بدء معركة الثأر.. المقاومة الفلسطينية تمطر المستوطنات بالصواريخ ومداها يصل تل أبيب

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وطن – أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، سلسلة متتالية من الرشقات الصاروخية في أول رد مجزرة غزة التي شنتها قوات الاحتلال والتي أسفرت عن استشهاد عدد من رجال سرايا القدس وزوجاتهم وأبنائهم.

#شاهد_عن_قرب

رشقات صاروخية تطلق من غزة باتجاه المستوطنات رداً على العدوان الإسرائيلي وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة #غزة_تحت_القصف#العدوان_الاسرائيلي@AlmayadeenGOhttps://t.co/CNwNxRu1z1 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 10, 2023

وأظهرت لقطات مصورة، سلسلة الرشقات الصاروخية التي وجهتها فصائل المقاومة على مستوطنات غلاف غزة، في حين سُمعت صفارات الإنذار وهي تدوي في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ووصلت صواريخ المقاومة، إلى مدينة تل أبيب، حسبما أظهرت العديد من اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم قصف تل ابيب ي شباب 💥💥💥💥💥💥💥 pic.twitter.com/svKlrKEulf — Neptune (@0underwater0) May 10, 2023

وعملت فصائل المقاومة، على إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ في اتجاهات مختلفة ومتعاكسة لتشتيت منظومة القبة الحديدية.

صواريخ المقاومة في سماء مستوطنات غلاف غزة pic.twitter.com/G4PjJyJf9i — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) May 10, 2023

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وترددت أنباء عن إصابة مباشرة في أحد المنازل في مدينة سديروت بعدما سقطت عليه قذيفة صاروخية.

إطلاق صواريخ على مستوطنات غلاف غزة

وقالت مصادر عبرية، إن أكثر من 20 صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد جيش الاحتلال، بإطلاق وابل من الصواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مشيرا إلى تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.

🔴 عاجل| الجيش الإسرائيلي: إطلاق وابل من الصواريخ من #غزة باتجاه جنوب إسرائيل وتم تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش pic.twitter.com/mguIj4PbvZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2023

كما تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن وابلا كثيفا من الصواريخ أطلق على مدينة عسقلان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن قيادة الجبهة الداخلية طلبت من سكان مستوطنات غلاف غزة الدخول إلى الملاجئ فورا.

حماس تعلق على الرشقات

يأتي هذا فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن ضربات المقاومة الموحدة جزء من عملية الرد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال،

وأشارت إلى أن رد المقاومة واجب وثابت على كل عدوان وهي موحدة في الميدان وحاضرة بقوة لردع الاحتلال.

شهيد فلسطيني جديد

وجاء إطلاق الصواريخ، بعدما استشهد شاب وأصيب 4 آخرون، قبيل ظهر اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي جديد على جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال جثمان شهيد، وأصيب 4 مواطنون في سلسلة غارات بمنطقة عبسان الكبيرة، والقرارة، بخانيونس، إلى جانب غارة شرق رفح.

وأشارت إلى أنه تم نقل الشهيد والجرحى لعدد من المستشفيات.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد طالب الإسرائيليين بالصبر وقوة التحمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال إنه أصدر تعليماته بالاستعداد للتصعيد ربما على أكثر من ساحة.