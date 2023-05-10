الأربعاء, مايو 10, 2023
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فيديو مذهل وثق تدريبات خاصة لـ ريانة برناوي قبل صعودها إلى الفضاء

ظهرت رائدة الفضاء السعوديةفي بداية مقطع فيديو نشرته "الإخبارية" السعودية وهي ترتدي بدلة الفضاء وتجلس على كرسي وترتدي أحزمة الأمان.

كتب خالد الأحمد
ريانة برناوي watanserb.com
ريانة برناوي
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وطن- بدأت رائدة الفضاء السعودية “ريانة برناوي” بتلقي التدريبات الفنية والتقنية اللازمة، استعداداً لانطلاق المهمة العلمية لرحلة الفضاء الدولية مع عدد من رواد الفضاء، من بينهم مواطنها السعودي رائد الفضاء “علي القرني”.

وكانت غرفة عمليات الفضاء التابعة لوكالة ناسا الأمريكية، أعلنت عن موعد الإطلاق المستهدف لمهمة الفضاء التاريخية للمملكة العربية السعودية، والتي سترسل أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وهي الباحثة في سرطان الثدي ريانة برناوي.

رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي

وظهرت “برناوي” البالغة من العمر 33 عاما، في بداية مقطع فيديو نشرته “الإخبارية” السعودية وهي ترتدي بدلة الفضاء وتجلس على كرسي، وترتدي أحزمة الأمان.

وبدت في لقطات تالية وهي تخضع لتدريبات ورفع جاهزية، من أجل التعامل مع التقنيات والفنيات اللازمة، تحت إشراف نخبة من المدربين العالميين والخبراء في هذا المجال.

كما بدت رائدة الفضاء السعودية، وهي تتعامل مع لوحة أزرار لوحة الكترونية أمامها، وتعاين عينات داخل كيس بلاستيكي صغير قبل انطلاق الرحلة بشكل رسمي، على متن رحلة خاصة “لسبيس إكس”، يوم الأحد المقبل 21 مايو 2023.

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وعلقت الدكتورة “ريانة برناوي” على تدريباتها بتغريدة على حسابها في “تويتر” قالت فيها: “خلال تدريباتنا المكثفة، كان دعمكم وقوداً يشعل حماسنا”.

وأضافت: “أنهينا اليوم كافة التدريبات بفضل من الله لنبدأ في مرحلة الحجر الصحي قبل انطلاقنا في المهمة”.

وتابعت أن “الفائدة من الحجر الصحي أن نضمن سلامتنا الصحية بإذن الله.”
وعبرت عن حماسها “للانطلاق نحو الفضاء لتحقيق إنجازات تاريخية لوطننا الغالي وللبشرية أجمع”.

رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي
رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي

طبيعة التدريبات

وهناك مهام عدة تستوجب على رائد الفضاء معرفتها جيّدًا والتدرب عليها قبل انطلاقه نحو محطة الفضاء الدولية.

وأبرز التدريبات الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية، وتهدف تدريبات أعمال الصيانة في المدار لرواد الفضاء، للحفاظ على الأداء السليم للمركبات الفضائية.

وتشمل التدريب على الصيانة الوقائية، مثل مهام التفتيش والإستبدال والتنظيف أو الصيانة التصحيحية، التي تكون لوجود عطل في أحد الأجزاء.

وكانت “الهيئة السعودية للفضاء”، أكدت جاهزية رواد الفضاء السعوديين، لمهمة محطة الفضاء الدولية، والمخطط إطلاقها في الربع الثاني من العام الحالي 2023م، وذلك بعد إكمال البرنامج التدريبي الخاص بالرحلة والذي استمر لمدة 9 أشهر.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن رائدي الفضاء السعوديين قد أكملا فترة التدريب بنجاح ودخلا فترة الحجر الصحي، استعداداً لانطلاق المهمة العلمية في الوقت المحدد إلى الفضاء.

وقالت هيئة الفضاء السعودية في 12 فبراير الماضي، إن “ريانة برناوي وعلي القرني”، سيكونان جزءًا من مهمة “Ax-2” إلى محطة الفضاء الدولية المقرر إطلاقها في موعد لا يتجاوز، مايو، على متن مركبة SpaceX Crew Dragon الفضائية.

وسينضمون إلى قائد المهمة، رائدة الفضاء السابقة في ناسا، بيجي ويتسون، وزبون، جون شوفنر، ومقرر لهذه المهمة أن تستغرق 10 أيام في المحطة.

وبحسب موقع spacenews، ستكون “برناوي والقرني”، ثاني وثالث مواطنين سعوديين يذهبون إلى الفضاء، بعد سلطان بن سلمان آل سعود، الذي طار كأخصائي حمولة في مهمة مكوك فضائي في عام 1985. وستكون ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية.

ووصفت المهمة بأنها الأولى في سلسلة لبرنامج رحلات فضاء بشرية “مستدام” في المملكة العربية السعودية، “مما يعني أن لدينا تدفقًا مستمرًا لرواد الفضاء الذين سيقومون بإجراء أبحاث” في الفضاء.

فيديو مذهل وثق تدريبات خاصة لـ ريانة برناوي قبل صعودها إلى الفضاء
فيديو مذهل وثق تدريبات خاصة لـ ريانة برناوي قبل صعودها إلى الفضاء

من هي ريانة برناوي؟

يذكر أن “ريانة برناوي” أخصائية أبحاث مختبرات، وتُعد أوَّل رائدة فضاء سعودية تمثل المملكة العربية السعودية، وهي أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة الفضاء الدولية، التي تعد ثاني مهمة رواد فضاء خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتتمتع برناوي بخبرة تزيد عن 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في نفس المجال.

المصدرتويتر، موقع spacenews، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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