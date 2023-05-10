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زلزال مدمر وأخطر توقعات العالم الهولندي على الإطلاق.. حدد موعده وقوته

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس حذّر من زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في الأيام القادمة من شهر مايو/أيار 2023

كتب فهمي الورغمي
فرانك هوغربيتس watanserb.com
فرانك هوغربيتس
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وطن- في أحدث توقعاته، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث زلزال قوي في منطقة واقعة بعرض المحيط الهندي ما بين إيران والهند وباكستان في الأيام القادمة من شهر مايو 2023.

وقال “هوغربيتس” إن هذا الزلزال قد تصل قوته إلى 7 درجات على مقياس ريختر، وأنه ناتج عن تشكيل هندسي خطير بين الكواكب والقمر.

هوغربيتس يُحذر من زلزال قوي في بعض المناطق

وشارك عالم الزلازل الهولندي تحذيره عبر تغريدة نشرها على تويتر قال فيها إن الزلزال الذي أشار إليه “هو رقم واحد”.

وأضاف”كما قلت في أحدث التوقعات، من المحتمل حدوث زلزال واحد أو زلزالين من بقوة 7 درجات على مقياس ريختر هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يصل متوسط ​​قوته إلى 7 درجات في الفترة مابين 11 و 15 مايو.”

هوغربيتس يُحذر من زلزال قوي في بعض المناطق
هوغربيتس يُحذر من زلزال قوي في بعض المناطق

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، أيضا من أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث زلزال قوي في منطقة ما بين إيران والهند وباكستان (في عرض المحيط الهندي) في الأيام القادمة من شهر مايو 2023.

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وقال إن هذا الزلزال قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر، وأنه ناتج عن تشكيل هندسي خطير بين الكواكب والقمر.

وأضاف أن هذا الزلزال قد يؤثر على ملايين السكان في المنطقة، وأنه يجب أخذ التحذير على محمل الجد.

وطالب باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الخسائر المحتملة، مثل تأمين المباني والممتلكات وإعداد حقائب الطوارئ والابتعاد عن المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية.

وفي تحذير سابق، أمس الثلاثاء، قال هوغربيتس :”سيكون هناك هندسة كوكبية حرجة للغاية هذا الأسبوع، خاصة في 13-14 مايو”.

وأضاف :”حدثت هذه الهندسة في آخر مرة (يناير وسبتمبر)، تلاها نشاط زلزالي كبير في حدود 7.5 درجات على مقياس ريختر”.

هل توقعات فرانك هوغربيتس صحيحة؟

أثار فرانك هو غربيتس اهتمام العديد من المتابعين بتوقعاته الدقيقة لبعض الزلازل، التي حدثت في تركيا وطاجيكستان والصين في الأشهر الماضية.

لكن على العموم، لا تحظى طريقة العالم الهولندي في توقع الأنشطة الزلزالية حول العالم بقبول واسع في المجتمع العلمي، فالزلازل تحدث نتيجة لحركة الصفائح التكتونية التي تشكل قشرة الأرض، ولا يمكن التنبؤ بها بدقة عالية.

ولذلك، فإن بعض الخبراء يشككون في صحة توقعات هوغربيتس، ويعتبرونها مجرد صدفة أو تخمين. كما يحذرون من أن نشر مثل هذه التوقعات قد يسبب الذعر والخوف لدى المواطنين.

يدعي هوغربيتس أنه يستطيع توقع حدوث الزلازل بناء على تحليل الهندسة الكوكبية والقمرية والتأثيرات المغناطيسية للأجسام السماوية على الأرض. ويعتمد في ذلك على نظام يسميه SSGEOS (Super Sensitive Geophysical Observation System) لرصد وتحديد المناطق التي تشهد احتمالية أعلى للزلازل.

ينشر عالم الزلازل الهولندي توقعاته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناته على يوتيوب، ويحظى بمتابعة كبيرة من قبل الكثير من المهتمين بالزلازل والكوارث الطبيعية. لكنه أثار الجدل في عدة مناسبات بسبب دقة توقعاته أو بسبب تحذيراته من زلازل كبيرة قادمة.

فقد تنبأ هوغربيتس بحدوث زلزال قوي في نيبال عام 2015، وفي تركيا وسوريا عام 2023، وفي طاجيكستان وإندونيسيا عام 2023 أيضا.

كما حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس 2023 سيكون حرجا لحدوث زلازل قوية في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في المنطقة المحيطة بالصفيحة العربية.

ولكن هوغربيتس لا يحظى بقبول أو اعتراف من قبل المجتمع العلمي، الذي يشكك في مصداقية ومنهجية توقعاته، ويعتبره مُضللا.

فالعلماء يؤكدون أنه لا يمكن توقع حدوث الزلازل بشكل دقيق أو محدد، وأنه لا يوجد علاقة مؤكدة بين حركة الأجسام السماوية والنشاط الزلزالي.

كما ينتقد العلماء فرانك هوغربيتس لأنه يستخدم مصطلحات عامة وغامضة في تحديد المناطق المعرضة للزلازل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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