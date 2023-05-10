لا غالب ولا مغلوب بين قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال (فيديو)

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وطن- خيم التعادل الإيجابي على قمة الكبار المثيرة والقوية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، الأربعاء، بهدف لكليهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وافتتح فريق ريال مدريد أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك مانشستر سيتي. في الدقيقة ال36، من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور.

مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وأدرك مانشستر سيتي هدف التعادل في المباراة عن طريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة ال67.

كما وتفوق صاحب الأرض والميدان ريال مدريد على منافسه الضيف مانشستر سيتي، على مستوى التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة في المباراة. فيما وصل عدد تسديدات السيتي إلى 10 تسديدات.

واستحوذ فريق مانشستر سيتي على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. بنسبة 56%، على عكس ريال مدريد الذي استحوذ بنسبة 44% في المباراة.

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وسيتجدد اللقاء المرتقب والحاسم في مباراة الإياب من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين كلا الفريقين على ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن)، في ال17 من شهر مايو/ آيار الجاري.

كما وسيلتقي ريال مدريد في المباراة القادمة. أمام خيتافي قبيل مواجهة مانشستر سيتي في مباراة العودة الحاسمة في منافسات الدوري الإسباني، على ملعب ( سانتياغو برنابيو) مطلع الأسبوع المقبل.

وسيلعب فريق مانشستر سيتي مباراة مهمة. أمام نظيره إيفرتون، لمواصلة صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال قبيل 4 جولات تفصلنا عن ختام منافسات الموسم الحالي.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويتصدر فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 82 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف أرسنال.

كما وجاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز. برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد، ونحو 14 نقطة عن المتصدر برشلونة القريب من حسم لقب الليغا لهذا الموسم.