تشكيلة يوفنتوس ضد إشبيلية والموعد في بطولة الدوري الأوروبي 2023

وطن- يستعد فريق يوفنتوس للمواجهة القوية القادمة أمام نظيره إشبيلية، الخميس، في مواجهات ذهاب دور نصف بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وستنطلق مباراة يوفنتوس وإشبيلية، في منافسات البطولة الأوروبية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي.

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دولة مصر، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

بينما بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة يوفنتوس وإشبيلية، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستبث المباراة على قناة (bein Sport premium HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12379، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

