الأربعاء, مايو 10, 2023
الرئيسيةالهدهدحملة رفض توزيع لبن الأطفال على النازحين السودانيين بمصر.. من يقف وراءها؟
الهدهد

حملة رفض توزيع لبن الأطفال على النازحين السودانيين بمصر.. من يقف وراءها؟

انتشرت حملة للمطالبة بعدم توزيع لبن الأطفال على النازحين السودانيين في مصر وانجذبت إليها شخصيات عامة

كتب شيراز ماضي
توزيع لبن الأطفال على النازحين السودانيين watanserb.com
نزحت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر في أعقاب الصراع الدائر هناك
- Advertisement -

وطن – نشرت منصة “إيكاد” التي تصف نفسها بأنها منصة تحقيقات “استخبارات المصادر المفتوحة”، تحقيقا حول الحملة التي انتشرت مؤخرا للمطالبة بعدم توزيع لبن الأطفال على النازحين السودانيين في مصر، والتفاعل الكبير الذي أثير في هذا الصدد.

بحسب المنصة، تصدر الحديث عن لبن الأطفال قوائم التريند المصري وذلك بعد قرار جمعية خيرية بتوزيع الحليب على اللاجئين السودانيين، وذلك بالتزامن مع وصول الآلاف منهم إلى مصر في ظل الأوضاع المتدهورة التي يعيشها السودان في الوقت الحالي.

وقالت المنصة، إن هذه الحملة حازت على 69 ألفا و500 تغريدة، بمعدل وصول بلغ 5.5 مليون حالة وصول، فيما بدأت الحملة مع إعلان هبة راشد من مؤسسة جمعية مرسال الخيرية، بخصوص توفير لبن الأطفال للوافدين السودانيين إلى مصر.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان خلق زوبعة من التفاعلات الناقدة له.

- Advertisement -

وأوضحت المنصة، أن مُطلق الحملة هو حساب وهمي، حيث أن أول من بدأ التفاعل وإثارة ردود فعل غاضبة هو حساب يحمل اسم علي الفرازي، وهذا الحساب لا يحمل أي هوية تعريفية أو حقيقية، ويغرد طيلة اليوم وباستمرار، ويلاحظ من تغريداته أنه يعمل ضمن لجان عنصرية ضد اللاجئين في مصر.

وبيّن التحقيق، أن أغلب الحسابات التي اعترضت على الفكرة لا تحمل هوية حقيقية، كما لوحظ أنها تغرد ضمن مجموعات مترابطة ترفض الهوية العربية لمصر، وتضع صورا تتعلق بمصر القديمة.

ولفتت المنصة، إلى أنه بعد تحليل هذه الحسابات، تبين أن معظمها يغرد بشكل مستمر دون انقطاع، وهو ما يشير إلى أنها مُبرمجة أو أن عدة أشخاص يتناوبون بالتغريد عليها.

اللافت أن الوسم المتداول خلال هذه الحملة، استطاع لفت أنظار عدد من الشخصيات التي رددت ما غردت به اللجان، مثل محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الذي أبدى اعتراضه على صرف أموال التبرعات على غير المصريين.

لكن في المقابل، لوحظ أن هناك بعض المغردين أبدوا تعاطفا مع السودانيين، واستهجنوا الآراء العنصرية المعادية لهم، كما طالبوا كل من يعترض على الجمعية بالإعلان عن تبرعاتهم واستردادها علنا.

يُشار إلى أن قضية نزوح السودانيين إلى الأراضي المصرية عبر المعابر الحدودية البرية وأبرزها معبر “أشكيت- قسطل” ومنفذ آرقين، أثارت جدلاً واسعاً حول التأثيرات التي يمكن أن تلقى بظلالها في الاقتصاد المصري المنهك.

جاء ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ارتفاع نسب التضخم التي تخطت نسبة 40% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وترتبط مصر والسودان بحدود برية يزيد طولها على 1200 كيلومتر، وتوجد عدة معابر حدودية، كما تتوافر وسائل نقل متعددة بين الجانبين تتنوع بين السكك الحديدية وحافلات النقل الجماعي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد تطرق إلى المخاوف، عندما حذر في وقت سابق من أن الصراع الدائر في السودان سيكون له “تأثيرات كبرى” في المنطقة بأكملها.

وقال السيسي إن مصر تعاني صعوبات اقتصادية ناجمة عن حرب أوكرانيا، وأنها حتماً ستتأثر اقتصادياً إذا ما استمرت في استقبال مزيد من الفارين من هذه الحرب.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

اقرأ أيضاً

الهدهد

الدكتور حسام موافي في مرمى سهام المغردين بسبب فستان فرح ابنته الفاضح! (شاهد)

اقتصاد

مسؤول مصري كبير يثير الجدل بما قاله عن “التعويم” وسعر الدولار

حياتنا

منشور غامض لـ أحمد جلال عبد القوي قبل انهياره صحيا بجرعة مخدرات زائدة

الهدهد

هجوم بالطيران على القصر الجمهوري القديم وحميدتي يتوعد: لن يمر مرور الكرام

الهدهد

كلاب مصر المحنطة.. تقرير إسرائيلي يكشف مفاجآت مذهلة ويفك ألغازا محيرة

الهدهد

كلمات مؤثرة لمسن أردني يتمنى الموت في مصر وتفاعل واسع (فيديو)

الهدهد

تطور خطير: حميدتي يقترب من إعلان سيطرته على العاصمة السودانية

الهدهد

فيديو فجر غضب المصريين.. مطعم شهير يُهين زبائنه من النساء المحجبات

حياتنا

قضية وفاء مكي المثيرة تعود للواجهة بعد سنوات.. ما علاقة ميار الببلاوي؟

حياتنا

“جبيرة” منى زكي تصعد بها للتريند وصورة مثيرة مع خبير تجميل (شاهد)

الهدهد

كيف وصلت مدرعة “نمر” الإماراتية لأيدي حميدتي؟.. الرمز “971” وسر فوضى السودان

الهدهد

وقع أسيرا بيد الدعم السريع.. ما قاله لواء بالحرس الجمهوري يُحرج البرهان (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رويترز: السعودية تمنح “الأسد” قبلة الحياة وتعرض عليه مبالغ مالية ضخمة..مقابل ماذا؟

كيف تجعل أطفالك يرغبون في تناول المزيد من الخضروات والفواكه؟

مراسل بين سبورت جمال جبالي يستفز غوارديولا والأخير يرد عليه بقوة

الممثل التركي جان يامان يعبث بصدور معجباته برضاهن! (شاهد)

ميار وعلي طارق عز الدين.. شهيدان بدّل القصف الإسرائيلي مسار رحلتهما المدرسية بآخر مختلف!

دنيا بطمة تكشف بطنها وصدرها المنفوخ وتتباهى “صعبة مقارنتي بوحدة فاضية” (فيديو)

الدكتور حسام موافي في مرمى سهام المغردين بسبب فستان فرح ابنته الفاضح! (شاهد)

فيديو الاعتداء على مراسلة الجزيرة يثير ضجة في تركيا وردود أفعال واسعة

لا غالب ولا مغلوب بين قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال (فيديو)

“عزموني وطردوني” .. شاهد لماذا طردت بيسان اسماعيل من زفاف غيث مروان!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC