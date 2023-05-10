الأربعاء, مايو 10, 2023
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هل تعانين من نقص الحديد؟ عليكِ بهذه المكسرات

منها اللوز

كتب ايمان الباجي
هل تعانين من نقص الحديد؟ عليكِ بهذه المكسرات watanserb.com
المكسرات
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وطن- تعد المكسرات من أكثر المواد المغذية التي يمكن أن تتناولها في نظامك الغذائي، حيث تحتوي على دهون صحية ضرورية للقلب ومفيدة في خفض الكوليسترول الضار. كما أنها مكملات رائعة لتعزيز نمو الشعر وتغذية البشرة.

مع تقدمها في العمر، تشعر المرأة في كثير من الأحيان بالتعب والخمول أو انخفاض الطاقة، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستوى الحديد في جسمها.

وفي هذا السياق، كشفت خبيرة التغذية الدكتورة ديكسا بهافسار سافاليا لصحيفة indiatoday، عن أنواع المكسرات التي يمكن للمرأة تضمينها في نظامها الغذائي لتحسين مستويات الحديد.

الزبيب الأسود

يحتوي الزبيب الأسود على مضادات أكسدة طبيعية مما يجعله جيد للبشرة والشعر، حسب الخبيرة. تحتوي هذه الفاكهة الجافة أيضًا على مادة L-arginine ومضادات الأكسدة وغنية بالحديد، مما يحسن تدفق الدم إلى الرحم والمبايض.

اللوز

اللوز

اللوز غني بالبروتينات والألياف وفيتامين هـ والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم والريبوفلافين والحديد والبوتاسيوم والزنك وفيتامين ب.

وقالت الخبيرة إن اللوز يقلل الكوليسترول وينظم ضغط الدم ويحسن الذاكرة ويحافظ على نسبة السكر في الدم ويمنع السرطان.

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التمر

التمر غني بالمغذيات الدقيقة مثل السيلينيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والنحاس.

علاوة على ذلك، يمنح التمر طاقة فورية ويحسن البشرة ويقضي على الأرق كما أنه مفيد للعظام.

الفستق

الفستق مصدر كبير للدهون الصحية والألياف والبروتين وفيتامين B6 والثيامين. كما أنه مفيد للنوم وصحة العين والأمعاء ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

الجوز

الجوز غني بمضادات الأكسدة ويٌعرف بأنه مصدر نباتي فائق لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز الأمعاء الصحية وتحسين الذاكرة.

المكسرات

أفضل وقت لتناول المكسرات؟

نصحت الخبيرة بتناول المكسرات أول شيء في الصباح أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار / المساء.

بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بقدرة هضمية مثالية، والذين يمارسون الرياضة يوميًا ولا يعانون من أي مرض، فإن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يعد أمرًا صحيًا.

ومع ذلك، لا تفرط في تناولها، حيث يمكن أن يسبب الإفراط فيها عسر الهضم وثقل البطن والإسهال وزيادة الوزن وقلة الشهية، لأنها تحتوي على 80 في المائة من الدهون.
المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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