“ثأر الأحرار”.. إطلاق صاروخي “جنوني” من غزة والقبة الحديدية “في إجازة”

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وطن- تشهد مناطق غلاف غزة والضفة الغربية تصعيدا خطيراً بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا، بينهم 3 من قادة “الجهاد الإسلامي” في غارات جوية إسرائيلية غادرة على القطاع.

رشقات صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات

أسفرت الغارات الإسرائيلية، عصر أمس الثلاثاء، عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في حين أطلقت المقاومة صواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية.

الجهاد الإسلامي فكرة والفكرة لا تموت خسئت يا نتن ياهو ان تنهي حركة الجهاد الإسلامي واذا تم اغتيال قائد القائد خلفه رتل من القادة ✍️ابابيل الولائي #الحمد_لله_على_نعمة_الجهاد_الإسلامي🥷🏿🖤 pic.twitter.com/1Im0YZdn20 — منال (@manal_Yeman) May 10, 2023

وفي الضفة الغربية، شهدت مختلف المدن والقرى مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اعتقلت عشرات المواطنين.

وأعلنت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية نفيرا عاما في الضفة، رداً على مقتل قادة من حركة الجهاد الإسلامي في غزة. وفي هذا السياق، تحدثت بعض المصادر عن جهود دولية وإقليمية لوقف التصعيد والحيلولة دون تحوله إلى تصعيد عسكري شامل.

#شاهد| تكبيرات أهالي #غزة لحظة إطلاق |المقــ.ـاومة رشقة صاروخية كبيرة نحو أهداف اسرائيلية مساء اليوم رداً على العدوان الاسرائيلي. 🇵🇸🚀 pic.twitter.com/lx6wLb2uHV — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 10, 2023

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ومع ذلك، لا تزال حالة من الترقب والغموض تخيم على المشهد، في ظل استمرار التصعيد من كلا الجانبين.

وفي أحدث جولات التصعيد منذ يومين، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية “ثأر الأحرار” بتوجيه ضربة بمئات الصواريخ إلى إسرائيل؛ ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، أمس الثلاثاء.

"نفسي فداءٌ للرجالِ ملثَّمين ..

إذ يطلقونَ سلاحَهم مثل الدعاء يطيرُ من أدنى لأعلى ..

مثلَ تاريخٍ هنا يُملى فيُتلى ….

حاصرونا مثلما شئتم، فإن الخبزَ والتاريخَ يُصنَعُ هاهُنا تحت الحصار.." (شعر تميم البرغوثي) من الرشقات الصاروخية من قطاع #غزة هذا المساء 🔥🇵🇸🚀 pic.twitter.com/foQkwHpPF4 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 10, 2023

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فصائل المقاومة في غزة قد أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من وسط القطاع باتجاه مستوطنة عسقلان، إلى الشمال الشرقي من القطاع، وتبعد حوالي 25 كلم.

شاهد| دمار وحريق في عسقلان جرّاء سقوط صواريخ أطلقت من غزة. pic.twitter.com/9W2NOwoMnZ — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@snadps) May 10, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، خراباً ودماراً كبيراً في مدينة عسقلان المحتلة بفعل صواريخ المقاومة، بعدما فشلت القبة الحديدية في اعتراضها.

أضرار كبيرة جراء سقوط صاروخ على عسقلان، أطلق من قطاع #غزة. pic.twitter.com/UqrQswsyeW — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@snadps) May 10, 2023

إصابات في صفوف المستوطنين

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن تعرض 16 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة في مدينة عسقلان، بعد تعرضها لرشقات صورايخ المقاومة.

وعلى غرار عسقلان، استهدفت المقاومة مستوطنة “سديروت” المحتلة، وسلجت المدينة أضرارا جسيمة في عدد من المباني بعد تعرضها لإصابات مباشرة.

اصابات عدة في عسقلان بفعل صواريخ المقاومة التي انطلقت من غزة قبل قليل pic.twitter.com/LHSsyuB65a — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) May 10, 2023

وعلى ضوء هذه التطورات، قال الناطق باسم حركة حماس “عبد اللطيف القانوع”، إن “الخطاب المتكرر لنتنياهو وقادة جيشه يعكس حالة الأزمة التي يمرون بها وهم يقدمون رواية كاذبة للمجتمع الصهيوني ويتجاهلون تآكل قوة الردع لدى كيانهم المهزوز بفعل ضربات المقاومة ووحدتها في معركة ثأر الأحرار”.

بدورها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي “العدو من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي”.

وجاء تصريح الجهاد الإسلامي، بعد فترة قصيرة من قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل عائلة المصري في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

📸 صور جديدة .. دمارٌ في عسقلان جرّاء سقوط صواريخ من #غزة.🇵🇸🚀 pic.twitter.com/Gluwsc1e44 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 10, 2023

وزير دفاع الاحتلال يؤكد كثافة صواريخ المقاومة

وفي تفاعل إسرائيلي رسمي مع العملية التي أعلنت عنها المقاومة في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي في حكومة نتنياهو “يوآف غالانت”: “استهدفنا مواقع دقيقة لتصنيع السلاح ولإطلاق الصواريخ في غزة”.

وأوضح إنه “نتيجة لضرباتنا التي استهدفت مواقعا وأنفاقا في غزة تم تجريد حركة الجهاد من قدراتها”.

وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الأمن يوآف غالانت: أُطلق نحو "إسرائيل" نحو 400 صاروخ — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) May 10, 2023

وأضاف “أدرنا المعركة بسلسلة هجمات منظمة ودقيقة وتمكنا من تصفية قادة الجهاد”. مشددا على أن “المعركة بالنسبة لنا لم تنته بعد ونأمل أن تنتهي ولكننا سنبقى جاهزين”.

وقال إنه “تم إطلاق نحو 400 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل”.