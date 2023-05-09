وفاة هند القحطاني .. آلاف يغرّدون على هاشتاغ فما القصة!؟

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وطن – تصدّر خلال الساعات الماضية، قائمة الترند بموقع “تويتر”، وسم حمل عنوان وفاة هند القحطاني، الناشطة السعودية المثيرة للجدل.

وفاة هند القحطاني .. ما الحقيقة!؟

وكتب عبر وسم #وفاه_هند_القحطاني في تويتر أكثر من 22 ألف تغريدة ، وفي إحصائية تابعتها “وطن”، لكنّ رغم الانتشار الكبير للهاشتاغ وتصدره منذ ساعات إلا انّ وفاة هند القخطاني مجرد إشاعة.

فقد نشرت هند القحطاني عبر حسابها الرسمي في سناب شات، عديد المقاطع من يومياتها، بينما نشر مغرد في توتير مقطع فيديو للقحطاني، وقال إنه ردّ منها على إشاعة وفاتها .

😂😂😂#هند_القحطاني ترد على اشاعة وفاتها #وفاه_هند_القحطاني موتوا بغيضكم 😂😂😂 ومشتغلتكم رفع قضايا ومستمره وانتم خلوكم بالهاشتاقات وسمعونا صياحكم pic.twitter.com/RHWPWItOk1 — مهدي المكاييل⚖️🇸🇦 (@afafsan) May 9, 2023

هند القحطاني داخل ملهى ليلي

قبل أيام قليلة، نشرت هند القحطاني على حسابها في سناب مقطع فيديو لها داخل ملهًى ليلي في لاس فيغاس بأمريكا وهي تلعب القمار.

وعلقت القحطاني على المقطع، بأنّ هذه هي المرة الأولى والأخيرة لها التي تدخل فيها “كازينو”، والهدف كان هو الفضول ومحاولة المعرفة لما يحدث فيه.

هند القحطاني تلعب قمار 😨 ! pic.twitter.com/5Nwi0MKVu2 — monitor (@drrmonitor) May 4, 2023

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وأضافت متجاهلةً تحريم القمار في التشريع الإسلامي، أنها تلعب من باب “الطقطقة والوناسة”، بحسب وصفها.

بينما أردفت: “خليني أشوف هل سأخسر أم أكسب”.

كما قامت الناشطة السعودية “القحطاني” بعد ذلك بتعديل شعرها ثم ذهبت بالفعل للعب وممارسة التحدي داخل الكازينو، وظهرت من قلب صالة قمار وهي تبحث عن موظف يعلّمها طريقة اللعب، وتتحدث قائلة: “قذفوني ونعتوني بأبشع الألفاظ”.

“القحطاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها بتورتة علم المثليين”!

وكانت هند احتفلت بعيد ميلاد أصغر أبنائها، بألوان علم المثليين.

وفي الفيديو الذي نشرته هند القحطاني عبر “سناب شات“، ظهر ابنها الأصغر معتز، يمسك بقطعة كيكة ملونة بنفس ألوان علم المثلية.

بينما كان شقيقه الأكبر معاذ، يقوم بإشعال الشمعة فوقها، وتجلس رؤى بجانبه، وتقوم والدتهم بالتصوير.

اللافت للانتباه أنّ لون الكيكة تماماً كألوان علم المثليين وبنفس الترتيب. وهو الأمر الذي أثار الشك حول ميول ابن هند القحطاني.

هند القحطاني تعلن عن إنشاء تطبيق للتعارف بين الرجال والنساء

وسط حالة من الذهول والاندهاش التي انتابت متابعيها، أعلنت “هند”، عن عمل تطبيق للتعارف بين الرجال والنساء، في خطوةٍ اعتبرها كثيرون مجرد “فرقعة إعلامية” جديدة من المؤثرة المعروفة بولعها بـ”الترند”.

وقالت هند خلال مقطع فيديو أحدث جدلاً واسعاً: “بسوي تطبيق للتعارف، للحب والغرام والهيام، ويتعرف خلاله الرجال والنساء، ويصير بينكم رومانسيات وحب وغرام”.

كما أثار الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمّنت بعض التعليقات انتقادات لهند القحطاني.

ومعلوم أنّ هند القحطاني، هي صانعة محتوًى سعودية مثيرة للجدل، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر آرائها وصورها وفيديوهاتها التي تخالف قيم المجتمع السعودي، كما يرى كثيرون.