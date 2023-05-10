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هل وقع توم كروز في غرام شاكيرا من أول لقاء!؟ .. تفاصيل مثيرة عن قصة حب تتبلور

النجم الأمريكي توم كروز "مهتم للغاية" بشاكيرا وهناك "كيمياء" بينهما

كتب أنس السالم
شاكيرا وتوم كروز watanserb.com
شاكيرا وتوم كروز
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وطن – يبدو أنّنا سنكون أمام قصة حب وغرام جديدة، بطلاها النجمة الكولومبية شاكيرا ذات الـ46 عاماً، والنجم الأمريكي توم كروز البالغ من العمر 61 عاماً.

“توم كروز مهتم للغاية بشاكيرا وهناك كيمياء بينهما”

بعدما تم رصد شاكيرا وتوم كروز معًا في سباق Formula 1 Grand Prix في ميامي، قبل أيام، أخبر مصدر موقع “page six” أن النجم الأمريكي “مهتم للغاية” بشاكيرا، مضيفاً أنّ “هناك كيمياء” بينهما. حسب تعبيره

شاكيرا مع توم كروز
شاكيرا مع توم كروز

شاكيرا، التي انفصلت عن جيرارد بيكيه العام الماضي، يمكن أن تلجأ لـ”توم كروز” كي تملأ الفراغ العاطفي الذي تركه بيكيه، وفقًا لما ذكرته المصادر.

وبحسب تعبير المصادر: “تحتاج شاكيرا إلى وسادة ناعمة لتستلقي عليها، ويمكن أن يكون ذلك توم”، مشيرين إلى أن كروز يتمثل في كونه “رجلًا لطيف المظهر، وهو موهوب”.

ميزة أخرى يتمتع بها كروز عن بيكيه شريك شاكيرا السابق وهو طوله. حيث قال المصدر مازحا “وهي ليست أطول منه”.

شاكيرا وتوم كروز .. كلاهما منفصلان ومشهوران 

شاكيرا وبيكيه كانا معًا لمدة 12 عامًا ولديهما طفلان (ساشا وميلان)، علماً أن النجمة الكولومبية انتقلت إلى ميامي في الولايات المتحدة مؤخراً، للعيش والإستقرار فيها مع ابنيها.

 

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كان الإنفصال صعبًا على شاكيرا، التي سبق وأن صرّحت العام الماضي بالقول: “لقد كان الانفصال صعبًا ليس فقط بالنسبة لي ، ولكن أيضًا على أطفالي. صعب للغاية. لا يمكنني إلا أن أقول إنني وضعت كل ما لدي في هذه العلاقة وعائلتي.”

أما بالنسبة إلى النجم الأمريكي توم كروز، فلديه ثلاثة أطفال من علاقات سابقة.

وانفصل توم كروز عن صديقته هايلي أتويل للمرة الثانية عام 2022، بعد أسابيع من دعمها له في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick. اذ قررا أنهم “أفضل كأصدقاء”.

توم كروز وهايلي أتويل
توم كروز وهايلي أتويل

وكان النجم توم وأتويل، انفصلا أول مرة في سبتمبر من عام 2021.

إذن، ما الذي يحمله المستقبل لشاكيرا وتومكروز؟ سننتظر الأيام لتخبرنا. لكن من الواضح أن الممثل يضع عينه على النجمة الكولومبية. كما يقول المصدر لموقع “page six” “إنه مستعد لجذبها”.

المصدرpage six - marca - etbilarabi - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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