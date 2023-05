مثيرة وغريبة.. كاريس بشار في إطلالة صادمة لصالح مجلة “فوغ” (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تصدّرت الممثلة السورية “كاريس بشار” الترند على “غوغل” خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها بإطلالة غريبة وغير مألوفة على غلاف مجلة “فوغ” الأمريكية بنسختها العربية وداخل صفحات المجلة.

وأعلنت “فوغ عربية” في تعليق مرفق مع صور الفنانة السورية كاريس بشار، أنها جاءت لصالح حوار معها، كشفت فيه عن جوانب من سيرتها الفنية والشخصية.

وبدت بطلة مسلسل “النار بالنار” في اللقطات اللافتة وهي ترتدي ماركات أزياء عالمية على رأسها Balmain وDior، من توقيع دار الأزياء اللبنانية “آشي استديو”، وأشرف على تنسيقها اينول بلاسكو.

وتفاعل معها رواد المواقع الالكترونية، مشيدين بجمال الفنانة وجاذبية إطلالاتها، فيما أعرب آخرون عن دهشتهم واستغرابهم من هذه الإطلالة، وعبّر بعضهم عن سخريته منها.

وفي إحدى الصور التي نشرتها كاريس بشار، عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام بدت وهي ترتدي بدلة رجالية سوداء ضخمة، أظهرتها بشكل كاريكاتوري، والتقطت الصورة بجانب عمود أثريّ فيما بدا برج إيفل خلفها.

كما ظهرت بفستان وردي بطبعات على شكل ورود الجوري، تميَّز تصميمه بخصر منخفض، مبرزًا نحافة خصرها، بينما جاءت الأكمام ضخمة بشكل دراماتيكي غطت على الجزء الأعلى من جسدها، بينما جاءت تنورته منفوشة.

وظهرت كاريس بشار كذلك في إحدى الصور مرتدية بزة سوداء وسروالاً واسعًا وعقدت الـPapillon حول عنقها، وانتعلت حذاءً ذا كعب عالٍ تميَّز بتصميمه الغريب، ما أثار ردود فعل لدى المتابعين بين مؤيّد ومعارض.

وفي إطلالة أخرى اختارت فستانًا عاجياً مرصعاً بحبيبات الترتر البرَّاق، بدت فيه أشبه بدمية باربي، إذ جاء بياقة عالية وتصميم أكتاف دائري، وبقصة “ستريت” مع إبراز محيط الخصر، وبدا الفستان طويلاً إلى القدمين.

وخضعت “بشار” لجلسة تصوير خاصة بالمجلة الشهيرة، وظهرت عليها في عدة إطلالات، لكن كان اللافت فيها غرابتها، خاصة مع ارتدائها بدلة رجالية سوداء في إحداها.

