الثلاثاء, مايو 9, 2023
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هجوم بالطيران على القصر الجمهوري القديم وحميدتي يتوعد: لن يمر مرور الكرام

زعمت قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي أن طيران القوات المسلحة السودانية قصف القصر الجمهوري القديم وتوعّدت بردٍّ عنيف

كتب باسل النجار
هجوم بالطيران على القصر الجمهوري watanserb.com
هجوم بالطيران على القصر الجمهوري
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وطن- أصدرت قوات الدعم السريع في السودان والتي يتزعمها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الثلاثاء، بياناً عاجلاً زعمت فيه أن طيران الجيش السوداني التابع لعبد الفتاح البرهان، استهدف القصر الجمهوري القديم بالصواريخ مما أدى لتدميره.

“الدعم السريع” في بيان بثّته عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل، أدانت الهجوم الذي قالت إنه تسبّب بتدمير القصر، وتوعدت في الوقت نفسه بالرد، مشدّدةً على أن ما حدث لن يمرّ مرور الكرام.

الدعم السريع تتوعد الجيش بعد قصف القصر الجمهوري القديم

وجاء في نص بيان قوات الدعم السريع السودانية بحسب ما رصدت (وطن): “نفذت قيادة القوات الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة اليوم هجوم بالطيران على القصر الجمهوري القديم باستخدام صواريخ مما أدى إلى تدميره”.

وتابع البيان: “وتود قوات الدعم السريع أن تؤكد للرأي العام المحلي والعالمي، أن هذا الفعل الشنيع لن يمر مرور الكرام دون أن يجد منا الرد المناسب”.

وأضاف على لسان المتحدث باسم قوات الدعم السريع: “واستهدف الانقلابيين اليوم عدد من المنشأت المدنية والاحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة مما تسبب في إصابة ومقتل عدد من المدنيين الأبرياء”.

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وأكمل البيان: “ونشير إلى أن الانقلابين بلغوا من اليأس والفشل مرحلة جعلتهم يستهدفون المدنيين، في حملة اعتقالات على أساس عنصري وقبلي الأمر الذي سيكون له انعكاسات سالبة”.

الدعم السريع تتوعد الجيش بعد قصف القصر الجمهوري القديم
الدعم السريع تتوعد الجيش بعد قصف القصر الجمهوري القديم

كارثة إنسانية في السودان

وفي سياق آخر، قالت منظمتان دوليتان إنّ عدد القتلى جراء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، قد بلغ 604 أشخاص حتى الآن، فيما بلغ عدد النازحين والمشردين أكثر من 700 ألف شخص.

تفصيلاً، قالت منظمة الصحة العالمية، إنّ 604 أشخاص قُتلوا جراء الصراع السوداني حتى الآن، مشيرة إلى إصابة أكثر من 5000 آخرين.

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون، اليوم الثلاثاء، إنّ عدد النازحين داخل السودان ارتفع لأكثر من مثليه في الأسبوع الماضي ليبلغ أكثر من 700 ألف في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف “ديلون” خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “عدد النازحين داخلياً في السودان ارتفع إلى أكثر من مثليه في الأسبوع الماضي”.

جدير بالذكر، أنّ القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان قد اندلع في الخامس عشر من أبريل الماضي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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