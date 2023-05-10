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دنيا بطمة تكشف بطنها وصدرها المنفوخ وتتباهى “صعبة مقارنتي بوحدة فاضية” (فيديو)

ارتدت الفنانة المغربية لاحقاً القفطان المغربي كسفيرةً له ووثقت لحظة حصولها على نقش الحناء على يديها وساقيها

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تكشف بطنها وصدرها المنفوخ وتتباهى
دنيا بطمة
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وطن– رفعت الفنانة المغربية دنيا بطمة مستوى الجرأة في إطلالاتها، وكشفت بطنها وأبرزت صدرها بطريقة مثيرة في أحدث ظهور لها.

ست البنات

ونشرت دنيا بطمة فيديو عبر خاصية الستوري، هي تعلن عن حفلتها بطنجة، مرتدية توب أسود نصف بطن مع تنورة بنفس اللون، يلتصقون بجسدها وكأنها لا ترتدي شيئاً.

كما ظهرت بفستان أسود قصير جداً، في السيارة وهي تتراقص على أغنية “ست البنات” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

هذا وقد ارتدت الفنانة المغربية لاحقاً، القفطان المغربي كسفيرةً له، ووثقت لحظة حصولها على نقش الحناء على يديها وساقيها.

سفيرة القفطان المغربي

وكانت بطمة قد اختارت إطلالة محتشمة في أثناء مشاركتها في فعالية النسخة الثالثة من مهرجان أفريفاطا الدولي تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس.

وارتدت الفنانة المغربية قفطاناً باللون الأزرق، وأدت مجموعة من الأغاني الوطنية معبّرة عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحدث، والذي يسلّط الضوءَ على الأعمال الحافلة سواء الثقافية أو الفنية خلال العام.

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وكتبت دنيا بطمة عبر حسابها على “انستجرام“: “تشرفت بتكريمي اليوم في الدورة الثالثة من مهرجان “أفريفاطا” بعاصمة الثقافة الإفريقية رباط الأنوار في رحاب مسرح محمد الخامس العريق.. تحت الرعاية السامية لسيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وتابعت: “شكرا على هذا التكليف والتشريف وأتمنى أن أبقى دائما كما عهدتموني مشرفة للمرأة المغربية وللباسنا المغربي الأصيل… مع حبي لكم”.

وأشاد المتابعون بإطلالة دنيا بطمة في المهرجان. بينما انتقد بعضهم أن تنتقل الفنانة من القفطان إلى الملابس شبه العارية بعدما مثّلت صورة المرأة المغربية بلباسها الأصيل على حد تعبيرها.

فستان سهرة

فقد أطلت قبلها بساعات بفستان سهرة صارخ وجريء، مناقِض تماماً لإطلالتها في مهرجان أفريفاطا.

وارتدت دنيا بطمة فستاناً أسود لامعاً، أوف شولدر من ناحية واحدة، تميّز بفتحة ساق جانبية تكشف كثيراً.

وأشعلت بطمة الحفلة بالغناء والرقص، الذي ركزت فيه على استعراض منحنيات جسدها الجديدة وكشف ساقها حتى الفخذ.

على الصعيد الفني، انتشر فيديو يوثق كواليس أولى تجارب دنيا بطمة في مجال التمثيل.

وتظهر الفنانة المغربية بالفيديو مع الفنان المغربي مراد العشابي، والذي يشارك بجانبها في هذا العمل السينمائي الذي بدأ تصويره بعد شهر رمضان.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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