لا غالب ولا مغلوب بين قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال (فيديو)

- Advertisement -

وطن- خيم التعادل الإيجابي على قمة الكبار المثيرة والقوية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، الأربعاء، بهدف لكليهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وافتتح فريق ريال مدريد أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك مانشستر سيتي. في الدقيقة ال36، من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأدرك مانشستر سيتي هدف التعادل في المباراة عن طريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة ال67.

كما وتفوق صاحب الأرض والميدان ريال مدريد على منافسه الضيف مانشستر سيتي، على مستوى التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة في المباراة. فيما وصل عدد تسديدات السيتي إلى 10 تسديدات.

واستحوذ فريق مانشستر سيتي على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. بنسبة 56%، على عكس ريال مدريد الذي استحوذ بنسبة 44% في المباراة.

وسيتجدد اللقاء المرتقب والحاسم في مباراة الإياب من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين كلا الفريقين على ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن)، في ال17 من شهر مايو/ آيار الجاري.

كما وسيلتقي ريال مدريد في المباراة القادمة. أمام خيتافي قبيل مواجهة مانشستر سيتي في مباراة العودة الحاسمة في منافسات الدوري الإسباني، على ملعب ( سانتياغو برنابيو) مطلع الأسبوع المقبل.

Courtois or Ederson…

🔝 Who did it best? #UCLsaves || @TurkishAirlines pic.twitter.com/cNeEZuquOT

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2023