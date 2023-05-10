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حياتنا

في الصيف..8 مشروبات يمكن أن تقلل أعراض التهاب المفاصل

منها الشاي الأخضر

كتب ايمان الباجي
في الصيف..8 مشروبات يمكن أن تقلل أعراض التهاب المفاصل watanserb.com
التهاب المفاصل
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وطن- إن الطقس الحار والرطب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

تؤدي درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة إلى الجفاف، مما قد يجعل المفاصل أكثر صلابة وألمًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الرطوبة إلى زيادة الضغط الجوي، مما قد يؤدي إلى تصلب وآلام لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

في الواقع، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وشرب الكثير من السوائل والبقاء نشطًا في تقليل هذه المشكلة.

وفي هذا السياق، نقدم لكم أفضل المشروبات التي ستساعدك في تقليل أعراض التهاب المفاصل، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.

الشاي الأخضر

ثبت أن الشاي الأخضر يقلل من آلام المفاصل والالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل.

اشربه ساخناً أو بارداً مع رشة عسل أو عصير ليمون لإضافة نكهة.

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الشاي الأخضر

شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل آلام هذه المشكلة.

حليب الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ثبت أنه فعال في إدارة آلام الالتهابات.

يمكن صنعه عن طريق غلي مسحوق الكركم مع الحليب والعسل وقليل من الفلفل الأسود.

عصير الكرز

يحتوي الكرز على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، مما يجعله غذاءً رائعًا للتحكم في التهاب المفاصل. 

عصير الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم ثبت أن له تأثيرات مضادة للالتهابات.

عصير الصبار

يحتوي الصبار على مركبات ثبت أنها تقلل الالتهاب وتحسن صحة المفاصل. امزج عصير الصبار مع الماء أو عصير آخر للحصول على مشروب صيفي منعش.

ماء الليمون

الليمون هو مزيل طبيعي للسموم ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم. اشرب ماء الليمون عن طريق عصر الليمون الطازج في كوب من الماء، أو أضفه إلى الشاي المثلج أو الماء الفوار للحصول على مشروب منعش وصحي.

شاي الكركديه

شاي الكركديه غني بمضادات الأكسدة وقد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات. قم بتحضيره ساخنًا أو باردًا وأضف له القليل من العسل.

شاي الكركديه

نصائح أخرى!

إلى جانب هذه المشروبات، يمكنك أيضًا اتباع بعض النصائح الأخرى خلال الصيف للسيطرة على الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل.

  • الإبتعاد عن الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والسكريات المكررة والدهون المشبع.
  • تجنب الكحوليات والكافيين لأنها يمكن أن تجفف الجسم وتؤدي إلى تفاقم أعراض هذا المرض.

بشكل عام، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي، وشرب الكثير من السوائل وحماية نفسك من الشمس في تقليل التهاب المفاصل بشكل عام خلال فصل الصيف.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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