مراسل بين سبورت جمال جبالي يستفز غوارديولا والأخير يرد عليه بقوة

- Advertisement -

وطن- رد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على سخرية مراسل بين سبورت القطرية جمال جبالي، خلال مقابلة صحفية، بعد انتهاء مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ووجه الرياضي الجزائري جبالي سؤالاً استفز فيه مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، خلال مقابلة صحفية بعد نهاية مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال الجزائري جبالي للمدرب غوارديولا، خلال حوار معه: الجميع قال أنكم ستسحقون مدريد؟!

ليرد مدرب السيتي غوارديولا: من قال ذلك؟!

جمال جبالي: الإعلام والصحف وحتى أنا.

— ابو مدريد (@7zlttan) May 9, 2023

غوارديولا: أنت تعرف مع من نلعب؟! يبدو أنك لا تعرف مع من نلعب، حسناً هل تعلم كم عدد البطولات في المتحف هنا؟، يبدو أنك لا تعلم، إذا كنت تعلم أننا سنأتي هنا للفوز بنتيجة 6-0 فهذه مشكلتك.

وتعادل حامل اللقب ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي، بهدف لكليهما في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

A game worthy of any stage, captured by @oppo 📲#UCLshots pic.twitter.com/FvbklvVKGT

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2023