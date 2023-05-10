هل تعانين من نقص الحديد؟ عليكِ بهذه المكسرات

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وطن- تعد المكسرات من أكثر المواد المغذية التي يمكن أن تتناولها في نظامك الغذائي، حيث تحتوي على دهون صحية ضرورية للقلب ومفيدة في خفض الكوليسترول الضار. كما أنها مكملات رائعة لتعزيز نمو الشعر وتغذية البشرة.

مع تقدمها في العمر، تشعر المرأة في كثير من الأحيان بالتعب والخمول أو انخفاض الطاقة، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستوى الحديد في جسمها.



وفي هذا السياق، كشفت خبيرة التغذية الدكتورة ديكسا بهافسار سافاليا لصحيفة indiatoday، عن أنواع المكسرات التي يمكن للمرأة تضمينها في نظامها الغذائي لتحسين مستويات الحديد.

الزبيب الأسود

يحتوي الزبيب الأسود على مضادات أكسدة طبيعية مما يجعله جيد للبشرة والشعر، حسب الخبيرة. تحتوي هذه الفاكهة الجافة أيضًا على مادة L-arginine ومضادات الأكسدة وغنية بالحديد، مما يحسن تدفق الدم إلى الرحم والمبايض.

اللوز

اللوز غني بالبروتينات والألياف وفيتامين هـ والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم والريبوفلافين والحديد والبوتاسيوم والزنك وفيتامين ب.

وقالت الخبيرة إن اللوز يقلل الكوليسترول وينظم ضغط الدم ويحسن الذاكرة ويحافظ على نسبة السكر في الدم ويمنع السرطان.

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التمر

التمر غني بالمغذيات الدقيقة مثل السيلينيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والنحاس.

علاوة على ذلك، يمنح التمر طاقة فورية ويحسن البشرة ويقضي على الأرق كما أنه مفيد للعظام.

الفستق

الفستق مصدر كبير للدهون الصحية والألياف والبروتين وفيتامين B6 والثيامين. كما أنه مفيد للنوم وصحة العين والأمعاء ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

الجوز

الجوز غني بمضادات الأكسدة ويٌعرف بأنه مصدر نباتي فائق لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز الأمعاء الصحية وتحسين الذاكرة.



أفضل وقت لتناول المكسرات؟



نصحت الخبيرة بتناول المكسرات أول شيء في الصباح أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار / المساء.

بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بقدرة هضمية مثالية، والذين يمارسون الرياضة يوميًا ولا يعانون من أي مرض، فإن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يعد أمرًا صحيًا.