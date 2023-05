فيديو مذهل وثق تدريبات خاصة لـ ريانة برناوي قبل صعودها إلى الفضاء

- Advertisement -

وطن- بدأت رائدة الفضاء السعودية “ريانة برناوي” بتلقي التدريبات الفنية والتقنية اللازمة، استعداداً لانطلاق المهمة العلمية لرحلة الفضاء الدولية مع عدد من رواد الفضاء، من بينهم مواطنها السعودي رائد الفضاء “علي القرني”.

وكانت غرفة عمليات الفضاء التابعة لوكالة ناسا الأمريكية، أعلنت عن موعد الإطلاق المستهدف لمهمة الفضاء التاريخية للمملكة العربية السعودية، والتي سترسل أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وهي الباحثة في سرطان الثدي ريانة برناوي.

وظهرت “برناوي” البالغة من العمر 33 عاما، في بداية مقطع فيديو نشرته “الإخبارية” السعودية وهي ترتدي بدلة الفضاء وتجلس على كرسي، وترتدي أحزمة الأمان.

وبدت في لقطات تالية وهي تخضع لتدريبات ورفع جاهزية، من أجل التعامل مع التقنيات والفنيات اللازمة، تحت إشراف نخبة من المدربين العالميين والخبراء في هذا المجال.

كما بدت رائدة الفضاء السعودية، وهي تتعامل مع لوحة أزرار لوحة الكترونية أمامها، وتعاين عينات داخل كيس بلاستيكي صغير قبل انطلاق الرحلة بشكل رسمي، على متن رحلة خاصة “لسبيس إكس”، يوم الأحد المقبل 21 مايو 2023.

وعلقت الدكتورة “ريانة برناوي” على تدريباتها بتغريدة على حسابها في “تويتر” قالت فيها: “خلال تدريباتنا المكثفة، كان دعمكم وقوداً يشعل حماسنا”.

وأضافت: “أنهينا اليوم كافة التدريبات بفضل من الله لنبدأ في مرحلة الحجر الصحي قبل انطلاقنا في المهمة”.

وتابعت أن “الفائدة من الحجر الصحي أن نضمن سلامتنا الصحية بإذن الله.”

وعبرت عن حماسها “للانطلاق نحو الفضاء لتحقيق إنجازات تاريخية لوطننا الغالي وللبشرية أجمع”.

During our intense training, your support fueled us to continue with enthusiasm. Today, we have completed the training and started the quarantine before we embark on the mission.

The benefit of the quarantine is to ensure our health and safety, and that we launch into the mission…

— RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 9, 2023