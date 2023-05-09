الثلاثاء, مايو 9, 2023
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4 عادات تساعدك على أن تكون أكثر تركيزًا وإنتاجية في العمل

أفضل طريقة لمواجهة الإرهاق هي أخذ فترات راحة قصيرة منتظمة

كتب ايمان الباجي
4 عادات تساعدك على أن تكون أكثر تركيزًا وإنتاجية في العمل watanserb.com
كيف تكون أكثر إنتاجية ؟
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وطن- في بيئة العمل الحديثة اليوم، أصبحت الإنتاجية ضرورية لتحقيق النجاح والتقدم الوظيفي.

أظهرت الدراسات البحثية، أنّ زيادة الإنتاجية في العمل يمكن أن تزيد الرضا الوظيفي والتحفيز والرفاهية العامة.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “inc“، سنتعرّف معاََ على أربع طرق بسيطة لتكون أكثر تركيزًا وإنتاجية في العمل.

ضع أهدافاً واضحة

يمكن أن يؤدي تحديد أهداف محددة وقابلة للتحقيق إلى تحسين الإنتاجية من خلال توفير التركيز والتحفيز.

وفقًا لدراسات متعددة، يمكن أن يؤدّيَ تحديد الهدف إلى زيادة أداء المهام بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.

لذلك، من الضروري تحديد أهداف واضحة لتحقيق النجاح والإنتاجية في مكان العمل.

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الإنتاجية ضرورية لتحقيق النجاح والتقدم الوظيفي

رتّب المهامّ الموجودة في قائمتك

يمكن أن يساعدك تحديد أولويات المهام بناءً على أهميتها في التركيز على ما هو ضروري. 

فالأشخاص الذين يحددون أولويات مهامهم ويركزون على الأمور الأكثر أهمية هم أكثر إنتاجية من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

خذْ فترات راحة

أفضل طريقة لمواجهة الإرهاق هي أخذ فترات راحة قصيرة منتظمة.

تظهر الأبحاث أنّ فترات الراحة المتكررة من أيّ نوع تؤدي إلى إجهاد أقل.

والقيام بأنشطة كالمشي أو التأمل يساعد في الواقع الموظفين على التعرض لضغط أقل وزيادة الإنتاجية.

كما يمكن أن يساعد القيام بتمارين التمدد أو المشي أو شرب الماء أو حتى ممارسة التأمل على زيادة الإنتاجية في العمل.

أفضل طريقة لمواجهة الإرهاق هي أخذ فترات راحة قصيرة منتظمة

تعلّم كيف تقوم “لا”

تعلمك متى تقول لا وكيف تقولها بشكل مناسب قد يمنحك المزيد من التركيز. بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يجدون صعوبة في قول “لا” هم أكثر عرضة للتوتر والإرهاق والاكتئاب. 

التركيز والإنتاجية ضروريان للنجاح في العمل، ويمكن للإستراتيجيات المذكورة أعلاه أن تساعد في زيادة مستويات الإنتاجية وحتى سعادتك.

تذكر أن الإنتاجية لا تتعلق فقط بالعمل الجاد، ولكن أيضًا بالعمل بشكل أكثر ذكاءً.

المصدرموقع "inc"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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