المرأة الأكثر جاذبية في العالم لا يمكن التعرف عليها في دور حارس المجرة (شاهد)

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وطن- فاجأت المرأة الأكثر جاذبية في العالم، متابعيها، بتحولها المرعب من أجل دورها في الجزء الثالث من فيلم “حراس المجرة”.

جمال فرنسي

دائماً ما تمتع أوريليا اجيل هالو متابعيها الـ330 ألف على “انستجرام” بجمالها الفرنسي، لكنها فاجأتهم هذه المرة بإطلالة غريبة.

View this post on Instagram A post shared by Aurélia Agel Howell (@aurelia_agel)

وأثارت أوريليا اجيل هالو التي حصلت على الحزام الأسود في الجودو، الدهشة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث بدت غير معروفة في مكياجها كشخصية كارين جيلان نيبولا.

في اثنتين من الصور المنشورة على حسابها ، تقف أوريليا جنبًا إلى جنب مع الممثلة الاسكتلندية جيلان ، بينما يوجد أيضًا مقطع فيديو للثنائي وهما ترقصان قبل الحصول على زي نيبولا الكامل.

نيبولا هو نوع من السايبورغ ( cyborg)‏ هو كائن يتكون من مزيج من مكونات عضوية وبيو–ميكاترونية.

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يُعرف باسم Luphomoid ، وله جلد أزرق وعيون سوداء بحسب صحيفة “ديلي ستار“.

تجربة مدهشة

في العديد من اللقطات التي شاركتها أوريليا ، كانت مغطاة بالتراب.

يبدو أن زيها قد تعرض للتلف أثناء تسلسل الحركة.

في تعليق يرافق المنشور كتبت أوريليا: “حراس المجرة الجزء الثالث !؟”

وشكرت أوريليا القائمين على العمل، قائلة: “يا لها من تجربة مدهشة! لا يمكنني أبدًا أن أشكرك بما يكفي على الفرصة التي منحتها لي! أشعر بالامتنان الشديد والمحظوظ!”.

وتابعت: “لطالما كنتم مثالاً لي وستظلون دائمًا كذلك. أنت حقا الافضل! انا من أشد المعجبين”.

View this post on Instagram A post shared by Aurélia Agel Howell (@aurelia_agel)

وزادت: “أشكركم على ثقتكم وحيويتكم الجيدة! إنه لمن دواعي سروري دائمًا العمل بجانبك! ”

وردت جيلان على المنشور بثلاثة رموز تعبيرية بعيون قلبية وثلاثة يبكون مع رموز تعبيرية ضاحكة.

View this post on Instagram A post shared by Aurélia Agel Howell (@aurelia_agel)

حراس المجرة

تم إصدار “حراس المجرة 3″، أحدث إصدار من عالم مارفل السينمائي، الأسبوع الماضي وتصدر شباك التذاكر في المملكة المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

انتقلت أوريليا مؤخرًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور لها وهي ترتدي ثيابًا بيضاء من “لويس فيتون” والتي أظهرت ساقيها المتناسقة.

View this post on Instagram A post shared by Aurélia Agel Howell (@aurelia_agel)

وكتب أحد المستخدمين: “هذه الصور هي الأفضل في اليوم. شكرًا لك!”

بالإضافة إلى إظهار جمالها ، تشارك أوريليا أيضًا مهاراتها القتالية بانتظام على انستجرام.