وعكة صحية تداهم هيا الشعيبي ونُقلت للمستشفى الأميري (فيديو)

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وطن- كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي تعرضت لوعكة صحية أدخلتها إلى مستشفى الأميري، مما أثار حالة من القلق لدى جمهورها ومتابعيها عن طبيعة مرضها أو حالتها الصحية.

وقالت “العيدان” على حسابها في “تويتر“، إن الفنانة الشعيبي تعرضت لوعكة صحية أدخلتها لمستشفى الأميري، وكشفت عن زيارة المنتج خليل التميمي لها، ودعت لها بالشفاء وطالبت المتابعين بالدعاء لها.

هيا الشعيبي في المستشفى

وأظهر مقطع فيديو الشعيبي وهي تجلس على سرير المرض وإلى جانبها المنتج خليل التميمي طليق غريمتها السابقة الفنانة “إلهام الفضالة”، الذي راح يمازحها ويسألها عن سبب مرضها.

وبدت وهي تكز على أسنانها قبل أن تنفجر بالضحك مع مجالسيها.

تعرضت الفنانه هيا الشعيبي لوعكه صحيه ادخلتها ل مستشفى الاميري و زيارة المنتج خليل التميمي لها . . اللهما شافي عافي. . دعواتكم pic.twitter.com/kfBWbdR1KC — مي العيدان (@mayal3eidan) May 9, 2023

ويسمع صوت شخص لم تعرف هويته يتحدث مع التميمي قائلاً: “منك نتعلم أنت زكرت” الزكرت باللهجة الشعبية الشامية القبضاي الشجاع-ثم توجه ليتحدث عن “هيا الشعيبي” قائلاً :”هذي هيونة اللي يسأل عنها زينة ما عليها شر”.

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وتعاني الشعيبي منذ سنوات من مرض السكري والضغط العالي، بالإضافة إلى نقص العديد من الفيتامينات بسبب خضوعها لعملية تكميم معدة لم تنجح، كما تظهر مقاطع فيديو حديثة لها بدت فيها على بدانتها المعروفة.

أزمة هيا الشعيبي وإلهام الفضالة

وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، قد فاجئت جمهورها قبل عيد الفطر الماضي بفيديو تعلن فيه عن مسامحتها لإلهام الفضالة بعد سنوات من الخصام والأخذ والرد في علاقتهما.

وجاء فيديو الشعيبي على خلفية تصريحات الأخيرة، خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية سارة دندراوي على قناة “العربية”.

وأعلنت هيا الشعيبي عبر فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات” عن مسامحتها لإلهام الفضالة، مؤكّدةً “صفاء قلبها من ناحيتها”، وملمّحةً إلى أنها مَن بدأت المشكلات معها برفع القضايا.

وعلّقت في معرِض حديثها: “أقول من سنابي وأنا بالعراق، يا إلهام الفضالة إذا فيه بقلبي شي عليك راح وطاح، وخليكِ بعيدة وسعيدة، بس انتي اللي رفعتي القضايا. أنا ما رفعت شي”.

ونفت الشعيبي وهي تبكي بدورها، أن تكون قد تسببت بأذًى للفضالة بأيّ شكل من الأشكال: وقالت: “وأنت تقدري تسكرين هذا كله، وأنا ما أذيتج. أنت أذيتيني وأنت عارفة شلون، الله يسامحك، وعساج سعيدة وبعيدة وخري عني-ابتعدي عني- ، إنما الأعمال بالنيات ورح تم بنت الخليج والكويت الفنانة الكوميدية اللي الكل يحبها”.

وكانت إلهام الفضالة لجأت إلى مقاضاة هيا الشعيبي في آذار مارس 2022، إثر الأزمة التي تصاعدت بينهما منذ أشهر عقب إعلان زواج الفضالة من الفنان شهاب جوهر.

من هي هيا الشعيبي؟

و”هيا الشعيبي” من مواليد 31 أغسطس 1965، فنانة كوميدية كويتية لأب كويتي من أصل أفريقي وأم عراقية.

بدأت مشوارها الفني عام 1978 في مسلسل جحا ثم مسلسل عبد الله البري وعبد الله البحري. وهي ثاني أفضل ممثلة كوميدية تقف على خشبة المسرح من بعد انتصار الشراح.

وتنحدر الشعيبي من عائلة فنية حيث كان أخيها ثامر ممثلًا وأختها سارة وهي مخرجة، بالإضافة إلى بنات عماتها الممثلات كل من مرام، مي وهند البلوشي.

تزوجت هيا الشعيبي مرتين الأولى أنجبت ابنها “فهد” والزواج الثاني كان عام 2010 من زميلها الممثل الكويتي هاني الطباخ والذي أنجبت منه ولد وبنت.