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المرأة الأكثر جاذبية في العالم لا يمكن التعرف عليها في دور حارس المجرة (شاهد)

دائماً ما تمتع أوريليا اجيل هالو متابعيها بجمالها الفرنسي، لكنها فاجأتهم هذه المرة بإطلالة غريبة

كتب رفيف عبدالله
هذه هي المرأة الأكثر جاذبية في العالم التي لا يمكن التعرف عليها في دور حارس المجرة (شاهد) watanserb.com
أوريليا اجيل هالو
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وطن- فاجأت المرأة الأكثر جاذبية في العالم، متابعيها، بتحولها المرعب من أجل دورها في الجزء الثالث من فيلم “حراس المجرة”.

جمال فرنسي

دائماً ما تمتع أوريليا اجيل هالو متابعيها الـ330 ألف على “انستجرام” بجمالها الفرنسي، لكنها فاجأتهم هذه المرة بإطلالة غريبة.

 

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A post shared by Aurélia Agel Howell (@aurelia_agel)

وأثارت أوريليا اجيل هالو التي حصلت على الحزام الأسود في الجودو، الدهشة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث بدت غير معروفة في مكياجها كشخصية كارين جيلان نيبولا.

بدت أوريليا غير معروفة خلال دورها المثير في حراس المجرة 3
المرأة الأكثر جاذبية في العالم
نفذت Aurelia الأعمال المثيرة لـ Karen Gillan مثل Nebula في الفيلم الرائج

في اثنتين من الصور المنشورة على حسابها ، تقف أوريليا جنبًا إلى جنب مع الممثلة الاسكتلندية جيلان ، بينما يوجد أيضًا مقطع فيديو للثنائي وهما ترقصان قبل الحصول على زي نيبولا الكامل.

نيبولا هو نوع من السايبورغ ( cyborg)‏ هو كائن يتكون من مزيج من مكونات عضوية وبيوميكاترونية.

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يُعرف باسم Luphomoid ، وله جلد أزرق وعيون سوداء بحسب صحيفة “ديلي ستار“.

المرأة الأكثر جاذبية في العالم
نشرت أوريليا صورها مع زملاءها في العمل
المرأة الأكثر جاذبية في العالم
تقوم أوريليا بإطلاع متابعيها على انستجرام البالغ عددهم 330.000 بانتظام حول نشاطاتها الأخيرة

تجربة مدهشة

في العديد من اللقطات التي شاركتها أوريليا ، كانت مغطاة بالتراب.

يبدو أن زيها قد تعرض للتلف أثناء تسلسل الحركة.

في تعليق يرافق المنشور كتبت أوريليا: “حراس المجرة الجزء الثالث !؟”

وشكرت أوريليا القائمين على العمل، قائلة: “يا لها من تجربة مدهشة! لا يمكنني أبدًا أن أشكرك بما يكفي على الفرصة التي منحتها لي! أشعر بالامتنان الشديد والمحظوظ!”.

وتابعت: “لطالما كنتم مثالاً لي وستظلون دائمًا كذلك. أنت حقا الافضل! انا من أشد المعجبين”.

 

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A post shared by Aurélia Agel Howell (@aurelia_agel)

وزادت: “أشكركم على ثقتكم وحيويتكم الجيدة! إنه لمن دواعي سروري دائمًا العمل بجانبك! ”

وردت جيلان على المنشور بثلاثة رموز تعبيرية بعيون قلبية وثلاثة يبكون مع رموز تعبيرية ضاحكة.

 

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A post shared by Aurélia Agel Howell (@aurelia_agel)

حراس المجرة

تم إصدار “حراس المجرة 3″، أحدث إصدار من عالم مارفل السينمائي، الأسبوع الماضي وتصدر شباك التذاكر في المملكة المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

انتقلت أوريليا مؤخرًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور لها وهي ترتدي ثيابًا بيضاء من “لويس فيتون” والتي أظهرت ساقيها المتناسقة.

 

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A post shared by Aurélia Agel Howell (@aurelia_agel)

وكتب أحد المستخدمين: “هذه الصور هي الأفضل في اليوم. شكرًا لك!”

بالإضافة إلى إظهار جمالها ، تشارك أوريليا أيضًا مهاراتها القتالية بانتظام على انستجرام.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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