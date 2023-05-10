مراسل بين سبورت جمال جبالي يستفز غوارديولا والأخير يرد عليه بقوة

- Advertisement -

وطن- رد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على سخرية مراسل بين سبورت القطرية جمال جبالي، خلال مقابلة صحفية، بعد انتهاء مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ووجه الرياضي الجزائري جبالي سؤالاً استفز فيه مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، خلال مقابلة صحفية بعد نهاية مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات دوري أبطال أوروبا.

جمال جبالي يستفز غوارديولا

وقال الجزائري جبالي للمدرب غوارديولا، خلال حوار معه: الجميع قال أنكم ستسحقون مدريد؟!

ليرد مدرب السيتي غوارديولا: من قال ذلك؟!

جمال جبالي: الإعلام والصحف وحتى أنا.

جمال جبالي: الجميع قال انكم ستسحقون مدريد؟ غوارديولا: من قال ذلك؟ جمال: الاعلام والصحف و حتى انا بيب: انت تعرف مع من نلعب؟

يبدو انك لا تعرف مع من نحن نلعب ، حسناً هل تعلم كم عدد البطولات الموجودة في المتحف هنا ؟ يبدو انك لا تعلم ، اذا كنت تعتقد اننا سنأتي للفوز 6-0 فهذه مشكلتك pic.twitter.com/h5t8yjbvAp — ابو مدريد (@7zlttan) May 9, 2023

- Advertisement -

غوارديولا: أنت تعرف مع من نلعب؟! يبدو أنك لا تعرف مع من نلعب، حسناً هل تعلم كم عدد البطولات في المتحف هنا؟، يبدو أنك لا تعلم، إذا كنت تعلم أننا سنأتي هنا للفوز بنتيجة 6-0 فهذه مشكلتك.

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتعادل حامل اللقب ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي، بهدف لكليهما في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وسجل هدف الفريق الملكي الأبيض في الدقيقة ال36، عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور. كما وأحرز مانشستر سيتي هدف التعادل عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة ال67.

وسيواجه كلا الفريقين مباراة العودة الحاسمة، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في ال17 من شهر مايو/ أيار الجاري، على ملعب ( الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن).