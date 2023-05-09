الثلاثاء, مايو 9, 2023
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وضع محفظتك في الجيب الخلفي أثناء السياقة يمكن أن يسبب هذه المشاكل الصحية

ينصح الأطباء بوضع المحفظة في الجيب الأمامي، أثناء الجلوس أو الاحتفاظ بها في أي مكان آخر أثناء السياقة

كتب ايمان الباجي
وضع محفظتك في الجيب الخلفي أثناء السياقة يمكن أن يسبب هذه المشاكل الصحية watanserb.com
وضع المحفظة بالجيب الخلفي يسبب مشكلة صحية خطيرة
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وطن- نشر موقع “viva.co.id” تقريرا حذر فيه من خطر وضع محفظة الجيب في الجيب الخلفي أثناء السياقة.

وأشار الموقع إلى أن وضعها في الجيب الخلفي للبنطلون والجلوس بها على الكرسي لساعات قد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية.

قد يكون الجلوس على محفظتك أمرًا غير مريح ويمكن أن يتسبب أيضًا في بعض المشكلات الصحية المحتملة. لكن قلة فقط من الناس يعرفون مدى خطورة ذلك.

فما هي المشاكل الصحية التي يمكن أن تحدث إذا وضعت محفظتك في الجيب الخلفي للبنطلون أثناء السياقة؟

صعوبة الحركة

وضع محفظتك في جيب بنطالك أثناء القيادة يمكن أن يقيد حركات جسمك ويجعلك تشعر بعدم الارتياح.

يمكن أن يتداخل هذا مع التركيز أثناء القيادة، مما يزيد من مخاطر وقوع حوادث المرور.

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يقول الخبراء إن هناك خطر كبير عند وضع محفظتك في الجيب الخلفي أثناء السياقة

مشاكل في وضعية الجلوس

يمكن أن يتسبب الجلوس على المحفظة في جعل الوركين غير متساويين، مما قد يؤدي إلى اختلالات في وضعية الجلوس والإحساس بالألم.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى آلام مزمنة في الظهر أو الورك أو الركبة.

عرق النسا

العصب الوركي هو أكبر عصب في الجسم ويمتد من أسفل الظهر إلى الساقين. يمكن أن يضغط الجلوس على محفظتك على هذا العصب، مما يؤدي إلى الإصابة بعرق النسا، وهي حالة تسبب الألم أو التنميل أو الوخز في أسفل الظهر والساقين.

مشاكل في الدورة الدموية

يمكن أن يؤدي الجلوس على محفظتك أيضًا إلى تقييد تدفق الدم إلى ساقيك والتسبب في تورم قدميك وكاحليك. قد يكون هذا غير مريح وقد يؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل تجلط الأوردة العميقة.

يمكن أن يؤدي الجلوس على محفظتك أيضًا إلى تقييد تدفق الدم إلى ساقيك والتسبب في تورم قدميك

وينصح الأطباء بوضع المحفظة في الجيب الأمامي، أثناء الجلوس أو الاحتفاظ بها في أي مكان آخر أثناء السياقة.

المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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