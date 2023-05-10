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قبل الدخلة.. عادة غريبة مُحرجة يفعلها العريس في موريتانيا على الملأ (فيديو)

الترواغ" عادة متوارثة في موريتانيا يقولون إنها تقيس مدي حب العريس لعروسه

كتب خالد الأحمد
قبل الدخلة.. عادة غريبة مُحرجة يفعلها العريس في موريتانيا على الملأ (فيديو) watanserb.com
عادة غريبة مُحرجة يفعلها العريس في موريتانيا
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وطن- ضمن عادات الشعوب الغريبة في مراسم الزواج، تقتضي عادات وتقاليد العرس الموريتاني ضرورة أن يتعرف الرجل على عروسه بين صديقاتها وقريناتها المتخفيات بالكامل.

وهو ما يطلق عليه اسم “الترواغ ” أو “التوقة”، أي اكتشاف العريس لعروسه بين مجموعة من الفتيات، وهي عادة غريبة لا زالت سائدة في أعراس الموريتانيين.

عادة غريبة في أعراس موريتانيا

والترواغ عادة متوارثة، في البلد، لأنها تقيس مدي حب العريس لعروسه. اذ في حالة ما إذا بادر العريس بالكشف عن العروس، وتعب لأجل ذلك، فهو دليل علي الحب.

أما اذا تلكأ فذلك دليل علي برودة حبه مما يشكل مسبة تعير بها العروس.

ووثق مقطع فيديو، عرساُ موريتانياً يرصد هذه الجزئية من تقاليد العرس في موريتانيا، وجانبا من التقاليد الغريبة المتبعة عندهم في ليلة العمر منذ مئات السنين.

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وفي الفيديو ظهر عدد من الفتيات وهن يجلسن على الأرض مغطيات برداء أحمر كامل.

فيما بدا العريس وهو يضع يديه خلف ظهره ويسير أمامهن، ناظراً إلى كل واحدة منهن على أنغام أغنية موريتانية.

وبعد أن يدور حول الفتيات اللواتي لا ظهر وجوههن دورة كاملة ويظهر في حالة حيرة واضطراب، يقترب من فتاة تجلس في المنتصف بعد أن تعرف عليها بكونها عروسه، وسط تصفيق المدعوين وتكشف الفتيات بعدها عن وجوههن وهن يضحكن.

ويختلف المجتمع الموريتاني عن غيره من الشعوب المغاربية كون الخطوبة تتم بإشراف من النساء.

جزء من موروث القيم

وتتم الخطبة غالبا عن طريق اتصال هاتفي من طرف والدة “الخاطب” إلى والدة الفتاة، لطلب يدها للزواج بعد التعرّف عن الخلفية الاجتماعية للمتقدم وأهله وتحديد وقت لزيارة تحضرها نساء العائلتين.

ويقول الباحثون الاجتماعيون إن هذه التقاليد هي جزء من موروث القيم التقليدية التي ورثها سكان الصحراء عن القبائل القديمة، التي كانت تسكن هذه البلاد قبل الفتوحات الإسلامية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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