والد ميسي يحسم الجدل ويكذب أنباء “صفقة الهلال”: “إشاعة خبيثة”

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وطن- نفى والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومدير أعماله “خورخي” اليوم الثلاثاء، المزاعم التي اتّقدت منذ أمس، الإثنين، حول وصول ابنه إلى اتفاق “شفهي ونهائي” مع إدارة الهلال السعودي للانتقال إلى صفوفه مع انطلاق الموسم القادم 2023/2024.

مدير أعمال ميسي ينفي انضمامه إلى الهلال السعودي

وشارك عدد من الصحافيين الرياضيين المتخصصين في متابعة سوق الانتقالات والعقود الرياضية، وبينهم “فابريزيو رومانو“، وثيقةً للبيان الرسمي الذي أصدره “خورخي ميسي“، وفيه نفى مزاعم انتقال ابنه إلى الهلال السعودي في الموسم القادم.

🚨🔴 Jorge Messi official statement. “There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”. “Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023

ومفاد البيان، أنه “لا يوجد شيء على الإطلاق متفق عليه مع أي نادٍ للموسم المقبل. سنُقرر في نهاية الموسم”.

ويُتابع والد ميسي التأكيد على أنه “لم يتمّ التوقيع أو الاتفاق على أي شيء شفهيًا. وكل ما يتم تداوله باسم ليو (ميسي) فهو من قبيل الأخبار الكاذبة”.

وتالياً نص البيان كاملاً:

“لا يوجد أي اتفاق على الإطلاق مع أي نادٍ للعام المقبل. لن يتمّ اتخاذ القرار أبدًا قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس سان جيرمان. بمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ القرار”.

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هناك دائمًا شائعات، ويستخدم كثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة، ولكن الحقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد اتفاق مع أي شخص. لا شفهي ولا موقّع ولا متفق عليه ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم.

يبدو لي أنّ هناك نوعاً من عدم الاحترام تجاه وسائل الإعلام حيث يتمّ تداول هذه الأخبار، وأنّ هناك مَن يقوم بممارسة التضليل بوعي وتعمّد، دون تقديم أي دليل على ادعاءاتهم، ويريد تحويل أي شائعة خبيثة إلى أخبار أو التي يوجهها شخص لصالحه/لمصالحهم. عليهم أن يشرحوا سبب عدم تقديمهم لتلك المعلومات… إنهم لا يريدون الحقيقة لكي لا تفسد “أخبارهم”.

حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

جاء البيان، شديد اللهجة لوالد ميسي، بعد ليلة عاصفة من الأخبار والتقارير الصحفية التي بدأتها وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” التي زعمت “نقلاً عن مصادرها المُطلعة”، وصولً “البولغا”، ميسي، إلى صفقة “استثنائية وضخمة” مع الهلال السعودي.

#BREAKING Messi's move to Saudi a 'done deal': source close to negotiations pic.twitter.com/9XN1BAum03 — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لأنه غير مخوّل للحديث للإعلام: “صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل”.

وأضاف أنّ “العقد استثنائي ضخم، نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة”.

كما نقلت الوكالة الفرنسية عن مصدرٍ ثانٍ في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قوله إنّ “عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال سارياً حتى 30 يونيو المقبل”.

وتابع ذات المتحدث قائلاً: “لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر”.

وعلى غرار فرانس برس، زعم تقرير إعلامي، نشره برنامج “إل شيرنغيتو” الإسباني الشهير والمتخصص في كرة القدم، أنّ “ميسي وافق على الانضمام إلى الهلال السعودي”.

🚨EXCLUSIVA de @Marsallorente en @elchiringuitotv 🇸🇦 Messi jugará en Arabia Saudí. Lo hará acompañado de Busquets y casi seguro de Jordi Alba. #JUGONES pic.twitter.com/YpRw4P4Gam — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

وفي سياق تأكيدات وسائل الإعلام المذكورة لصفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي، كشف تقرير مُفصّل لصحيفة “تلغراف” (Telegraph) البريطانية قبل أيام، أن ميسي قد ينتهي به الحال في الهلال بعقد مقابل 400 مليون دولار سنوياً حتى يونيو/حزيران 2025.