والد ميسي يحسم الجدل ويكذب أنباء “صفقة الهلال”: “إشاعة خبيثة”

وطن- نفى والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومدير أعماله “خورخي” اليوم الثلاثاء، المزاعم التي اتّقدت منذ أمس، الإثنين، حول وصول ابنه إلى اتفاق “شفهي ونهائي” مع إدارة الهلال السعودي للانتقال إلى صفوفه مع انطلاق الموسم القادم 2023/2024.

وشارك عدد من الصحافيين الرياضيين المتخصصين في متابعة سوق الانتقالات والعقود الرياضية، وبينهم “فابريزيو رومانو“، وثيقةً للبيان الرسمي الذي أصدره “خورخي ميسي“، وفيه نفى مزاعم انتقال ابنه إلى الهلال السعودي في الموسم القادم.

🚨🔴 Jorge Messi official statement.

“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.

“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023