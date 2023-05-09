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وعكة صحية تداهم هيا الشعيبي ونُقلت للمستشفى الأميري (فيديو)

تعاني الفنانة الكويتية هيا الشعيبي من مرض السكري والضغط العالي بالإضافة إلى نقص العديد من الفيتامينات بسبب خضوعها لعملية تكميم معدة

كتب خالد الأحمد
الفنانة هيا الشعيبي watanserb.com
الفنانة هيا الشعيبي
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وطن- كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي تعرضت لوعكة صحية أدخلتها إلى مستشفى الأميري، مما أثار حالة من القلق لدى جمهورها ومتابعيها عن طبيعة مرضها أو حالتها الصحية.

وقالت “العيدان” على حسابها في “تويتر“، إن الفنانة الشعيبي تعرضت لوعكة صحية أدخلتها لمستشفى الأميري، وكشفت عن زيارة المنتج خليل التميمي لها، ودعت لها بالشفاء وطالبت المتابعين بالدعاء لها.

هيا الشعيبي في المستشفى

وأظهر مقطع فيديو الشعيبي وهي تجلس على سرير المرض وإلى جانبها المنتج خليل التميمي طليق غريمتها السابقة الفنانة “إلهام الفضالة”، الذي راح يمازحها ويسألها عن سبب مرضها.

وبدت وهي تكز على أسنانها قبل أن تنفجر بالضحك مع مجالسيها.

ويسمع صوت شخص لم تعرف هويته يتحدث مع التميمي قائلاً: “منك نتعلم أنت زكرت” الزكرت باللهجة الشعبية الشامية القبضاي الشجاع-ثم توجه ليتحدث عن “هيا الشعيبي” قائلاً :”هذي هيونة اللي يسأل عنها زينة ما عليها شر”.

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وتعاني الشعيبي منذ سنوات من مرض السكري والضغط العالي، بالإضافة إلى نقص العديد من الفيتامينات بسبب خضوعها لعملية تكميم معدة لم تنجح، كما تظهر مقاطع فيديو حديثة لها بدت فيها على بدانتها المعروفة.

الفنانة هيا الشعيبي
الفنانة هيا الشعيبي

أزمة هيا الشعيبي وإلهام الفضالة

وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، قد فاجئت جمهورها قبل عيد الفطر الماضي بفيديو تعلن فيه عن مسامحتها لإلهام الفضالة بعد سنوات من الخصام والأخذ والرد في علاقتهما.

وجاء فيديو الشعيبي على خلفية تصريحات الأخيرة، خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية سارة دندراوي على قناة “العربية”.

وأعلنت هيا الشعيبي عبر فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات” عن مسامحتها لإلهام الفضالة، مؤكّدةً “صفاء قلبها من ناحيتها”، وملمّحةً إلى أنها مَن بدأت المشكلات معها برفع القضايا.

وعلّقت في معرِض حديثها: “أقول من سنابي وأنا بالعراق، يا إلهام الفضالة إذا فيه بقلبي شي عليك راح وطاح، وخليكِ بعيدة وسعيدة، بس انتي اللي رفعتي القضايا. أنا ما رفعت شي”.

ونفت الشعيبي وهي تبكي بدورها، أن تكون قد تسببت بأذًى للفضالة بأيّ شكل من الأشكال: وقالت: “وأنت تقدري تسكرين هذا كله، وأنا ما أذيتج. أنت أذيتيني وأنت عارفة شلون، الله يسامحك، وعساج سعيدة وبعيدة وخري عني-ابتعدي عني- ، إنما الأعمال بالنيات ورح تم بنت الخليج والكويت الفنانة الكوميدية اللي الكل يحبها”.

وكانت إلهام الفضالة لجأت إلى مقاضاة هيا الشعيبي في آذار مارس 2022، إثر الأزمة التي تصاعدت بينهما منذ أشهر عقب إعلان زواج الفضالة من الفنان شهاب جوهر.

من هي هيا الشعيبي؟

و”هيا الشعيبي” من مواليد 31 أغسطس 1965، فنانة كوميدية كويتية لأب كويتي من أصل أفريقي وأم عراقية.

بدأت مشوارها الفني عام 1978 في مسلسل جحا ثم مسلسل عبد الله البري وعبد الله البحري. وهي ثاني أفضل ممثلة كوميدية تقف على خشبة المسرح من بعد انتصار الشراح.

وتنحدر الشعيبي من عائلة فنية حيث كان أخيها ثامر ممثلًا وأختها سارة وهي مخرجة، بالإضافة إلى بنات عماتها الممثلات كل من مرام، مي وهند البلوشي.

تزوجت هيا الشعيبي مرتين الأولى أنجبت ابنها “فهد” والزواج الثاني كان عام 2010 من زميلها الممثل الكويتي هاني الطباخ والذي أنجبت منه ولد وبنت.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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