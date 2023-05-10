تشكيلة يوفنتوس ضد إشبيلية والموعد في بطولة الدوري الأوروبي 2023

- Advertisement -

وطن- يستعد فريق يوفنتوس للمواجهة القوية القادمة أمام نظيره إشبيلية، الخميس، في مواجهات ذهاب دور نصف بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وستنطلق مباراة يوفنتوس وإشبيلية، في منافسات البطولة الأوروبية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دولة مصر، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

بينما بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة يوفنتوس وإشبيلية

ومن المقرر أن يعلق على مجريات مباراة يوفنتوس وإشبيلية، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

- Advertisement -

كما وستبث المباراة على قناة (bein Sport premium HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12379، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

Where do you want it, Loïc? 🤔 (Answer in ALT) pic.twitter.com/Ft1rZslZFS — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 9, 2023

تشكيلة يوفنتوس ضد إشبيلية

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه إشبيلية، في منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني.

دفاع يوفنتوس: دانيلو، دانييلي روغاني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: كوادرادو، فاجيولي، لوكاتيلي، رابيو، صامويل جونيور.

📋 Mendilibar names a 20-man squad to travel to Turin. ✈️ — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 9, 2023

مركز الهجوم: دي ماريا، كييزا ( دوشان فلاهوفيتش)، مويس كين.

وكان فريق بوفنتوس قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية على منافسه أتالانتا، بهدفين دون مقابل في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

كما وفاز الفريق المنافس إشبيلية على منافسه إسبانيول، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

الفريق الفائز اليوم في التدريبات 💪 pic.twitter.com/YYyZC2lWaY — JuventusFC (@Juventusfcar) May 9, 2023

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 66 نقطة.

فيما جاء الفريق المنافس إشبيلية في المركز ال11 من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.