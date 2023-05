زلزال مدمر وأخطر توقعات العالم الهولندي على الإطلاق.. حدد موعده وقوته

- Advertisement -

وطن- في أحدث توقعاته، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث زلزال قوي في منطقة واقعة بعرض المحيط الهندي ما بين إيران والهند وباكستان في الأيام القادمة من شهر مايو 2023.

وقال “هوغربيتس” إن هذا الزلزال قد تصل قوته إلى 7 درجات على مقياس ريختر، وأنه ناتج عن تشكيل هندسي خطير بين الكواكب والقمر.

وشارك عالم الزلازل الهولندي تحذيره عبر تغريدة نشرها على تويتر قال فيها إن الزلزال الذي أشار إليه “هو رقم واحد”.

وأضاف”كما قلت في أحدث التوقعات، من المحتمل حدوث زلزال واحد أو زلزالين من بقوة 7 درجات على مقياس ريختر هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يصل متوسط ​​قوته إلى 7 درجات في الفترة مابين 11 و 15 مايو.”

This is number one. As I said in the latest forecast, possibly one or two M 7 earthquakes may occur this week, potentially reaching mid 7 magnitude around 11 and 15 May. Watch the forecast for all the details. https://t.co/MUQ17OppB2

وأضاف أن هذا الزلزال قد يؤثر على ملايين السكان في المنطقة، وأنه يجب أخذ التحذير على محمل الجد.

وطالب باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الخسائر المحتملة، مثل تأمين المباني والممتلكات وإعداد حقائب الطوارئ والابتعاد عن المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية.

وفي تحذير سابق، أمس الثلاثاء، قال هوغربيتس :”سيكون هناك هندسة كوكبية حرجة للغاية هذا الأسبوع، خاصة في 13-14 مايو”.

وأضاف :”حدثت هذه الهندسة في آخر مرة (يناير وسبتمبر)، تلاها نشاط زلزالي كبير في حدود 7.5 درجات على مقياس ريختر”.

There will be very critical planetary geometry this week, especially on 13-14 May. Last two times this geometry occurred (January and September), were followed by major seismic activity around M 7.5. Details are in the video below. https://t.co/5JsB3woGT8 pic.twitter.com/uGjIN86iEa

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 9, 2023