرّحت العام الماضي بالقول: “لقد كان الانفصال صعبًا ليس فقط بالنسبة لي ، ولكن أيضًا على أطفالي. صعب للغاية. لا يمكنني إلا أن أقول إنني وضعت كل ما لدي في هذه العلاقة وعائلتي.”

أما بالنسبة إلى النجم الأمريكي توم كروز، فلديه ثلاثة أطفال من علاقات سابقة.

وانفصل توم كروز عن صديقته هايلي أتويل للمرة الثانية عام 2022، بعد أسابيع من دعمها له في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick. اذ قررا أنهم “أفضل كأصدقاء”.

وكان النجم توم وأتويل، انفصلا أول مرة في سبتمبر من عام 2021.

إذن، ما الذي يحمله المستقبل لشاكيرا وتومكروز؟ سننتظر الأيام لتخبرنا. لكن من الواضح أن الممثل يضع عينه على النجمة الكولومبية. كما يقول المصدر لموقع “page six” “إنه مستعد لجذبها”.