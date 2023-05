صحة محمد السادس تزداد هشاشة وتنازله عن العرش مُحتمل.. هل تعود للا سلمى للقصر؟

- Advertisement -

وطن- احتفل ولي عهد المغرب، الأمير مولاي الحسن، وهو الابن الأكبر للملك محمد السادس، والأميرة للا سلمى طليقة والده، في 8 مايو/أيار الجاري، بعيد ميلاده العشرين في الرباط.

ويحتفل مولاي الحسن منذ سنوات بعيد ميلاده في ظل غياب والدته الأميرة للا سلمى، التي لم تظهر علنا منذ عام 2017. ولا تزال أسباب هذا الغياب غير معروفة، ولا توجد أي معلومات رسمية عن مصيرها أو مكان إقامتها.

21 مارس 2002 حفل زفاف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى

March 21, 2002 Wedding of His Majesty King Mohammed VI and Her Royal Highness Princess Lalla Salma pic.twitter.com/CeJuYkeJLv

— TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) March 21, 2018