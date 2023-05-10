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“ثأر الأحرار”.. إطلاق صاروخي “جنوني” من غزة والقبة الحديدية “في إجازة”

تطورات في غلاف غزة والضفة الغربية شهدت تصاعدا للتوتر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تُرجم على أرض الواقع في رشقات صاروخية متواصلة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة

كتب فهمي الورغمي
إطلاق صاروخي جنوني من غزة watanserb.com
إطلاق صاروخي جنوني من غزة
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وطن- تشهد مناطق غلاف غزة والضفة الغربية تصعيدا خطيراً بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا، بينهم 3 من قادة “الجهاد الإسلامي” في غارات جوية إسرائيلية غادرة على القطاع.

رشقات صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات

أسفرت الغارات الإسرائيلية، عصر أمس الثلاثاء، عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في حين أطلقت المقاومة صواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية.

وفي الضفة الغربية، شهدت مختلف المدن والقرى مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اعتقلت عشرات المواطنين.

وأعلنت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية نفيرا عاما في الضفة، رداً على مقتل قادة من حركة الجهاد الإسلامي في غزة. وفي هذا السياق، تحدثت بعض المصادر عن جهود دولية وإقليمية لوقف التصعيد والحيلولة دون تحوله إلى تصعيد عسكري شامل.

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رشقات صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات
رشقات صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات

ومع ذلك، لا تزال حالة من الترقب والغموض تخيم على المشهد، في ظل استمرار التصعيد من كلا الجانبين.

وفي أحدث جولات التصعيد منذ يومين، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية “ثأر الأحرار” بتوجيه ضربة بمئات الصواريخ إلى إسرائيل؛ ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، أمس الثلاثاء.

رشقات صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات
رشقات صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فصائل المقاومة في غزة قد أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من وسط القطاع باتجاه مستوطنة عسقلان، إلى الشمال الشرقي من القطاع، وتبعد حوالي 25 كلم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، خراباً ودماراً كبيراً في مدينة عسقلان المحتلة بفعل صواريخ المقاومة، بعدما فشلت القبة الحديدية في اعتراضها.

إصابات في صفوف المستوطنين

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن تعرض 16 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة في مدينة عسقلان، بعد تعرضها لرشقات صورايخ المقاومة.

وعلى غرار عسقلان، استهدفت المقاومة مستوطنة “سديروت” المحتلة، وسلجت المدينة أضرارا جسيمة في عدد من المباني بعد تعرضها لإصابات مباشرة.

وعلى ضوء هذه التطورات، قال الناطق باسم حركة حماس “عبد اللطيف القانوع”، إن “الخطاب المتكرر لنتنياهو وقادة جيشه يعكس حالة الأزمة التي يمرون بها وهم يقدمون رواية كاذبة للمجتمع الصهيوني ويتجاهلون تآكل قوة الردع لدى كيانهم المهزوز بفعل ضربات المقاومة ووحدتها في معركة ثأر الأحرار”.

بدورها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي “العدو من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي”.

وجاء تصريح الجهاد الإسلامي، بعد فترة قصيرة من قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل عائلة المصري في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وزير دفاع الاحتلال يؤكد كثافة صواريخ المقاومة

وفي تفاعل إسرائيلي رسمي مع العملية التي أعلنت عنها المقاومة في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي في حكومة نتنياهو “يوآف غالانت”: “استهدفنا مواقع دقيقة لتصنيع السلاح ولإطلاق الصواريخ في غزة”.

وأوضح إنه “نتيجة لضرباتنا التي استهدفت مواقعا وأنفاقا في غزة تم تجريد حركة الجهاد من قدراتها”.

وأضاف “أدرنا المعركة بسلسلة هجمات منظمة ودقيقة وتمكنا من تصفية قادة الجهاد”. مشددا على أن “المعركة بالنسبة لنا لم تنته بعد ونأمل أن تنتهي ولكننا سنبقى جاهزين”.

وقال إنه “تم إطلاق نحو 400 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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