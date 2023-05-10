الأربعاء, مايو 10, 2023
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رياضة

مراسل بين سبورت جمال جبالي يستفز غوارديولا والأخير يرد عليه بقوة

المدرب غواردويلا يجيب على سؤال مراسل بين سبورت جبالي المستفز

كتب فارس أبو شيحة
جمال جبالي وغوارديولا watanserb.com
جمال جبالي وغوارديولا
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وطن- رد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على سخرية مراسل بين سبورت القطرية جمال جبالي، خلال مقابلة صحفية، بعد انتهاء مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ووجه الرياضي الجزائري جبالي سؤالاً استفز فيه مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، خلال مقابلة صحفية بعد نهاية مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

جمال جبالي يستفز غوارديولا

وقال الجزائري جبالي للمدرب غوارديولا، خلال حوار معه: الجميع  قال أنكم ستسحقون مدريد؟!

ليرد مدرب السيتي  غوارديولا: من قال ذلك؟!

جمال جبالي: الإعلام والصحف وحتى أنا.

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غوارديولا: أنت تعرف مع من نلعب؟! يبدو أنك لا تعرف مع من نلعب، حسناً هل تعلم كم عدد البطولات في المتحف هنا؟، يبدو أنك لا تعلم، إذا كنت تعلم أننا سنأتي هنا للفوز بنتيجة 6-0 فهذه مشكلتك.

ريال مدريد ومانشستر سيتي
ريال مدريد ومانشستر سيتي

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتعادل حامل اللقب ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي، بهدف لكليهما في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وسجل هدف الفريق الملكي الأبيض في الدقيقة ال36، عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور. كما وأحرز مانشستر سيتي هدف التعادل عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة ال67.

وسيواجه كلا الفريقين مباراة العودة الحاسمة، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في ال17 من شهر مايو/ أيار الجاري، على ملعب ( الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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