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مثيرة وغريبة.. كاريس بشار في إطلالة صادمة لصالح مجلة “فوغ” (شاهد)

أعلنت "فوغ عربية" في تعليق مرفق مع صور الفنانة السورية، أنها جاءت لصالح حوار معها، كشفت فيه عن جوانب من سيرتها الفنية والشخصية

كتب خالد الأحمد
كاريس بشار watanserb.com
كاريس بشار
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وطن- تصدّرت الممثلة السورية “كاريس بشار” الترند على “غوغل” خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها بإطلالة غريبة وغير مألوفة على غلاف مجلة “فوغ” الأمريكية بنسختها العربية وداخل صفحات المجلة.

إطلالة كاريس بشار في مجلة “فوغ عربية”

وأعلنت “فوغ عربية” في تعليق مرفق مع صور الفنانة السورية كاريس بشار، أنها جاءت لصالح حوار معها، كشفت فيه عن جوانب من سيرتها الفنية والشخصية.

وبدت بطلة مسلسل “النار بالنار” في اللقطات اللافتة وهي ترتدي ماركات أزياء عالمية على رأسها Balmain وDior، من توقيع دار الأزياء اللبنانية “آشي استديو”، وأشرف على تنسيقها اينول بلاسكو.

وتفاعل معها رواد المواقع الالكترونية، مشيدين بجمال الفنانة وجاذبية إطلالاتها، فيما أعرب آخرون عن دهشتهم واستغرابهم من هذه الإطلالة، وعبّر بعضهم عن سخريته منها.

وفي إحدى الصور التي نشرتها كاريس بشار، عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام بدت وهي ترتدي بدلة رجالية سوداء ضخمة، أظهرتها بشكل كاريكاتوري، والتقطت الصورة بجانب عمود أثريّ فيما بدا برج إيفل خلفها.

إطلالة كاريس بشار في مجلة "فوغ عربية"
إطلالة كاريس بشار في مجلة “فوغ عربية”

كما ظهرت بفستان وردي بطبعات على شكل ورود الجوري، تميَّز تصميمه بخصر منخفض، مبرزًا نحافة خصرها، بينما جاءت الأكمام ضخمة بشكل دراماتيكي غطت على الجزء الأعلى من جسدها، بينما جاءت تنورته منفوشة.

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كاريس بشار ظهرت بفستان وردي بطبعات على شكل ورود الجوري
كاريس بشار ظهرت بفستان وردي بطبعات على شكل ورود الجوري

وظهرت كاريس بشار كذلك في إحدى الصور مرتدية بزة سوداء وسروالاً واسعًا وعقدت الـPapillon حول عنقها، وانتعلت حذاءً ذا كعب عالٍ تميَّز بتصميمه الغريب، ما أثار ردود فعل لدى المتابعين بين مؤيّد ومعارض.

وفي إطلالة أخرى اختارت فستانًا عاجياً مرصعاً بحبيبات الترتر البرَّاق، بدت فيه أشبه بدمية باربي، إذ جاء بياقة عالية وتصميم أكتاف دائري، وبقصة “ستريت” مع إبراز محيط الخصر، وبدا الفستان طويلاً إلى القدمين.

اختارت كاريس بشار فستانًا عاجياً مرصعاً بحبيبات الترتر البرَّاق
اختارت كاريس بشار فستانًا عاجياً مرصعاً بحبيبات الترتر البرَّاق

وخضعت “بشار” لجلسة تصوير خاصة بالمجلة الشهيرة، وظهرت عليها في عدة إطلالات، لكن كان اللافت فيها غرابتها، خاصة مع ارتدائها بدلة رجالية سوداء في إحداها.

يذكر أن كاريس أدت أدواراً رجاليةً في بعض أعمالها الدرامية.

وشاركت المجلة الشهيرة الصور عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام“، وأرفقتها بتصريح كاريس بشار الذي تحدثت فيه عن المرأة العربية وتحديدًا السعودية.

إذ قالت: “الإنجازات التي حققتها المرأة العربية وخاصة السعودية ما هي إلا نقطة انطلاق أعتز بها أنا كامرأة وأدعمها وأهنّئها على كل ما أنجزته”.

وبحسب المجلة، فإن كاريس بشار التي استطاعت على مدى 26 عامًا، أن تبهر عالمي التلفزيون والسينما بفضل اهتمامها البالغ بأعمالها، فتحت قلبها في حوارها مع ڤوغ العربية وتحدثت عن مشوارها الفني الصاخب، والتغييرات التي طرأت على مسؤولياتها كأم، كما تطرّقت للحديث عن انفصالها عن زوجها.

من كاريس بشار؟

وكاريس بشار ممثلة سورية موهوبة اشتهرت بأداء أدوارها في المسلسلات السورية. وُلِدَت في فبراير 1976 لأب كردي.

درست في كلية الإعلام ثم التحقت بفرقة زنوبيا للفنون الشعبية لثلاث سنوات، قبل أن تظهر على الشاشة لأول مرة في مسلسل “أعلام العرب” عام 1992.

وخلال مسيرتها المهنية كان والدها غير راضٍ عن ذلك ولكنها استطاعت إقناعه وشاركت بأول عمل درامي عام 1996.

ظهرت هذا الموسم الرمضاني لعام 2023 بدور “مريم” في مسلسل “النار بالنار” برفقة الفنان “عابد فهد” و”جورج خباز” و “هدى شعراوي”.

من أبرز أعمالها، مسلسل “هوى بحري” بدور ليلى عام 1997، و”مذكرات عائلية” بدور ريم برفقة سلمى المصري وسلوم حداد عام 1998. عدا عن مشاركتها في “حمام القيشاني” بجزئه الثالث بدور سهى عام 1998، ثم في “خان الحرير” بجزئه الثاني عام 1999 بدور زينة.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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