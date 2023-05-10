الأربعاء, مايو 10, 2023
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رياضة

برشلونة يُعلن رحيل سيرجيو بوسكيتس وصراع سعودي للتعاقد معه

بوسكيتس توج ب31 لقباً على مستوى البطولات المحلية والقارية مع برشلونة منذ قدومه في عام 2008

كتب فارس أبو شيحة
سيرجيو بوسكيتس watanserb.com
سيرجيو بوسكيتس
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وطن- أعلن نادي برشلونة رحيل قائد الفريق الكتالوني الإسباني سيرجيو بوسكيتس 34 عاماً، مع نهاية الموسم الجاري بعد مسيرته كروية حافلة بالإنجازات والألقاب على مستوى البطولات المحلية والقارية الأوروبية.

ونشر نادي برشلونة (البلوغرانا)، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، يظهر فيه النجم الإسباني المخضرم بوسكيتس، وهو يتحدث قائلاً: ” لقد كان من الفخر لي أن اتديّ قميص النادي وشارة القيادة .. لكن كل شيء يجب أن ينتهي”.

رحيل سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة

كما وأرفق النادي الكتالوني، كافة البطولات المحلية والقارية والعالمية التي حققها اللاعب الإسباني بوسكيتس، منذ قدومه إلى برشلونة عام 2008 وحتى رحيله هذا الصيف.

ويقترب قائد الفريق الكتالوني سيرجيو بوسكيتس، من حمل لقب التتويج بالدوري الإسباني الممتاز (الليغا) لهذا الموسم، في المباراة الماضية في حال تمكن هو وفريقه. من تحقيق الفوز خارج ميدانه على منافسه إسبانيول، قبل رحيله عن النادي هذا الصيف.

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وفي ذات السياق، تحدث الإسباني بوسكيتس في بيان وداعي عبر الصفحة الرسمية لنادي برشلونة، ” عشاق برشلونة، لقد حان الوقت لإعلان أن هذا الموسم سيكون الأخير لي. مع الفريق، لقد كانت رحلة لا يمكن أن تنسى منذ بداية مشاهدتي للمباريات على التلفزيون، حيث حلمت بارتداء هذا القميص ..”.

الوقت المناسب

وأضاف، ” كانت رحلة ممتعة وحلم يستحق الفخر، الأمر كان يعني لي كل شيء في حياتي من أجل الدفاع عن هذا القميص كل هذه السنوات. ولكن لكل شيء نهاية، القرار لم يكن بالأمر السهل لكن أعتقد أنه الوقت المناسب لي”.

رحيل سيرجيو بوسكيتس
رحيل سيرجيو بوسكيتس

صراع سعودي على ضم بوسكيتس 

ووفق ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد دخل العديد من الأندية السعودية صراع التنافس للتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي قرر الرحيل. هذا الصيف عن صفوف برشلونة، لعل أبرزهم النصر والهلال والشباب.

ولعب الإسباني بوسكيتس 718 مباراة مع فريق برشلونة منذ قدومه إلى الفريق الأول عام 2008، سجل من خلالها 17 هدفاً، كما وصنع 40 تمريرة حاسمة لزملائه، وتوج مع النادي. ب31 لقباً على المستوى المحلي والقاري.

يذكر بأن قائد النادي الكتالوني سيرجيو بوسكيتس، يعد من أكثر اللاعبين الذين شاركوا في قمة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد. بنحو 48 مباراة في كافة المسابقات المختلفة خلال مشواره الكروي مع برشلونة.

المصدروطن + برشلونة تويتر + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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