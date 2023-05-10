الأربعاء, مايو 10, 2023
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إليزابيث هيرلي ذات الـ57 عاماً والأجمل على الكوكب تذهل معجبيها بإطلالة نارية (شاهد)

إليزابيث هيرلي تستخدم انستغرام للترويج لعلامتها التجارية الجديدة "بيكيني بيتش"

كتب وطن
صور إليزابيث هيرلي watanserb.com
الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي
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وطن – استحوذت الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي مرة أخرى على انتباه العالم بصورها المذهلة وهي ترتدي البيكيني.

وتباهت الممثلة البريطانية الجميلة البالغة من العمر 57 عامًا بشخصيتها المذهلة بملابس السباحة المكونة من قطعتين من الخوخ أمام مرآة غرفة النوم ، والتي أحدثت ردود أفعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

واستخدمت هيرلي ، المالكة الفخورة لخط ملابس السباحة الخاص بها ، إليزابيث هيرلي بيتش ، منشور انستغرام للترويج لعلامتها التجارية الجديدة “بيكيني بيتش”.

صور اليزابيث هيرلي
تبلغ اليزابيث هيرلي 57 عامًا من العمر

وفي منشورها الناري، جعلت إليزابث هيرلي معجبيها في حيرة من أمرهم بقولها ، “هل تعلم أن لدي توأم؟ كلانا يرتدي بيكيني خوخ جديد من إليزابيث هيرلي بيتش .”

أكثر النساء جمالا

و سرعان ما ملأ معجبيها قسم التعليقات بالثناء على جمالها ، واصفين إياها بأنها “واحدة من أكثر النساء روعة على هذا الكوكب.”

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وتواصل إليزابيث هيرلي إثارة إعجاب متابعيها من خلال خط اللياقة البدنية وملابس السباحة على انستغرام

 

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A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

ومنذ عام 2005 ، كانت النجمة تروج لعلامتها التجارية لملابس السباحة وأطلقت مؤخرًا مجموعة أزياء بالتعاون مع المصممة كارين ميلين.

صور اليزابيث هيرلي
وصفت اليزابيث هيرلي بأنها واحدة من أكثر النساء روعة على هذا الكوكب

مصدر إلهام للنساء

وتمثل صور هيرلي المذهلة إلهاما للنساء من جميع الأعمار، مما يثبت أن الجمال خالد وأن العمر مجرد رقم.

وأصبح حسابها على انستغرام مكانًا مفضلًا لمعجبيها ليبقوا أنفسهم على اطلاع دائم بأحدث مجموعاتها من البيكيني وروتين اللياقة البدنية الخاص بها ، والذي كان بلا شك يلهم الناس لتبني أسلوب حياة صحي.

 

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A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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