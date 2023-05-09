الثلاثاء, مايو 9, 2023
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رياضة

والد ميسي يحسم الجدل ويكذب أنباء “صفقة الهلال”: “إشاعة خبيثة”

صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي استحوذت في الأيام القليلة الماضية على اهتمام وسائل الإعلام الدولية، في ظل صمت رسمي فرضه ميسي ومدير أعماله (والده) عن تلك التقارير

كتب فهمي الورغمي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي watanserb.com
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
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وطن- نفى والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومدير أعماله “خورخي” اليوم الثلاثاء، المزاعم التي اتّقدت منذ أمس، الإثنين، حول وصول ابنه إلى اتفاق “شفهي ونهائي” مع إدارة الهلال السعودي للانتقال إلى صفوفه مع انطلاق الموسم القادم 2023/2024.

مدير أعمال ميسي ينفي انضمامه إلى الهلال السعودي

وشارك عدد من الصحافيين الرياضيين المتخصصين في متابعة سوق الانتقالات والعقود الرياضية، وبينهم “فابريزيو رومانو“، وثيقةً للبيان الرسمي الذي أصدره “خورخي ميسي“، وفيه نفى مزاعم انتقال ابنه إلى الهلال السعودي في الموسم القادم.

ومفاد البيان، أنه “لا يوجد شيء على الإطلاق متفق عليه مع أي نادٍ للموسم المقبل. سنُقرر في نهاية الموسم”.

ويُتابع والد ميسي التأكيد على أنه “لم يتمّ التوقيع أو الاتفاق على أي شيء شفهيًا. وكل ما يتم تداوله باسم ليو (ميسي) فهو من قبيل الأخبار الكاذبة”.

وتالياً نص البيان كاملاً:

“لا يوجد أي اتفاق على الإطلاق مع أي نادٍ للعام المقبل. لن يتمّ اتخاذ القرار أبدًا قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس سان جيرمان. بمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ القرار”.

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هناك دائمًا شائعات، ويستخدم كثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة، ولكن الحقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد اتفاق مع أي شخص. لا شفهي ولا موقّع ولا متفق عليه ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم.

يبدو لي أنّ هناك نوعاً من عدم الاحترام تجاه وسائل الإعلام حيث يتمّ تداول هذه الأخبار، وأنّ هناك مَن يقوم بممارسة التضليل بوعي وتعمّد، دون تقديم أي دليل على ادعاءاتهم، ويريد تحويل أي شائعة خبيثة إلى أخبار أو التي يوجهها شخص لصالحه/لمصالحهم. عليهم أن يشرحوا سبب عدم تقديمهم لتلك المعلومات… إنهم لا يريدون الحقيقة لكي لا تفسد “أخبارهم”.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

جاء البيان، شديد اللهجة لوالد ميسي، بعد ليلة عاصفة من الأخبار والتقارير الصحفية التي بدأتها وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” التي زعمت “نقلاً عن مصادرها المُطلعة”، وصولً “البولغا”، ميسي، إلى صفقة “استثنائية وضخمة” مع الهلال السعودي.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لأنه غير مخوّل للحديث للإعلام: “صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل”.

وأضاف أنّ “العقد استثنائي ضخم، نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة”.

كما نقلت الوكالة الفرنسية عن مصدرٍ ثانٍ في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قوله إنّ “عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال سارياً حتى 30 يونيو المقبل”.

وتابع ذات المتحدث قائلاً: “لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر”.

وعلى غرار فرانس برس، زعم تقرير إعلامي، نشره برنامج “إل شيرنغيتو” الإسباني الشهير والمتخصص في كرة القدم، أنّ “ميسي وافق على الانضمام إلى الهلال السعودي”.

وفي سياق تأكيدات وسائل الإعلام المذكورة لصفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي، كشف تقرير مُفصّل لصحيفة “تلغراف” (Telegraph) البريطانية قبل أيام، أن ميسي قد ينتهي به الحال في الهلال بعقد مقابل 400 مليون دولار سنوياً حتى يونيو/حزيران 2025.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس، صحيفة تلغراف، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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